«Si no fuera por las peñas, no habría fiesta. Son protagonistas estos días»

M. R. Villacastín Martes, 19 de agosto 2025, 09:11 Compartir

En Villacastín el ambiente festivo ya es patente. Los vecinos esperan con ansia estos días, en los que no hay ni un minuto de descanso, y en los que las peñas, las damas y los místers comparten protagonismo con el patrón, San Sebastián Mártir. Los festejos taurinos juegan un papel destacado, pero también lo hace la música y una multitud de actividades que llenan una programación de la que hablamos con el alcalde del municipio, Julio César Sánchez Jiménez.

-¿Cómo viven los vecinos las fiestas de Villacastín?

-Son días muy grandes, muy especiales, y las viven con mucha intensidad, aprovechando cada hora del día y todas las actividades que se programan para su disfrute.

-¿Cuál es el papel de las peñas durante estos días?

-Si no fuera por las peñas no habría fiesta, porque colaboran en prácticamente todas las actividades: son los protagonistas de muchas actividades durante estos días, en concreto de iniciativas como el desfile de carrozas, organizan juegos que se celebran durante el día o la noche, para animar el descanso de la orquesta, por ejemplo, y además torean en las becerradas que se realizan para ellos. Repito, sin ellos no habría fiestas.

-Este año junto a las damas aparecen los místers, ¿es la primera vez que aparece esta figura en las fiestas? ¿Cuál es su función?

-Los cargos de damas y místers lo ocupan los quintos del pueblo que así lo deseen. En los últimos años, los chicos eran pocos y no habían querido participar, y este año se han animado, aunque les hemos tenido que dar un empujón. El Ayuntamiento colabora con los quintos en todo lo necesario, y ellos corresponden con su participación en las fiestas. Este año son un total de doce quintos y quintas.

-¿Cuáles son las principales actividades que aparecen en la programación?

-Es una programación muy variada, con actividades para todos, para niños, para mayores y para jóvenes, es para todas las edades y gustos. En el programa se puede ver la cantidad, especialmente para los jóvenes, que son los que más horas viven la fiesta. Pero independientemente de la edad, cualquiera puede disfrutar de cualquiera de ellas. Tenemos festejos taurinos, música, concursos, actividades como los autos locos o el desfile de carrozas, que son muy vistosos, y el concurso de disfraces, que también llena de color las calles.

-Por supuesto, los festejos taurinos no pueden faltar en Villacastín

-Así es, en el municipio existe mucha afición y hay tradición. Ya en las primeras fiestas que celebramos, en enero, solemos incluir algún festejo, y ahora, en este programa, no podían faltar. Los toros son el 50% de la fiesta. Este año tenemos cuatro días de eventos taurinos, con encierros urbanos y uno de campo, becerradas, novilladas y suelta de reses. Un programa muy completo.

-También la música estará muy presente en estas fiestas

-Por supuesto, tenemos música prácticamente a todas horas, con las charangas, discomóviles y orquestas. Las charangas y dulzainas animan los vermús y las tardes, mientras que las orquestas se reservan para las noches, pero después de ellas también tenemos discomóviles, para que quienes lo deseen puedan prolongar la fiesta hasta prácticamente la mañana del día siguiente.

-¿Cuál es la actividad de todo el programa que nadie debería perderse?

-Yo creo que todas las actividades son buenas, dependiendo del rango de edad pueden gustar más o menos y disfrutarlo de una forma u otra. Personalmente, me gusta mucho el pregón y todos los actos que conlleva, es decir, todos los actos que se celebran con la inauguración de las fiestas, pero también son muy especiales las actividades relacionadas con el patrón, San Sebastián Mártir, con la procesión en su honor; y la jornada del sábado, cuando acudimos a la ermita del Carrascal a venerar a la patrona. Son momentos muy especiales para mí, pero para los vecinos del pueblo también.

-Un deseo para estas fiestas

-Que salga todo bien, que no haya incidentes, eso es lo más importante. Luego que la gente se divierta, que lo pasen bien y disfruten de todo lo que se ha preparado, porque ese es el objetivo final, que durante unos días se olviden de la rutina diaria y se dediquen a pasarlo bien.

-¿En qué proyectos trabaja el Ayuntamiento?

-Estamos haciendo varias cosas, pero a futuro me gustaría poder llegar a construir un nuevo polideportivo, pero me falta el apoyo de la oposición. En estos días estamos concluyendo el arreglo de los accesos al municipio y también vamos a trabajar para poder renovar las ventanas del colegio de primaria, de cara al año que viene, porque es una inversión importante que me gustaría poder acometer lo antes posible.