«En Olmedo hay muchas actividades durante todo el año, es un pueblo envidiable»

En el caso de Beatriz Valero, la ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas de Olmedo, se ha cumplido aquello de que 'a la tercera va la vencida'. «Me había presentado dos años a este certamen y el tercero, lo he ganado», comenta.

En su trabajo aparecen todas aquellas imágenes que representan lo que es Olmedo: «La gente bailando, los toros y los encierros, el arco de San Miguel que hace referencia al patrón y la plaza de toros, que es una estampa importante del pueblo. Todos esos elementos son de lo más representativo».

La joven olmedana comenzó su trabajo allá por el mes de julio, «mi familia también me fue dando ideas para llegar a esta conclusión. En mi trabajo hago algo de marketing y eso también me ha servido a la hora de hacer el cartel».

Reconoce que es «un orgullo» que su cartel represente las fiestas de su pueblo. «Cuando gané, a la primera que se lo dije fue a mi mejor amiga y luego ya la gente se fue enterando y me han dado la enhorabuena», explica.

Sobre las fiestas de Olmedo muestra sus preferencias: «Me gustan mucho las verbenas y los toros», señala sobre el resto, «pero es que en Olmedo hay muchísimas actividades durante todo el año, creo que es un pueblo envidiable en toda la comarca». De igual modo, hace referencia explícita a los encierros, «están declarados de Interés Turístico Regional y pocos pueden decir esto». Por último, deja un mensaje para todos aquellos que en estos días pasen por Olmedo: «Que vivan las fiestas como siempre y que las disfruten».

PROGRAMA

Viernes, 19 de septiembre

20:00 h. Las reinas de las fiestas 2025 serán acompañadas por la Reinas de 2024, los quintos, autoridades y la Asociación Musical Villa de Olmedo, desde la Corrala del Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h. Proclamación de las Reinas y pregón de las fiestas a cargo de Dª. Silvia Ortuñez Sastre. Actuaciones de los profesores de la Escuela Municipal de Música José Martín Salamanca y del coro gospel All4Gospel.

01:30 h. Discomovida con Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 20 de septiembre:

12:00 h a 12:30 h. Entrega de dibujos del 41º Certamen infantil de pintura rápida.

13:00 h. Entrega de premios.

13:30h a 17:00 h. Exposición.

15:00 h. Comida para todos los participantes inscritos.

18:00 h. Carrera autos-locos. Al finalizar pancetada.

23:00 h. Actuación de Renovation Experience con Dj Ricky Galende. Espectáculo de música, luz y sonido.

Domingo, 21 de septiembre:

08:30 h a 10:30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento para el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo. Memorial Félix Arranz Pinto .

10:30 h. Tirada de recorrido de caza modalidad compack sporting

11:00 h. 30 Marcha familiar cicloturista.

18:30 h. Exposición de las obras participantes en el certamen de pintura rápida.

19:00 h. Traslado de la Imagen de San Miguel desde su iglesia titular hasta la iglesia de Santa María, portado a hombros por los quintos del 2007, en todo momento irán acompañados de los Custodios de San Miguel

19:45 h. Entrega de premios certamen de pintura.

20:00 h. Final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados.

Miércoles, 24 de septiembre:

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Merced en la Iglesia parroquial de Santa María, al término de la misma la asociación invitará a pastas.

18:30 h. Suelta por el recorrido de campo de las reses mansas de los encierros y pancetada.

23:00 h. Concierto de Benito Kamelas - Justicia poética .

Jueves, 25 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles.

13:00 h. Chupinazo, izado de banderas, tradicional disparo de bombas y cohetes.

17:30 h. I encierro tradicional al estilo de la villa.

20:30 h. Invitación a las peñas a limonada y pastas.

22:30 h. Actuación del Grupo Versvs y a continuación Fiesta con los dj`s de la Asociación Latinolmedo, Dj Ismael Yuguero , Dj Rorro y Dj Melow.

Viernes, 26 de septiembre:

11:00 h. Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación capea.

12:00 h. Gran parque infantil.

14:30 h. Comida de Amistad (precio 3 euros) venta anticipada hasta martes 23 septiembre.

17:30 h. II encierro tradicional al estilo de la villa.

19:30 h. Fiesta «Las cuatro calles».

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas, con capea en la plaza de toros. Los Tristes Charanga Rock Concierto por varios puntos del pueblo.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Clan Zero

Sábado, 27 de septiembre:

11:00 h. III Encierro tradicional al estilo de la villa.

13:00 h. Concurso «Acerca la jarra».

17:30 h. Concurso de cortes, quiebros y saltos. Ganadería Sánchez Úrbina (abono)

20:00 h. Discomovida infantil.

20:00 h. Partidos de exhibición de pelota a mano. Jugarán miembros del Club de Pelota Olmedo y seguidamente pelotaris profesionales.

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas con capea.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Stradivarius (Valencia), durante el descanso y a la finalización discomovida 'Mañanitas'.

Domingo, 28 de septiembre:

11:00 h. IV Encierro tradicional al estilo de la villa.

12:30 h. Magia en familia 'Magic Fantasy' (4 euros taquilla).

17:30 h. Festival Taurino Mixto sin picadores, con 5 novillos, dos para el rejoneador Sergio Domínguez, 2 para el novillero Álvaro Serrano, triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y uno para el novillero revelación Pedro Caminero.

20:00 h. Encierro ecológico a caballo.

23:00 h. Suelta de vacas. Ponte tu disfraz. Entrada gratuita. A continuación, ruta de peñas.

00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Garden.

Lunes, 29 de septiembre. San Miguel:

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Toro del Alba por el recorrido urbano. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas de ajo y chocolate.

11:30 h. Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel, misa solemne y a continuación visita a las residencias de mayores.

13:30 h. Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:30 h. Festival de Peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas (Abono).

23:00 h. Discomovida y bingo con Djs Asociación Latinolmedo, Dj Loren y Dj Pinta.

Martes, 30 de septiembre. San Jerónimo:

11:30 h. Misa solemne, en honor a San Jerónimo

13:00 h. Concierto Flamenco por Miriam Ferreruela .

17:30 h. Chiqui-bueyes.

18:30 h. Actuación musical «Los Conde» música de los 60,70, 80, 90…

21:30 h. Desfile de peñas desde la plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados por la charanga.

22:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta.

Viernes, 10 de octubre. Día de la banderita Cuestación de Cruz Roja:

09:30 h. Eucaristía.

12:00 h. Eucaristía solemne en honor a la Virgen de la Soterraña. Desde las 18:00 a las 22:00 h la iglesia de Santa María estará abierta para visitar a la Virgen, al final se cantará la Salve.

17:30 h. Encierro tradicional al estilo de la villa.

Sábado, 11 de octubre:

11:00 h. Suelta de un Toro de cajón de la ganadería de Miranda de Pericalvo. A contiuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

20:00 h. 9ª Carrera de los 7 sietes. Categorías infantiles desde las 18:00 h.

Domingo, 12 de octubre. Día la Hispanidad :

08:30 h. Torneo de Golf Villa de Olmedo.

10:00 h. Tirada al plato, modalidad Compak Sporting.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.