«Nuestra Navidad y su programación es muy valorada a nivel local y regional»

Con la Navidad a las puertas, Valladolid despliega un programa festivo que aspira a convertir la ciudad en punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes. Al frente de esta amplia programación está la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que desgrana en esta entrevista las claves de una propuesta que combina tradición y nuevas tecnologías, que refuerza la identidad local y que pone la solidaridad y la infancia en el centro de todo.

–Concejala, ¿qué prioridades se han fijado en la elaboración del programa navideño?

–Nuestra prioridad es cubrir todas las sensibilidades y gustos, diseñando una Navidad para todos los públicos en la que ponemos el acento en la familia y en nuestro lema: 'Valladolid ciudad de encuentro en Navidad'. Abarcamos lo contemporáneo, lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías o los nuevos lenguajes en un diálogo y convergencia constante con la tradición. Apostando firmemente por cuidar lo nuestro frente a costumbres anglosajonas que hemos asumido como sociedad, pero que no conforman nuestra identidad. Todo, sin olvidar lo más importante, la centralidad de lo que celebramos y que constituye pilar del mundo occidental: el nacimiento de Jesús y del cristianismo.

–¿Qué retos logísticos y organizativos supone coordinar una programación tan amplia?

–Quiero agradecer a todo el personal de Fundación Municipal de Cultura el trabajo ímprobo que realizan en estas fechas para que todo funcione de una forma coordinada en los diferentes espacios y rincones de la ciudad donde hay oferta navideña. Es un gran trabajo que ocupa muchas horas del día con la finalidad de que nuestros vecinos y visitantes disfruten de una manera diferente de nuestra ciudad.

–Una de las novedades es 'Villa Encantada', ¿qué experiencia aportará a las familias?

–La Villa Encantada navideña es una idea que llevábamos barajando hace tiempo, dirigida a que los más pequeños de la casa puedan disfrutar a escala real de un espacio donde la magia de la navidad se hace tangible. La infancia es la que más disfruta de estas fechas y nuestra programación está muy vinculada a acrecentar esa ilusión. Otra novedad destacada es el videomapping en la Antigua. Su torre es el faro indiscutible de la Navidad y se convertirá en la estrella de Belén, en una historia de luz y música muy navideña, que a buen seguro será del gusto de los vallisoletanos.

–¿Hay novedades en cuanto a las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos?

–Este año, hemos modificado el recorrido de la cabalgata de Papá Noel que recorrerá el centro de la ciudad, desde el paseo de Filipinos hasta la Plaza Mayor, pasando por la plaza de Colón, Gamazo, plaza España y Duque de la Victoria. Con este recorrido queremos dar visibilidad a nuestro pequeño comercio en calles en las que hemos tenido obras y cuyos comerciantes se han visto perjudicados por ello. Nuestra obligación es ayudar a todos nuestros vecinos y pequeños detalles como este, son un estímulo.

–¿Qué papel juega el Cartero Real —actividad impulsada por El Norte de Castilla— en el conjunto de la programación?

–El Cartero Real es un clásico de la navidad vallisoletana, que no puede faltar porque es parte de la memoria de muchos vecinos que, año tras año, se hacen una foto con el cartero y forman ese álbum de su vida.

–¿Cómo valora la implicación de las agrupaciones musicales en el programa?

–Otro de mis agradecimientos es a las agrupaciones corales, grupos musicales, artistas y DJs que ponen su buen hacer y capacidad artística a disposición de la ciudad para dinamizar nuestras calles, nuestras iglesias y nuestros encuentros. Valladolid vibra con la música en sus calles. Es maravilloso ver a familias y grupos de amigos cantando y bailando al compás de la música de diferentes estilos.

–¿Qué aprendizajes quieren transmitir con la actividad Comando Pucela?

–La misión del Comando Pucela es que los más pequeños conozcan de manera lúdica, el patrimonio histórico, artístico y paisajístico de la ciudad. Valladolid tiene mucho que ofrecer y muchos rincones desconocidos. No se puede amar lo que no se conoce.

–También hay propuestas solidarias y de recogida de alimentos

–Si, así es. La navidad es una época donde la solidaridad está más presente que nunca por lo que es el momento idóneo para concienciarnos de que hay colectivos o personas que están sufriendo. Los actos solidarios son una manera de ayudarles económicamente y de que también sientan el calor de la sociedad. Que sepan que no están solos.

–¿Qué papel juega el belenismo en la identidad cultural navideña de Valladolid?

–Valladolid tiene una gran tradición belenista. Los vallisoletanos disfrutamos del mensaje del Belén, pero también apreciamos su belleza estética o el valor artesanal de sus figuras. Prueba de ello son las asociaciones belenistas, el gran Belén monumental de la Sala de Exposiciones Municipal de Las Francesas y el Belén situado en torno al conde Ansúrez, ambos muy visitados, igual que los otros 31 belenes que hay en la ciudad.

–¿Cómo se ha trabajado con los museos y sus propuestas?

–Tratamos de ser innovadores, combinando esta premisa con la tradición que no ha de perderse, pero sobre todo trabajamos la participación, atender al gusto de todos los públicos para disfrutar de la diversión en familia. Esos recuerdos son los que nos arrancan una sonrisa cuando llegamos a la etapa adulta, recordar actividades y planes que se hicieron con los abuelos, con los primos, con nuestros padres….

–¿Se está posicionando Valladolid como un destino navideño?

–Valladolid es un destino eminentemente cultural. Podemos presumir de que somos la novena ciudad de España con mejor oferta cultural, con espacios museísticos y teatrales y festivales como el TAC, que están en los primeros puestos de calidad cultural en el ámbito nacional y a esto le sumamos que son o gratuitos o muy accesibles económicamente. Eso nos hace ser un referente a nivel nacional y la Navidad y su programación es muy valorada a nivel local y regional.

–A nivel personal, ¿qué actividad no piensa usted perderse?

–Personalmente quiero disfrutar todas las actividades de calle porque la Navidad invita a salir de casa y dejarse llevar, por ejemplo, por la música que invadirá estos días la ciudad.