Intervención socioeducativa con niños, jóvenes y familias en riesgo de exclusión

«Al final somos un enclave en el barrio de referencia para muchas familias para todo tipo de cuestiones», explica Sandra Mateos, coordinadora del proyecto de Intervención Socioeducativa con infancia, adolescentes y familias que lleva a cabo la asociación Auryn. Se trata de un programa que da respuesta a las necesidades en el ámbito educativo y desarrollo psicosocial de personas en situación de desventaja y/o riesgo de exclusión social de la ciudad de León, principalmente de la zona de actuación donde se encuentra ubicada la asociación.

El proyecto que recibe el impulso de Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, pretende cubrir los déficits existentes en el rendimiento académico y desarrollo personal y social de los menores entre tres y dieciséis años, «son familias que no participan sólo durante un curso escolar, sino que llevan en la asociación durante muchos años», informa.

De esta forma, según explica la coordinadora de la iniciativa, se favorece la igualdad de oportunidades y su inclusión en la escuela y en la comunidad, pero también se trabaja en acciones para aumentar las capacidades parentales de los progenitores y potenciarles como eje de la acción socioeducativa, mejorando así la calidad de vida de toda la familia. «Cuando son más mayores participan en proyectos de inserción laboral e incluso desde el voluntariado. Algunos de los destinatarios luego se convierten en voluntarios de las actividades».

El equipo profesional lo componen cuatro personas y un grupo de voluntarios de veinte personas de diversos perfiles, «hemos tenido profesores jubilados para los refuerzos educativos o jóvenes para las actividades de ocio de fin de semana», señala.

Para lograr los objetivos de cubrir las deficiencias en el rendimiento académico y desarrollo personal y social, se implementan actividades como clases de apoyo escolar, de castellano, animación a la lectura, talleres de educación emocional, participación, buen trato, igualdad de género, actividades físico-deportivas, artísticas y de educación medioambiental, tanto durante el curso escolar como en verano. En cuanto al trabajo con los padres «en verano hemos tenido actividad para ayudar a conciliar porque tenemos muchas familias monomarentales» y «se trabaja con los padres mediante acompañamiento familiar, talleres sobre disciplina positiva».

Tras la pandemia y desde el confinamiento «hemos notado más volumen de niños y adolescentes de Latinoamérica que traen un desfase curricular importante», apunta Sandra Mateos. Asimismo, comenta sobre los adolescentes que «las redes sociales hacen que quedarse en casa sea más habitual por eso organizamos propuestas relacionadas con la conexión con el cuerpo, la actividad física, el contacto con la naturaleza y el desarrollo emocional».

Los menores son el foco de atención de la mayor parte de las acciones porque «los niños aquí permanecen en el tiempo. La verdad es que cada año vamos aumentando el número de niños que participan en nuestras actividades». En relación al aspecto académico explica que «es importante porque el no conocer el idioma, no les da seguridad. Se encuentran en un país diferente, no saben cómo funciona el sistema educativo y por eso pensamos clases de castellano orientadas a las tareas educativas de los niños».

Por otro lado, la asociación leonesa Auryn, también desarrolla el programa +Infancia' de la Fundación 'la Caixa', a través de Fondos Europeos, cuyo principal objetivo es favorecer la implementación de medidas que favorezcan la integración social y la mejora de las condiciones de vida de la población infantil y sus familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido, se desarrollan itinerarios de promoción socioeducativa dirigidos a niños, niñas y adolescentes hasta los dieciocho años en situación de vulnerabilidad.

Dos décadas de compromiso

La asociación Auryn dio sus primeros pasos en el año 2001 cuando un grupo de quince jóvenes del barrio de La Lastra-La Chantría de León con mucha sensibilidad social y ganas de mejorar su entorno la fundaron. Apoyados por la parroquia del barrio, Nuestra Señora del Rosario y por la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, comenzaron una andadura que continúa en la actualidad ya como parte de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León.

La asociación trabaja en una intervención de desarrollo comunitario y de intervención socioeducativa con infancia y juventud, desde un enfoque de Derechos de la Niñez que favorece la participación. En esta línea se ofrece un servicio cualificado de prevención y educación en el tiempo libre y con un estilo educativo inspirado en Don Bosco, sacerdote y educador del S.XIX, «apostando por la interculturalidad, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el trabajo en red».

Entre los objetivos de esta asociación se encuentra «ser una asociación de referencia para el barrio, aspirar a la transformación social a través de la acción socioeducativa y del análisis crítico y creativo de la realidad» y en esta línea, «mantener un desarrollo equilibrado que permita incorporar a nuevas personas socias y voluntarias, más personas trabajadoras y participantes, y obtener más apoyos por parte de la administración pública y del entorno social».