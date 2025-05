Las mejores soluciones ante un gran apagón

Jueves, 29 de mayo 2025, 22:23 Compartir

Lunes, 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas. España y Portugal, y una pequeña región del sur de Francia, sufren un gran apagón. En las oficinas de Energinoba están en alerta. No suena el teléfono de ningún cliente alarmado. Sus equipos, repartidos por grandes empresas e instituciones de Castilla y León –desde ayuntamientos y hospitales, hasta aeropuertos o empresas privadas–, han respondido perfectamente. Los clientes de Energinoba no han cesado su actividad porque estaban preparados ante semejante apagón. «Se trabaja todos los días para estar preparado ante una adversidad tan grande como la sucedida ese día. No pasó nada, fue un día y una semana tranquila en ese sentido», recuerda Roberto Baza Sampedro, gerente y fundador de Energinoba, empresa creada en 2010, que en septiembre del año pasado inauguraron sus nuevas instalaciones –completadas por sus propios profesionales– de la calle Pirita, 23, «para crecer y contar con mayor cantidad de espacio, y así poder ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes».

Energinoba, que cuenta con doce profesionales en su plantilla, está especializada en sistemas de alimentación ininterrumpida para hacer frente a situaciones como la ocurrida el 28 de abril, baterías y sistemas de industria 4.0, «que necesitan trazabilidad industrial, calidades... Detectamos que en el suministro industrial se necesitaba una cualificación; realmente, se vendían muchas cosas pero vimos necesario poner en marcha un suministro especializado y que ofreciera apoyo en el servicio técnico, montaje, mantenimiento... Y ya llevamos 15 años de vida».

Roberto Baza, con más de 30 años de experiencia en el sector, reconoce que cada vez hay más maquinaria especial que requiere de un servicio cercano. «Y nosotros lo ofrecemos en Castilla y León para nuestras marcas y nuestros distribuidores, que nos avalan y nos forman, una formación que, posteriormente, trasladamos a nuestros clientes, que valoran la cercanía porque, a su vez, eso se traduce en una importante reducción de costes. También trabajamos fuera de nuestra Comunidad, siempre que alguna empresa o institución nos pida ayuda».

Energinoba también es una empresa gestora de residuos para el reciclaje de pilas y baterías, certificada por la Junta de Castilla y León, y esto «nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de asesoramiento e ingeniería, suministro, instalación, mantenimiento y reciclaje. Dentro de las divisiones que tenemos, una de las más importantes es la energía, que nos permite vender desde una pila de botón de reloj, hasta la batería más grande que uno pueda imaginar –en ningún caso vendemos a particulares–. Además, contamos con cuatro certificaciones: la ISO 9001 –calidad–, la 14001 –medio ambiente–, 27001 –riesgo informático, lo que significa que todas las comunicaciones y los datos de nuestros clientes están seguros– y 45001 –seguridad en el trabajo–».

Una de las principales máximas de Energinoba es intentar vender los productos testeados probados con anterioridad, y «optamos por productos europeos o de grandes multinacionales que nos aseguran su calidad», apunta Roberto, quien recuerda que «nuestras nuevas instalaciones nos permiten contar con un importante stock , así como talleres más grandes, sala de formación y sala de demostraciones para ayudar a nuestros clientes en su día a día».

En cuanto al futuro de esta empresa vallisoletana, «me gustaría que siguiera como hasta ahora, pensando siempre en ayudar a los clientes. Para ello por ejemplo, acabamos de instalar un sistema informático nuevo, que permitirá al cliente tener una app con la que podrá consultar los partes de trabajo, la información completa sobre sus equipos, nos podrá mandar incidencias, anotaciones... Nuestro futuro irá ligado a la digitalización de los trabajos para facilitar las cosas a nuestros clientes».