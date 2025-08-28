Ilusión y responsabilidad compartidas

Mónica Rico Cuéllar Jueves, 28 de agosto 2025, 18:13 Compartir

Si hay dos figuras cuyos nombres crean expectación entre los cuellaranos de cara a sus fiestas, son el de la corregidora y el pregonero. Ambos comparten no solo el interés de la gente por conocerlos, sino también sentimientos de emoción, ilusión y a buen seguro nervios según se van acercando los días previos festivos.

Este año el cargo de corregidora ha recaído en la joven cuellarana Ana Benito Salamanca, de 21 años de edad. Así lo determinó el azar, pues, por quinto año, desde el Ayuntamiento se realiza un sorteo entre las jóvenes que muestran su interés por ser esta figura, que es la representación de la juventud durante las fiestas. Para acompañarla, la corregidora escoge dos damas, que este año serán Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo.

Ana Benito es estudiante de Marketing e investigación de mercados en la Universidad de Valladolid y está viviendo los días previos a las fiestas con ilusión y emoción. Decidió participar en el sorteo porque desde pequeña ver a la corregidora y las damas en el balcón del Ayuntamiento era algo que le hacía ilusión, y decidió presentarse al sorteo para no perder la oportunidad de vivir las fiestas desde otro punto de vista.

El momento de la elección lo vivió con mucha alegría y nervios, y según van pasando los días la ilusión no cesa. Habitualmente vive las fiestas desde dentro, como miembro de una de las peñas oficiales, la Panda El Soto, y representar a la juventud en estas fiestas le hace «muchísima más ilusión todavía». Es consciente de que las próximas fiestas para ella serán distintas, pero asegura que «es un año en toda la vida, es algo diferente, algo único y especial que se va a recordar toda la vida, al final es algo que muy poca gente puede vivir».

Ya lleva semanas de actos en los que ha tenido papel protagonista, como su presentación oficial o la tradicional ronda, además de presidir las justas y torneos en la Feria Medieval. En todos estos actos ha estado acompañada de sus amigas Marina y Clara, que actuarán como damas de forma oficial a partir del sábado. Marina Polo tiene 20 años y estudia enfermería en Valladolid, mientras que Clara, que ya ha cumplido los 21 años, es estudiante de psicología en Madrid.

Ana asegura estar muy ilusionada por tener a dos de sus amigas a su lado en este año tan especial para ella, algo que las damas comparten con la corregidora, pues ambas aseguraron haber recibido la noticia con gran alegría, conscientes de la dificultad de la decisión tomada por Ana, que tuvo que escoger a dos de entre todas sus amigas. Tanto Marina como Clara tuvieron claro desde el principio que su respuesta a la pregunta de Ana era un sí.

Las tres coinciden en que el momento más especial de este año será el pregón, que podrán vivir desde el balcón del Ayuntamiento como unas de las protagonistas de las fiestas. Para ellas el pregón ya de por sí es muy emocionante, así que esperan con ansia el momento de salir al balcón y ver a todos los cuellaranos en la plaza Mayor esperando con emoción el inicio de las fiestas.

Ampliar Juan Carlos Llorente, pregonero 2025 M. r.

Pregón

El pregón con el que se iniciarán este año las fiestas correrá a cargo de Juan Carlos Llornete, historiador y profesor emérito de Historia, además de amante y defensor de la cultura, el patrimonio y las fiestas populares de la localidad; promotor, entre otros, de la peña oficial Panda El Soto y del Alarde de Música y danza popular de Castilla La Vieja, así como gran conocedor y divulgador del patrimonio local, sin olvidar su faceta de dulzainero durante una década, llevando la música popular cuando se había perdido, a numerosos pueblos, pero especialmente a Cuéllar, organizando dianas, pasacalles y la rueda, que ahora no faltan en cada jornada festiva.

Llorente acogió la noticia con sorpresa al principio, tal y como él aseguró, y pidió unos días para la reflexión, aunque finalmente dio el parabién «con un poco de miedo, porque es mucha responsabilidad», tal y como aseguró, destacando que en su decisión primó el sentimiento de honor y orgullo de ser de Cuéllar.

Para el pregonero «es un honor y un orgullo como hijo de Cuéllar», el ostentar este cargo, y aseguró que seguirá en el empeño de dar a conocer «lo nuestro», destacando la necesidad de darlo importancia y no tirarlo por tierra. Para él, las fiestas de Cuéllar son como hoy las conocemos porque así «nos las han influenciado desde pequeños». De hecho, recordó cómo a él su padre le llevaba al encierro, al igual que ocurre hoy, y es que «eso se vive y es el camino que se sigue con las tradiciones sanas, prudentes y alegres».

Es por eso que anima a los vecinos a mantener la fiesta enraizada y que se sigan respetando las tradiciones, algunas de las cuales, lógicamente, estarán presentes en su pregón. Un pregón que, lejos de lo que se pueda pensar, no será de carácter histórico, sino festivo cuellarano, tal y como aseguró el propio pregonero, que avanzó que en las líneas que ya ha redactado aparecerán personas conocidas por su papel en las fiestas de Cuéllar o ser protagonistas de canciones que se cantaban en las mismas no hace muchas décadas.

La Pulga y La Melitona, La Marina y el 'pobrecito' Pulisia, el tío Ratón o Macover son algunos de esos nombres que aparecerán en un pregón que también se centrará en la enjundia del encierro y en los componentes de la fiesta «que intentaré ir desgranando, si puede ser en verso, mejor».