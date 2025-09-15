«Nuestra Fiesta de la Vendimia es la más antigua de Castilla y León»

Laura Negro Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:14 Compartir

La Fiesta de la Vendimia de Cigales celebra este año su 45ª edición, consolidada como una de las más importantes de Castilla y León y con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. Durante una semana, el municipio se llena de actividades que giran en torno al vino, la gastronomía y el folclore, con el tradicional pisado de la uva como acto central. El alcalde, Jaime Rodríguez, desgrana en esta entrevista las principales novedades de esta gran fiesta del vino.

La Fiesta de la Vendimia de Cigales cumple 45 ediciones. ¿Qué significa para el municipio alcanzar esta cifra?

Para nosotros es un orgullo. Es la fiesta de la vendimia con más trayectoria de Castilla y León, y está declarada de Interés Turístico Regional. Hablar de Cigales es hablar de vino, y todo nuestro entorno lo refleja, desde la actividad de los viticultores y bodegas hasta la propia iglesia, que conocemos como la Catedral del Vino. Para el Ayuntamiento supone también una responsabilidad, porque tratamos de ensalzarla cada año con actividades que lleguen a todos los públicos. Y lo más gratificante es la respuesta de los vecinos. Hoy mismo, en menos de media hora, se agotaron todas las plazas de la Cata-Bombón. Esa ilusión es lo que hace grande a la fiesta.

¿Cómo ha sido esa evolución?

La Fiesta de la Vendimia comenzó como un encuentro de folclore y con el tiempo fuimos ampliando y hoy hablamos de una semana completa de actividades, de domingo a domingo, con propuestas muy variadas, como catas temáticas, talleres, mercado de artesanía y oficios, actividades para niños y, por supuesto, los festejos taurinos y la feria gastronómica. El objetivo siempre ha sido abrir la fiesta a todos los públicos. Hay catas para mayores de edad, pero también juegos y propuestas familiares para que nadie quede fuera.

¿Cuáles son los actos que considera más representativos de esta 45ª edición?

Hay tres momentos que yo destacaría. El primero, el acto central del sábado por la tarde, con el pregón, el pasacalles, el encuentro de folclore y la Feria del Vino. Allí tiene lugar la imposición de bandas a las bodegueras de todos los municipios de la Denominación de Origen y el pisado simbólico de la uva, que representa la unión de todos los pueblos. Este año, el bodeguero mayor es Mario Calvo, de San Martín de Valvení, y le acompañará Rodrigo Cervera, de Cigales. El segundo momento son los festejos taurinos del domingo, especialmente el Toro del Clarete, que ya va por su octava edición y atrae a miles de visitantes. Y el tercero, sin duda, son las catas temáticas, que cada año tienen más éxito y que nos permiten mostrar la calidad y versatilidad de nuestros vinos en maridajes sorprendentes.

Háblenos de las novedades que incluye el programa

La principal novedad es la instalación de una carpa de 500 metros cuadrados en la Plaza Mayor. El año pasado ya probamos con una de 200 metros y este año hemos decidido aumentar su tamaño de forma considerable. Esto nos da la tranquilidad de que, aunque el tiempo no acompañe, podamos seguir adelante con la programación sin tener que suspender actividades. Otra novedad es la presencia del alcalde y técnicos de turismo de Cambados, nuestro pueblo hermanado, que traerán un stand con vinos albariños de la D.O. Rías Baixas a la Feria del Vino. Y, además, hemos duplicado el aforo de algunas catas, que se llenaban año tras año y que ahora podrán disfrutar más personas.

La Denominación de Origen Cigales está muy vinculada a la fiesta. ¿Cómo se materializa esa colaboración?

La D.O. Cigales y la Ruta del Vino de Cigales tienen un papel muy importante. Junto al Ayuntamiento organizan la Cata-Casino del jueves, una actividad novedosa que estrenamos el año pasado y que ha tenido gran aceptación. También la cata oficial del viernes, que es la más tradicional y en la que participan directamente las bodegas del municipio. Además, desde 2023 la D.O. entrega una distinción durante el pregón del sábado. Este año será para Águeda del Val, que fue directora técnica del Consejo Regulador durante muchos años. Es un orgullo para nosotros que la D.O. Cigales tenga su espacio propio en este acto central.

La fiesta también es un escaparate gastronómico. ¿Qué propuestas habrá este año?

La gastronomía siempre ha estado muy ligada a la Fiesta de la Vendimia. Contamos con la Feria del Día, en la que se podrá disfrutar del ya tradicional 'Pincho uvero' y de otras tapas en nuestros bares y restaurantes. Y no puede faltar el bocadillo de morcilla de La Maruja, que es todo un clásico. Al final, lo que buscamos es que quienes nos visiten no solo descubran nuestros vinos, sino también los sabores típicos de Cigales y de la zona.

¿Qué repercusión tiene esta gran fiesta en la promoción del municipio?

Es incalculable. Podemos dar cifras de asistencia, pero lo más importante es la promoción que supone para nuestros productos. Durante la Feria del Vino participan las seis bodegas del municipio de Cigales, además de una bodega invitada de la D.O. —este año es Bodega Alfredo Santamaría— y, como novedad, el stand de Cambados. Muchos visitantes vienen pensando en probar un clarete y acaban sorprendidos con nuestros tintos y blancos de gran calidad. Esa experiencia se convierte en un recuerdo que lleva el nombre de Cigales mucho más allá de la fiesta y eso se traduce en turismo, en ventas y en prestigio para todo el año.

Organizar una fiesta de tal magnitud requiere mucha logística. ¿Cómo lo organizan?

Lo más importante es el trabajo que no se ve. Empezamos a trabajar con meses de antelación. Contratamos camiones de baldeo para que las calles amanezcan limpias, preparamos vallados para los encierros, coordinamos la seguridad con fuerzas del orden y Protección Civil… Y, por supuesto, tenemos planes alternativos por si el tiempo no acompaña. Quiero agradecer a todos los empleados municipales, que trabajan sin descanso para que todo salga perfecto, incluso sacrificando su tiempo de fiesta.

Este año también se inaugura una nueva placa en el Paseo del Vino. ¿Qué representa este reconocimiento?

El Paseo del Vino nació como un espacio de homenaje al sector vitivinícola. En 2023 se reconoció a la propia Denominación de Origen, y desde este año queremos ir incorporando, bodega por bodega, a todas las que forman parte de nuestra historia. En esta edición se dedicará a Frutos Villar, una de las bodegas más emblemáticas. Es un reconocimiento a su trayectoria y al esfuerzo que hay detrás de cada botella. Queremos que cualquier visitante que pase por este lugar vea reflejado ese trabajo colectivo que nos identifica.

Y en lo personal, ¿qué acto espera usted con más ilusión?

Sin duda el pisado de la uva del sábado por la tarde. Para mí tiene una simbología muy especial, ya que de las uvas de todos los municipios de la D.O. Cigales nace un único mosto, que representa la unión de todos. Ese brindis conjunto es un momento emocionante. También me ilusionan mucho los encierros del domingo, con el Toro del Clarete, y las catas temáticas de la semana, porque son una muestra de innovación y de la excelente acogida que tienen nuestros vinos.

Ampliar Público en la pasad edición de la fiesta de la Vendimia de 2024 El Norte

PROGRAMACIÓN XLV FIESTA DE LA VENDIMIA DE CIGALES

Lunes 15 de septiembre

20:00 h. Cata-Bombón en el Parque Municipal. Maridaje de vinos de la DO Cigales con bombones locales, dirigido por Inés Hernández y Silvia Ortuñez.

Martes 16 de septiembre

18:30 h. Catando el paisaje, cata en un paraje natural a cargo de Descubriendo el Vino.

Miércoles 17 de septiembre

19:00 h. Gran Gincata en el Parque Municipal, con el Club de Cata de Cigales (ACACI). Concurso en parejas.

Jueves 18 de septiembre

•13:30 h. Inauguración de la Placa del Paseo del Vino dedicada a Bodega Frutos Villar

•18:00 h. Campeonato de Juegos Autóctonos infantiles.

•20:00 h. Cata-Casino en el Parque Municipal. Precio: 2 €. Mayores de 18 años.

Viernes 19 de septiembre

•19:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

•19:30 h. Cata comentada por enólogos del Consejo Regulador DO Cigales

•21:30 h. Concierto de Velayos Band en la Plaza Mayor.

•22:00 h. Concierto de Sal Gorda en la Terraza del Clandestino.

•23:00 h. Discomovida con DJ Isma González y DJ Yaiza Díez en la Plaza Mayor.

•23:00 h. Sesión de DJ Mr. Kitos en la Terraza del Clandestino.

Sábado 20 de septiembre

•11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

•11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía.

•12:00 h. Paseo de Chiquibueyes en la calle Armas.

•13:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

•13:00 h. Taller de tiro con arco en el Parque Municipal.

•13:30 h. Concierto del dúo acústico Miguel Montero y Zhoe Vall en la Plaza Mayor.

•16:00 h. Concierto flamenco Cerrado por Vacaciones en la Terraza del Clandestino.

•17:00 h. Continuación de la Muestra de Oficios.

•17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía.

•17:45 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

•18:00 h. Misa Castellana en la Iglesia de Santiago Apóstol.

•18:00 h. Venta del Bocadillo Típico de la Fiesta de la Vendimia. Carnicería La Maruja (C/ El Agua, 4).

•18:00 h. Sesión de DJ Nelson Daza en la Terraza del Clandestino.

•18:45 h. Pasacalles de bodegueros y autoridades desde la Casa de Cultura Vacceos.

•19:00 h. En la Plaza del Lagunajo: Imposición de Bandas, Proclamación de la Bodeguera Mayor y tradicional Pisado de la Uva.

•19:30 h. Pregón XLV Feria del Vino a cargo de Arturo Dueñas Herrero.

•19:45 h. Entrega de la distinción a Doña Águeda del Val Ubierna y premios del VI Concurso Fotográfico del Envero.

•19:30 a 22:00 h. Feria del Vino en la Plaza del Lagunajo, con bodegas de Cigales, invitados de la DO Rías Baixas y vinos de Cambados. Catavino: 2€.

•20:00 h. XLIV Encuentro de Folklore en la Plaza del Lagunajo.

•21:00 h. Concierto de Los Patricios en la Terraza del Clandestino.

•22:00 h. Concierto Sabinadas (tributo a Joaquín Sabina) en la Plaza Mayor.

•23:00 h. Sesión de DJ RDFER en la Terraza del Clandestino.

•23:30 h. Macro discomóvil Electromoon en la Plaza Mayor.

Domingo 21 de septiembre

•10:30 h. Encierro campero con 3 novillos. Término de Matapán.

•11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

•11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía.

•12:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

•12:30 h. Degustación de Vino y Queso en el Parque Municipal (2 €).

•12:30 h. Concierto de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

•13:30 h. Concierto de Chanelando en la Plaza Mayor.

•15:00 h. Concierto de El Sarao de los Flamenkitos en la Terraza del Clandestino.

•17:00 h. Muestra de Oficios (tarde).

•17:00 h. Sesión de DJ Dani del Lío en la Terraza del Clandestino.

•17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía.

•19:00 h. VIII Toro del Clarete y suelta de 2 vacas en la calle Las Armas.

•19:00 h. Sesión de DJ Félix Villada en la Terraza del Clandestino.

•21:00 h. Concierto de Salto Base en la Plaza Mayor.

•21:30 h. Sesión de DJ Aplause (Afro House) en la Terraza del Clandestino.

XXVII Muestra de oficios con demostraciones y venta de productos

Sábado 20 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00

Domingo 21 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00

Lugar: Parque municipal.

La Muestra de Oficios estará amenizada por talleres participativos y demostrativos de oficios: talleres demostrativos de pintura textil, taller de jabones, taller de labiales, taller de realización de monederos, taller de alfarería, taller de ilustraciones, taller de joyería artesana con joya de regalo, además de atracciones con el siguiente horario: de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30h.

XLV Feria del Vino

El Ayuntamiento de Cigales dará a degustar los mejores vinos de las bodegas pertenecientes a la D.O Cigales. Venta de catavinos: 2€, horario: sábado de 19:30 a 22:00 h en la plaza del lagunajo.

XIV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero

Siete establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán su Pincho Uvero al precio de 4 € pincho uvero+ Rosado / corto de cerveza o al precio de 2,50 € el pincho uvero sin consumición.

Los establecimientos participantes son el Bar Menfis, El Moral cafetería, El Arco bocatería, Bar Social, Las Barricas & Clandestino, Bar La Uno y Bar Zocha.

IV KDD Fiesta de la Vendimia de autocaravanas, caravanas y campers

Del 17 al 21 de septiembre en la era del paseo de la Ermita de la Virgen de Viloria (Frente al Polideportivo Municipal)

VI KDD Enfervitos Fiesta de la Vendimia 2024

Del 19 al 21 de septiembre en el parque de El Barrero junto al Frontón Municipal, quedada de furgonetas camper.