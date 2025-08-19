Medio siglo dando color y vida a las fiestas

Mónica Rico Martín Miguel Martes, 19 de agosto 2025, 09:11 Compartir

Los vecinos de Martín Miguel esperan sus fiestas de San Bartolo con gran alegría, puesto que son días de reencuentro y las calles del pueblo se encuentran ya llenas. Tras una intensa semana cultural, llena de actividades, llegan las jornadas más especiales, las festivas, que este año tienen además un componente excepcional, pues se cumple el medio siglo de vida de la peña 'Martín Miguel 75', un pilar fundamental en la localidad en general y en sus fiestas en particular.

Así lo aseguran el alcalde, César Palomo, y la concejala Sara López, quienes afirman que este año, a buen seguro, habrá muchos momentos para el recuerdo durante las fiestas, que destacan por ser especiales, como será el sábado 23 de agosto la gran capea popular el honor al 50 aniversario de la peña; o la jornada de mañana, cuando se escuchará el pregón de inicio de fiestas, a cargo de miembros honoríficos por el medio siglo de la agrupación.

Tras el pregón, las celebraciones de este aniversario continuarán con un refresco ofrecido por la comisión de fiestas y tarta donada por Facundo Marazuela y Vitoria Pérez, en la plaza del pueblo. También a lo largo de estas fiestas se celebrarán sendas misas, una en honor a los socios de la peña, y otra por los difuntos de la agrupación. A todo ello se suma una capea nocturna popular en su honor durante la noche del viernes.

Y es que la peña Martín Miguel 75 es mucho más que una agrupación, y en estos 50 años de historia, además de participar activamente en los festejos, organiza, junto con el Ayuntamiento el grueso de las actividades que se programan durante la semana.

Para el alcalde de la localidad, durante medio siglo esta peña ha sido un referente «de amistad, tradición y participación en las fiestas y en la vida cotidiana de Martín Miguel», por lo que expresa su reconocimiento y felicitación a todos los socios, antiguos y actuales, por su esfuerzo, compromiso y dedicación durante todos estos años. «Sin duda, su trabajo y entusiasmo han enriquecido enormemente nuestra comunidad y nuestras tradiciones», tal y como detalla en el saluda de las fiestas que dedica a sus vecinos.

Además, asegura que, desde que asumió el cargo de alcalde, uno de sus principales objetivos ha sido siempre trabajar codo con codo con la peña, «para que nuestras fiestas y eventos comunitarios sean momentos inolvidables para todos». A su juicio, los frutos obtenidos del trabajo de estos años, han sido «maravillosos» y han ayudado a consolidar las tradiciones y el sentimiento de unidad del pueblo.

Para todos

Aunque muchos de los actos de estas fiestas de San Bartolomé Apóstol se centrarán en la celebración de la peña, los vecinos podrán disfrutar de una amplia programación con actividades para todos. Comidas populares, orquestas, discomóviles, hinchables para los más pequeños o juegos tradicionales forman parte del programa festivo, sin olvidarse del homenaje que se realiza desde hace años a los mayores de la localidad. Entre las novedades, aparece, por ejemplo, un concurso de beber en porrón.

Otro acto destacable es el que se celebra el miércoles, antes del pistoletazo de salida de las fiestas. Se trata de la presentación de las carrozas en las inmediaciones del Ayuntamiento. Las peñas que lo desean trabajan en preparar estructuras sobre los remolques de los tractores, sus miembros se disfrazan sobre distintas temáticas y llenan de colorido y diversión las calles en los momentos previos al pregón y la coronación de los reyes. La mejor carroza de adultos y la mejor infantil obtienen premios.

Es un programa «para estar toda la semana sin pasar casi por casa, desde que sales por la mañana, hasta el día siguiente que regresas», detallan el alcalde y la concejala, que no se quieren olvidar de otros actos entrañables y destacables, como son la misa y procesión en honor a San Bartolomé, el domingo 24, actos a los que asiste la corporación y el rey la reina de las fiestas, además de multitud de vecinos para honrar al patrón y mostrarle su devoción.

Programación

Martes 19 de agosto

11:00 h. Concurso de pintura

12:15 h. Gymkhana infantil

12:30 h. Puesta de banderines

20:00 h. Toros ecológicos amenizado por los dulzaineros de la localidad.

22:00 h. Hamburguesada

00:00 h. Fiesta de los quintos 2025 con Dj Dari

Miércoles 20 de agosto

19:00 h. Entrega de tortillas a concurso

19:30 h. Concurso de carrozas

20:00 h. Inauguración de las fiestas. Pregón y coronación del rey y reina de las fiestas. Refresco y tortillas del concurso, amenizado por los dulzaineros de la localidad.

21:00 h. Tarta 50 aniversario de la peña Martín Miguel 75, donada por Facundo Marazuela y Victoria Pérez.

00:00 h. Concentración de todas las peñas y vecinos y presentación de las pancartas a concurso. A continuación recorrido de peñas amenizado por la charanga Cubalibre.

Jueves 21 de agosto

13:00 a 15:00 h. Vermú con temática playera amenizado por la charanga Chicuelina

15:00 h. Comida popular: paella.

18:00 h. Juegos tradicionales de las eras.

21:30 h. Cena popular: Huevos fritos con chorizo.

22:30 h. Musical infantil 'La bella y la bestia'. A continuación, macro discomóvil Tokio.

Viernes 22 de agosto

11:00 h. Misa por los difuntos de la peña Martín Miguel 75

12:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00 h. Parque infantil.

13:00 a 15:00 h. Vermú amenizado por la charanga Los Pirris.

15:00 h. Comida popular: Caldereta.

18:00 h. Tardeo con temática Años 2000

22:00 h. Cena popular: bocadillo de lomo y queso

00:15 h. Capea nocturna popular en honor al 50 aniversario de la peña Martín Miguel 75, amenizado por la charanga El Resbalón

01:00 h. Orquesta la Huella. A continuación, DJ Mingui

Sábado 23 de agosto

13:00 h. I Concurso de bebida en porrón. Frontón.

15:00 h. Comida popular: chuletada. Frontón.

17:30 h. Concierto a cargo del grupo flamenco David Dcano. Frontón.

19:30 h. Gran capea popular en honor al 50 aniversario de la peña Martín Miguel 75, amenizada con la charanga La Segoviana.

00:30 h. Orquesta Cañón.

04:30 h. DJ Enebral.

Domingo 24 de agosto. Día de San Bartolomé

11:00 h. Revolada y pasacalles, a cargo de los dulzaineros de la localidad.

12:00 h. Misa y procesión en honor al patrón San Bartolomé Apóstol

13:30 h. Refresco ofrecido por la Corporación Municipal

19:30 h. Homenaje a nuestros mayores. Actuación de jotas a cargo del grupo folclórico La Peana (Laguna Rodrigo). A continuación, chocolate con bizcochos

22:00 h. Espectáculo de copla a cargo de Laura Cerdeño.

00:00 h. Orquesta La Mundial. A continuación, Moreno Dj´s

Lunes 25 de agosto

11:00 h. Misa en honor a los socios de la peña Martín Miguel 75

12:00 a 15:00 h. y 16:00 a 19:00 h. Parque infantil acuático y fiesta de la espuma. Frontón.

21:00 h. Desfile de disfraces para todas las edades. A continuación, entrega de premios.

23:30 h. Tradicional chocolatada popular con bizcochos.

00:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiestas.