Lantadilla vibra con sus fiestas en honor a la Virgen y San Roque

Lantadilla se prepara para vivir sus días grandes con una programación festiva que abarca casi todo el mes de agosto. Las fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto) y San Roque (16 de agosto), se complementan con múltiples actividades previas y posteriores que involucran a todas las generaciones del pueblo. Además, el día 10 de agosto, justo antes del comienzo oficial, se celebra uno de los eventos más singulares y característicos del lugar, la conocida como Batalla de Llantada.

Esta recreación histórica, que cuenta con el apoyo fundamental de la Asociación Batalla de Llantada, incluye un mercado medieval, una representación teatral en la iglesia, tiro con arco, desfile y una cena medieval en la plaza. Se trata de una jornada muy vistosa que transforma el municipio, con calles y balcones engalanados gracias al esfuerzo vecinal.

«La asociación se implica muchísimo. Sin ellos, la batalla no podría ser lo que es», destaca Elisa Carretón, alcaldesa de la localidad de Lantadilla.

Pero las fiestas no empiezan ni terminan ahí. Desde el 1 de agosto, Lantadilla entra en ambiente con actividades para todos los públicos. Este año, la novedad ha sido una charla astronómica y observación con telescopios, organizada en colaboración con la Asociación Astronómica Valentina, como antesala al eclipse del 12 de agosto y como «introducción a lo que vendrá el próximo año», explica la regidora municipal.

Durante los días previos a los patronos, el pueblo vibra con Gran Prix infantiles, competiciones deportivas —como pádel, frontenis, ping-pong o fútbol sala— y rutas cicloturistas. También se ha celebrado un día musical en la iglesia, financiado por la Diputación de Palencia, que añade un toque cultural al amplio repertorio festivo.

Los días 15 y 16, fiestas de la Asunción y San Roque, son el corazón de la celebración. Las verbenas populares y los vermús musicales animan tanto a jóvenes como a mayores.

Cita con la tradición

Por otra parte, el Toro de Fuego, uno de los actos más tradicionales y esperados, recorre la plaza con una carcasa cargada de fuegos artificiales que hace correr a niños y adultos por igual. Aunque en el pasado era más peligroso, hoy se organiza con todas las garantías y es ejecutado por profesionales que cuentan con todos los permisos para manejar artefactos pirotécnicos.

Otro momento que se espera con especial cariño es el Día de los Mayores, el 17 de agosto. «Es un día bonito, se les da un obsequio, se les trae un mago para que se rían y se hace una tortillada en la plaza que compartimos todos con queso y pasta», comenta desde el consistorio la primera edil.

Ese mismo día, en unas horas en las que se han unido la noche y el día, el sábado y el domingo, también se celebra la chorizada, una reunión en las bodegas donde los más jóvenes asan chorizos después de la charanga matinal. «Tengo recuerdos maravillosos de cuando iba de pequeña», confiesa la alcaldesa.

Las peñas tienen un papel muy activo en las fiestas. La Ruta de las Peñas, donde se reparten pinchos y sangría con premios incluidos, y la paellada popular en el frontón, que este año contará con un cocinero-influencer como invitado especial, son momentos de gran participación juvenil.

La música no falta: entre verbenas y macrodiscotecas se reparten los días festivos, aunque desde el Ayuntamiento reconocen que el presupuesto es limitado. «Nos gustaría traer más orquestas, pero no tenemos ingresos extraordinarios. Aun así, con poco, hacemos mucho», subrayan.

En Lantadilla, como en la mayor parte de los municipios, la organización de las fiestas no es tarea fácil. «Todo supone esfuerzo y mucho trabajo. Buscar pregoneros, preparar los decorados, coordinar actividades...», explican desde el consistorio, que agradece especialmente la implicación de la Asociación Batalla de Llantada. «Cuando tienes poco dinero y las fiestas lucen, hay que valorarlo», concluye con orgullo la alcaldesa.

Pero ahora lo que toca es vibrar y disfrutar con estas fiestas que prometen ser únicas.