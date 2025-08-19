Monzón de Campos se prepara para su Batalla ‘Nabal’

Lara Arias Monzón Martes, 19 de agosto 2025, 22:35 Compartir

Se trata de una de las celebraciones más singulares de la provincia de Palencia. Revive una peculiar leyenda entre moros y cristianos y se convierte en una cita imprescindible en el calendario veraniego. Originalidad y tradición se dan cita el sábado 23 de agosto en Monzón de Campos. El municipio volverá a acoger su Batalla ‘Nabal’. Se trata de una cita que combina historia, leyenda y diversión, y que, según sus organizadores, «no es una fiesta al uso». Lo definen como un espectáculo que sorprende a quien lo descubre por primera vez, convirtiéndose en un reclamo para vecinos y visitantes.

La Batalla está organizada por parte del Ayuntamiento de la localidad y del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). «Vamos un poco cada uno con su parte: el CIT se encarga de la parte más histórica y el Ayuntamiento de la música, el ocio y los espectáculos de calle», explica Mariano Martínez, alcalde de Monzón de Campos. Un trabajo conjunto que ha alcanzado la fórmula del éxito, consolidando la cita como un imprescindible al que acudir durante el mes de agosto.

Uno de los aspectos que llama la atención de la cita festiva, es su peculiar nombre. Sin duda, soprende mucho, pero tiene un sentido claro, ya que la recreación posee un trasfondo legendario. «La leyenda cuenta como los cristianos lanzaron nabos a los moros con el objetivo de defender sus propiedades y que no les cobraran las parias. Es algo diferente, que no recrea un hecho histórico con exactitud, sino que trata de ser divertido y con un toque lúdico», señalan.

Programación

La jornada se presenta con una agenda llena de actividades en un intenso día en el que disfrutar y divertirse. El plato fuerte llegará a las 19:30 horas. Se sitúa en el puente sobre el río Carrión. Allí, moros y cristianos, interpretados por una mezcla de figurantes profesionales y vecinos disfrazados, protagonizarán un peculiar combate. «En la recreación se hace un nombramiento de caballeros antes de empezar y luego la batalla se desarrolla en el río. Es algo que la gente quiere ver por lo distinto que es», afirman.

La cita también piensa en los más pequeños con la «mini batalla nabal», que se celebra en la plaza del pueblo. «Ellos reproducen lo que hacen los mayores, pero de forma simbólica, sin nabos de verdad, para que no se hagan daño. Así van entendiendo por qué se visten de moros o cristianos y qué significa esta tradición», explican desde la organización.

El programa se completa con talleres medievales por la mañana, un mercado con artesanos y productos locales, pasacalles, espectáculos de calle y propuestas musicales. Este año se retoman los paseos a caballo y se suma una charanga en torno a la hora del vermú, además de un concierto de versiones pop para cerrar la noche.

Entre las actividades no puede faltar la salchichada popular, que se ha convertido en un clásico. «Tenemos una carnicería famosa por sus salchichas y desde que la incorporamos a la fiesta la respuesta ha sido enorme. Llegamos a repartir unos 700 bocadillos», destaca el alcalde.

La decisión de concentrar toda la fiesta en un solo día ha sido clave para mantener la energía y el interés. «Antes se hacía en todo un fin de semana, pero nos dimos cuenta de que agotaba a la gente y se perdía el sentido. Ahora lo vivimos todo con intensidad desde la mañana hasta la noche», señalan.

Para Monzón de Campos, esta cita es mucho más que un evento curioso y divertido. La Batalla se convierte también en el cierre de un verano intenso que arranca ya en junio, con actividades culturales, deportivas y lúdicas impulsadas por distintos colectivos. «Llegamos un poco desfondados después de tanto julio y agosto, pero esta fiesta es como quemar el último cartucho. Es el colofón del verano intenso de actividades y fiestas en Monzón», reconocen los organizadores.

El municipio ha vivido un mes de agosto especialmente activo, con un calendario repleto de propuestas culturales, deportivas y festivas que han buscado dinamizar la localidad y fortalecer los lazos entre vecinos y visitantes. Las Fiestas de El Salvador, del 5 al 10 de agosto, han sido el epicentro de esta programación en agosto. En lo que se refiere al mes de julio se cerró con la Fiesta de la Juventud. Ahora se vislumbra la Batalla ‘Nabal’ que p one la guinda a un activo programa estival.

Y, tras la batalla, llega el cambio de etapa, y casi una fin de estación en la localidad palentina. «Una vez que pasa, ya pensamos en el otoño e invierno, en otro tipo de actividades y en una vida más tranquila. La Batalla ‘Nabal’ es ese momento en el que lo damos todo antes de cerrar la temporada», concluyen desde el Consistorio.

El otoño llegará pero, antes, el sábado se podrá disfrutar del mercado medieval, actividades infantiles y esa peculiar batalla con nabos. En primer lugar, con los tubérculos artificiales, preparados en talleres realizados durante el verano. Ya, por la tarde, con los de verdad, en un enfrentamiento simbólico sobre el puente del pueblo. En la cita tampoco faltará la representación teatral de la leyenda que inspira esta tradición, ni la música por la noche y la popular salchichada final.

Programa

Sábado, 23 de agosto

12:00 a 21:00 h. Mercado Condal – Centro de la villa

12:00 a 14:00 h. Talleres Medievales – Plaza de la Concordia

12:00 a 14:00 h. y 18:00 a 20:00 h. Paseos a caballo y calesa (para chiguitos y chiguitas, esencial llevar casco de casa)

12:00 h. Mini Batalla Nabal (para chiguitos y chiguitas) – Plaza Mayor

12:00 a 15:00 h. Vermut Nabero con Charanga “Los Chiguitos”

13:00 h. Inauguración Exposición “25 años de nuestro C.I.T.” – Centro Cultural Municipal

18:30 h. Pregón XXV Aniversario CIT – Centro Cultural Municipal

19:00 h. Torneo de Caballeros – Plaza Mayor

19:30 h. Gran Batalla Nabal – Puente de Monzón

21:00 h. Yantar Solidario Salchichada – Plaza Mayor

22:00 h. Concierto Musical y Espectáculo de fuego – Plaza Mayorejo Castillo- Grupo Anfitrión-Ursaria, grupo procedente de Madrid.