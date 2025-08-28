Todos listos para bailar La Rueda Una iniciativa popular ha dado a conocer los pasos más populares para que los vecinos puedan danzar el A Por Ellos durante las fiestas

Todo está listo en Cuéllar, también los pasos que se bailarán durante las mañanas en los minutos previos al encierro, en el baile de La Rueda, una iniciativa que se desarrolla de domingo a jueves y que cada vez cuenta con mayor número de público de todas las edades. Lo que era un baile de mujeres, que esperaban así al encierro, se ha convertido en una tradición en la que participa todo el que lo desea y que cada día llena las calles de alegría y colorido.

Fue Elena Núñez, de la Asociación de Vecinos La Cuesta El Salvador, la que sugirió la idea de poder danzar todos los participantes al unísono al menos una canción, las populares seguidillas A Por Ellos, y en esta aventura embarcó a distintas asociaciones y colectivos del municipio, que, con la colaboración del Ayuntamiento y de dos danzantes expertas, han conseguido reunir a decenas de personas en dos jornadas, para que conozcan los pasos básicos de este baile, siempre teniendo en cuenta que en estas danzas tradicionales no hay normas, y que cada uno puede bailar como quiera.

En la primera jornada del taller se enseñaron algunos de los pasos básicos con los que se puede bailar este tema, mientras que en la segunda, además de ensayar lo aprendido, se contó con música en directo, gracias a la colaboración de dulzaineros y tamborileros de la localidad, y limonada y agua para los asistentes, manteniendo así otra de las tradiciones festivas de la villa.

Ahora, cada vez que se escuchen las notas del 'A por ellos', serán muchos los que tengan más claro qué pasos utilizar. Incluso algunos lo han podido hacer ya en varias ocasiones, pues estas seguidillas, compuestas hace un siglo por el músico local Cecilio de Benito, se han convertido con el paso de los años en todo un himno de las fiestas, y no para de sonar durante las fiestas, pero también en las citas previas destacadas, como en el Festival Nacional de La Jota, o en la ronda a la Corregidora.

Uno de los momentos álgidos tuvo lugar el pasado domingo, en el tradicional concierto anterior a las fiestas que ofrece la Banda Municipal de Música de Cuéllar, que incluso lleva el nombre del tema, que en esta ocasión fue interpretado hasta en cinco ocasiones, debido a las reiteradas peticiones del público asistente. Sus ritmos aún sonarán en varias ocasiones más, aunque la más esperada es la del próximo sábado, durante los actos inaugurales de las fiestas. Después sonará en el desfile de peñas, en el baile de rueda nocturno y en todas las dianas y pasacalles que se celebran por las mañanas, además de en los bailes de ruedas. Se escuchará en los chateos, en los festejos de plaza y en la tronadera, además de en el final de las fiestas, tras el tradicional desfile de pandas y peñas.

Compositor

El 'A por ellos' es una canción popular cuellarnaa, cuya estructura actual se debe al compositor local Cecilio de Benito Sánchez (1869-1940), de quien toma nombre la Escuela Municipal de Música. Fue profesor y director de la banda, además de un prolífico compositor. Entre sus obras se encuentran los pasodobles 'Viva Cuéllar' o 'El segoviano', o las jotas 'La cuellarana' o 'La aragonesa', aunque su obra más conocida son las seguidillas cuellaranas 'A por ellos', un tema popular que se tocaba con dulzaina.

Cuando la música de la dulzaina estaba en decadencia, debido a la llegada del organillo y los salones de baile, la juventud dejó de bailar en la plaza y la dulzaina comenzó a olvidarse. De Benito no quiso que con el instrumento desapareciera la jota, por lo que compuso las primeras partes de las seguidillas e incorporó a ellas el estribillo, añadiendo también un rapidísimo final. Lo llevó todo al pentagrama y lo adaptó para los instrumentos de la banda. Gracias a ese trabajo, el 'A Por Ellos' está más vivo que nunca.