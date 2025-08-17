Días de reencuentro en Ortigosa del Monte

Bailes tradicionales en las fiestas de Ortigosa del Monte el año pasado

Campeonatos deportivos y de cartas, además de un desafío de porteros, han dado el pistoletazo de salida a los días más especiales que se viven en la localidad de Ortigosa del Monte, sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario, que se vienen desarrollando desde el pasado viernes y se prolongarán hasta el domingo 24 de agosto, con un amplio programa de actividades que continúan hoy con una colecta a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer y un campeonato de fútbol infantil.

Antes del inicio definitivo de las fiestas, en Ortigosa también se vivirán un campeonato de fútbol interpeñas, una carrera de bicis infantiles, las finales de campeonatos deportivos, fiestas, acutaciones musicales, meriendas, tardeos, juegos o concursos, algunos clásicos, como el de tartas, además de música, llenarán la programación los próximos días, en espera del jueves, una de las jornadas más especiales, en la que tendrá lugar la apertura de las fiestas como tal.

Unas fiestas que, según destaca el alcalde de Ortigosa del Monte, Juan Carlos Cabrejas, son días de reencuentro de familia, de amigos o de «gente que va y que viene», sin olvidarse de aquellos hijos del pueblo que únicamente pueden disfrutar de unos días en el pueblo y eligen estos, «una semana o diez días que los suele reservar la gente para volver al pueblo o para venir a visitar a algún amigo que vive aquí o tiene casa en Ortigosa».

Son las fiestas del reencuentro, en las que hay que destacar la colaboración activa de algunas peñas, la mayoría, que no solo participan y ayudan a dar color y a hacer más visible la diversión que se vive en las calles estos días, sino que también organizan iniciativas tan dispares como el concurso de tartas o un torneo de fútbol infantil, sin olvidarse de las carreras de bicis o cenas como la hamburguesada. «Cada peña se ocupa de una cosa, todos cumplen su misión», señala el alcalde, que apunta que las fiestas son sobre todo para la gente joven, por lo que «lo lógico es que ellos se involucren más que nadie».

Y lo hacen desde el inicio de estos días culturales o con mayor actividad, pero también durante las fiestas y de forma especial en la jornada del jueves, cuando se viven los momentos más especiales, al menos para el regidor municipal. Aunque hay actividades durante la mañana para los más pequeños, y música y diversión para los jóvenes a mediodía y por la tarde, los actos más emotivos se viven a partir de las 20:30 horas, cuando tendrá lugar la ofrenda de flores a la Virgen del Rosario.

Una cena y la música de la charanga son las citas previas para el pregón, que es «el banderazo de salida a las fiestas». Llega casi rozando la medianoche, y el mismo incluye la proclamación de reina, damas y mozos y le sigue la inauguración de peñas y el concurso de sangría, en compañía de la charanga El Resbalón. Tras la música de la charanga llegará la de la discomóvil y citas tan divertidas como el lanzamiento de paquetes o una nocillada con la que recuperar fuerzas para continuar la fiesta.

Las jornadas del viernes y sábado son «las más fuertes», sin olvidarse de los actos litúrgicos, como la misa tradicional en honor a la Virgen, no faltarán citas gastronómicas, vaquillas, disfraces, mucha música, juegos tradicionales y populares, distintos espectáculos, talleres para niños o iniciativas tan curiosas como el lanzamiento de huesos de aceituna, «que tiene mucho éxito».

Son actividades para todos, «para los que les gustan los toros, para los más pequeños, para los que les gusta la música… tratamos de dar gusto a todo el mundo, aunque tampoco podemos hacer mucho más de lo que hacemos, y la gente debe ser, y creo que es, consciente de ello, que somos un pueblo de 600 habitantes».

Y es que en un pueblo hay muchas necesidades durante todo el año, como arreglo de calles, adoquinados, o el agua, «que es una cuestión fundamental». De hecho, en Ortigosa ahora mismo cuentan con un proyecto para ampliar la presa «con el que estamos muy ilusionados», pero no se olvidan de hacer un esfuerzo para dedicar una partida económica importante a las fiestas, eso sí, «con cabeza, porque hay muchas necesidades que cubrir».

Para finalizar, Cabrejas lanza un deseo para estas fiestas, «que la gente disfrute, que se reencuentre con los suyos, que no haya dificultades ni malos entendidos y que todo el mundo viva las fiestas en paz y armonía», pero también «que vuelvan al año que viene, que es lo más importante».

Programación

Domingo 17 de agosto

10:00 h. Colecta en la puerta de la iglesia a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

19:00 h. Campeonato de fútbol infantil.

Lunes 18de agosto

19:00 h. Fútbol Interpeñas

Martes 19 de agosto

19:00 h. Carrera de bicis infantiles en las eras

20:00 h. Final de pádel masculino, femenino y mixto

22:30 h. Fiesta Peñus, de la mano del grupo 'No va más' con la mejor música de los 80 y 90.

Miércoles 20 de agosto

17:00 h. Actuación musical y merienda en la residencia de mayores. Amenizada con dulzaina y tamboril.

17:30 h. Tardeo en el parque, a cargo de Aleno Dj

18:00 h. Juegos infantiles en el parque

19:00 h. Paseo a caballo y seguid cintas en las inmediaciones del parque.

20:30 h. Concurso de tartas en el centro cultural Elena Fortún.

23:30 h. Grupo Tritón

Jueves 21 de agosto

12:00 h. Concurso de dibujo en el centro cultural.

12:30 h. Pinta caras

14:00 a 17:00 h. Charanga Jarra y Pedal en el parque. Ven Disfrazado. Temática libre.

17:15 h. Wipe Out. La Competición.

20:30 h. Ofrenda de flores a la Virgen del Rosario

21:30 h. Hamburesas cocinadas por la peña No Sé

22:30 h. Charanga El Resbalón en el parque, y después del pregón en la plaza

23:30 h. Pregón en la plaza. Proclamación de reina, damas y mozos. Inauguración de peñas y concurso de sangría. En compañía de charanga El Resbalón

02:00 h. Disco Móvil (40 Locos por la música). En el descanso Nocillada. Lanzamiento de paquetes.

Viernes 22 de agosto

12:00 h. Parque infantil en Las Eras

13:00 h. Misa en honor a la Virgen del Rosario y Procesión

14:30 h. Tradicional paella popular en el parque

15:00 h. Continúa el parque infantil

18:00 h. Divertidas carreras con carretones por el parque.

20:30 h. Concurso de disfraces infantiles en la plaza

23:30 h. Orquesta Cougar. A continuación, disco móvil.

Sábado 23 de agosto

08:30 h. Vaquillas en la plaza de toros vieja

12:00 h. Misa de difuntos y visita al cementerio

13:00 h. Talleres para niños en el centro cultural

13:30 h. Lanzamiento de huesos de aceituna en la plaza

14:30 h. Judiones en el parque.

18:30 h. Vaquillas en la plaza de toros vieja

23:00 h. Concurso de disfraces para adultos

00:00 h. Orquesta Hourus. A continuación disco móvil Power Dance.

Domingo 24 de agosto

12:30 h. Mercadillo solidario en la plaza a favor de Bolivia

13:00 h. Fiesta de la espuma en la plaza

14:30 h. Gran caldereta popular

17:30 h. Concurso de tanga y bolos local

19:30 h. Espectáculo Vientos de Eresma (La Flaca) En el centro cultural Elena Fortún.