Días de fervor y mucha diversión en Saldaña

La villa de Saldaña se prepara para vivir del 5 al 10 de septiembre, sus fiestas grandes en honor a Nuestra Señora del Valle. La bajada de la patrona desde su Santuario hacia la iglesia de San Miguel marcará el inicio de las fiestas.

El arranque oficial de la cita tiene lugar mañana con la imposición de bandas a las damas: Nerea León, Alicia Meléndez y Olga Mª Sanz, en un acto en el que hará de Mantenedora, Cristina Pastor. En este mismo marco se desarrollará el homenaje a los mayores, en esta ocasión, José Luis Pelaz y Patrocinio Pacho, para continuar con el pregón de Antonio Herrero, hijo de Javier Herrero, histórico periodista del motor y fundador de las revistas Motociclismo y Solo Moto. «Antonio ha seguido el legado de su padre, llevando el nombre de Saldaña por donde va, ahora en el mundo de la publicidad. Es un orgullo contar con él como pregonero», apunta el alcalde, Adolfo Palacios.

Días de fervor y tradición en torno a procesiones, danzas y romerías, pero también de diversión con música, encierros, verbenas y novedades como la recuperación de la carrera de camas. «Las fiestas giran siempre en torno a la Virgen del Valle. Es la cabeza visible y la que da significado a todo lo que celebramos», subraya Palacios.

Los actos centrales comienzan con la llegada de la Virgen a la iglesia de San Miguel, donde los niños que han hecho la comunión le entregan las llaves de la villa y el bastón de mando. Los danzantes, con sus paloteos y lazos, acompañan la procesión hasta el templo. El día 6 se celebra la tradicional ofrenda floral en la plaza Vieja, en la que «son cientos, por no decir miles, los niños que se acercan con sus ramos para adornar la carroza», apunta.

El domingo, día 7 llega uno de los momentos más emocionantes: la subida de la Virgen al santuario en una procesión de antorchas. Este año, por seguridad, se sustituirán las velas por cirios LED. «Queremos evitar riesgos de incendio con las temperaturas tan altas que tenemos», explica Palacios. La cita culmina el día 8 con la gran romería, acompañada de pendones de toda Palencia y de León y con la presencia inconfundible de los campaneros villaltanos. Tras la misa, vecinos y forasteros comparten un plato de alubias preparado por el Ayuntamiento y las peñas.

Pero las fiestas no son solo religiosidad. La música, los encierros, las verbenas y las actividades para todas las edades llenan de color las calles. Entre las novedades, se recupera la carrera de camas. «Varias peñas han preparado auténticos bólidos a partir de camas. Será un éxito seguro», comenta el alcalde. Tampoco faltarán las pruebas de motor, las atracciones infantiles y, cómo no, el toro de fuego, acompañado de una versión adaptada para los más pequeños.

El papel de las peñas

Las peñas, protagonistas imprescindibles, animan con charangas cada rincón y participan en los repartos gastronómicos. Sin embargo, Palacios pone en valor otro apoyo fundamental: «Nada sería posible sin los trabajadores municipales. Son ellos quienes madrugan para que al día siguiente las calles amanezcan limpias y en perfecto estado tras noches de diversión. Su labor es imprescindible».

El alcalde también lanza un mensaje claro a vecinos y visitantes: «Queremos que todos disfruten, que se lo pasen bien, pero siempre con respeto. El ambiente de las fiestas debe ser de convivencia, sin altercados ni daños al mobiliario urbano». En este sentido, agradece la actitud de los jóvenes en los últimos años, «que han demostrado responsabilidad y han vivido las fiestas con alegría y sin incidentes».

Más allá de los días festivos, Saldaña se confirma como un polo de vida cultural y turística durante todo el año. La localidad acoge desde el Mercado Romano hasta certámenes de pintura, festivales o encuentros de peñas. Además, el Ayuntamiento invita a descubrir enclaves como el Alto de la Morterona, con un mirador privilegiado sobre la vega y restos arqueológicos que se remontan a la Edad del Hierro y época romana. Ahora, llega la diversión con las fiestas, «el reflejo de la devoción a la Virgen del Valle, pero también de la hospitalidad de un pueblo que abre sus puertas para compartir su alegría con todos los que se acerquen«.

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre:

20:00 h. Concentración de peñas y reparto de pañuelos. Desfile hacia la plaza Vieja acompañados de la Charanga de Saldaña.

21:00 h. Inauguración oficial de las Fiestas del Valle 2025.

22:30 h. Concierto Monos en estéreo. Plaza España.

00:00 h. Orquesta La Resistencia.

00:30 h. Suelta a la primera vaquilla de fuego infantil.

02:30 h. Suelta del primer Toro de fuego. Después de la orquesta, Karaoke en la plaza España.

Sábado, 6 de septiembre:

08:30 h. Tortibirra.

11:00 h. Parque infantil.

12:30 h. Exhibición Escuela de Danzantes de Saldaña.

13:30 h. Vermú pasabares con la Charanga Último Acorde.

15:00 h. Paellada peñista.

17:30 h. Parque aguapark hinchable y fiesta de la espuma.

21:00 h. Procesión de la Virgen del Valle y ofrenda floral.

22:30 h. Concierto de Yorch el violinista eléctrico.

23:00 h. XII Torneo de beer-pong.

00:00 h. Suelta de vaquilla de fuego infantil. Seguidamente, orquesta Malibú. En el descanso se soltará el segundo toro de fuego. Al finalizar la verbena , DJ Rodrikaos.

Domingo, 7 de septiembre:

08:00 h. Pasacalles.

11:00 h. Parque infantil.

12:00 h. Desfile de gigantes y cabezudos acompañados por los Dulzaineros y Redoblante de Vino Aquilino.

13:00 h. Concierto vermú.

14:30 h. Salchichada Alemana con la charanga de Saldaña.

16:30 h. Parque infantil Cityland. 17:30 h. Juegos tradicionales.

17:40 h. Funkyball.

20:00 h. Misa ofrecida por el Ayuntamiento de Saldaña y Procesión de las Antorchas.

00:00 h. Suelta de vaquilla de fuego infantil. A continuación, orquesta La Reina Show. En el descanso se soltará el tercer toro de fuego. Al finalizar la verbena, DJ Rega.

Lunes, 8 de septiembre:

10:30 h. Concentración de Pendones Concejales y subida al Santuario del Valle.

12:30 h. Tradicional Romería Virgen del Valle. Misa concelebrada en la pradera del Santuario del Valle, ofrenda de los corderos, subasta de brazos y solemne procesión.

14:30 h. Alubiada popular.

18:00 h. Festival mixto sin picadores con seis novillos de La Campana para los matadores Alfonso de Lima, Raúl Rivera e Ismael Martín. Novillero: Ruiz de Velasco. Rejoneador: Óscar Borjas.

18:30 h. Motocross infantil.

20:00 h. Danzas tradicionales.

21:00 h. Charanga Desconcierto.

22:00 h. Parque infantil.

23:00 h. Concierto David Otero.

00:30 h. Espectáculo pirotécnico de calle Scura splats 'Aliens foc'.

01:30 h. Suelta de vaquilla de fuego infantil. A continuación, orquesta Marsella. En el descanso, suelta del cuarto toro de fuego y la primera silla de fuego. Discomóvil DJ Ivan Smash.

Martes, 9 de septiembre:

11:00 h. Campeonato de bolos.

11:30 h. Motocross infantil.

12:00 h. XV Gran premio infantil de motos de juguete.

13:00 h. Concierto de las Fiestas del Valle con la Asociación Musical Saldañesa. Plaza Vieja.

14:30 h. Vermú con el grupo Nunca Jamás. Plaza Vieja.

17:00 h. Motocross infantil.

18:00 h. Carrera de camas con animación y música en directo con Danny Willy.

22:00 h. Copla, sevillanas y rumbas con Estela Rodríguez. A continuación, Orquesta Versus. Quinto toro de fuego y silla de fuego. Traca fin de fiestas y concentración para entonar 'Saldaña tú eres Saldaña'.

Miércoles, 10 de septiembre:

21:00 h. Banquete del novillo.

22:00 h. Concierto Carrrión Folk. Tras el concierto, suelta de vaquilla infantil y lidia del sexto toro de fuego.