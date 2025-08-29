Mónica Rico Abades Viernes, 29 de agosto 2025, 08:03 Compartir

Los vecinos de Abades celebran estos días sus fiestas patronales, marcadas por la devoción a la Virgen de los Remedios, pero también por la unión de sus vecinos en torno a las múltiples iniciativas propuestas, donde destacan citas gastronómicas, música y una amplia variedad de actividades que repasamos con la alcaldesa del municipio, Magdalena Rodríguez.

-¿Qué significan estos días para los vecinos de Abades?

-Son jornadas que se viven con gran intensidad, porque la devoción a la Virgen de los Remedios nos une de una forma muy especial.

-Además, la localidad acaba de celebrar una semana cultural llena de actividad.

-Sí, se han organizado numerosas propuestas para todas las edades, lo que ha permitido que la gente salga, participe, se divierta y socialice.

-¿Qué peso tienen los quintos y las peñas en el desarrollo de estas fiestas?

-La Asociación de Peñas desempeña un papel fundamental, ya que agrupa a todas las peñas del pueblo, y, como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Su implicación refuerza y realza todo lo que se organiza, ya sea o no por ellos. En cuanto a los quintos, siempre lo digo porque lo siento: ellos representan a la juventud de Abades, y las fiestas siempre han girado en torno a ellos. Han mostrado una gran implicación y entusiasmo, lo que ha sido clave para el éxito. El martes es su día grande: comienza con una misa, continúa con juegos para todos y culmina con la tradicional fiesta de los quintos, que incluye charanga y caballos. Las fiestas se cierran con su clásica chocolatada, la entrega de premios y una discomóvil.

-¿Cuál es el papel de los reyes, dama y mozo?

-Al igual que los quintos, aunque de manera diferente, representan a la juventud de Abades. Acompañan a las autoridades en los distintos actos, tanto religiosos como festivos. Su presencia es significativa y ellos disfrutan mucho participando en todas las actividades.

-¿Son unas fiestas cargadas de tradición?

-Sin duda. Si algo nos gusta destacar a los de Abades es la Función en honor a la Virgen de los Remedios, porque en ella se combinan la tradición, la fiesta, el orgullo de mantener nuestras raíces y el sentimiento de pertenencia. La Virgen de los Remedios es quien nos une a todos.

-¿Qué actos son más destacables dentro de la programación¿ ¿Hay actividades para todos los públicos?

-Siempre lo digo porque es cierto: hay propuestas para todas las edades. Dependiendo de la franja de edad, cada uno disfruta de unas u otras. Los más jóvenes esperan las grandes orquestas y los DJ. Para otros, lo mejor son las seis comidas populares organizadas por el Ayuntamiento, que permiten socializar, reencontrarse con familiares y amigos y disfrutar juntos. Las personas mayores, en cambio, valoran especialmente los actos religiosos, como la ofrenda floral del sábado y la misa del domingo, seguida de los tradicionales paloteos y jotas.

-Y entre todas ellas, ¿cuál diría que la más especial?

-Todas tienen algo único, pero lo que más nos identifica son los paloteos, unidos al folclore que cada año nos recuerda al gran Tío Tocino, Paulino Gómez, dulzainero de Abades; y el campeonato de bolos en el que compiten hombres contra mujeres. No olvidemos que el bolo de Abades fue reconocido dentro de los juegos autóctonos de Castilla y León, y el 'Bolo Segoviano femenino de Abades' es la forma de jugar en nuestra provincia, y eso, a los de Abades nos llena de orgullo.

-¿Qué papel juega la Feria de Artesanía dentro de estas fiestas?

-Es una cita que reúne a numerosos artesanos procedentes de distintos lugares, ofreciendo una gran variedad de productos de gran interés y siendo éste un buen escaparate para que ellos puedan mostrar sus creaciones.

-También hay muchas propuestas gastronómicas, ¿los vecinos no tienen que preocuparse por cocinar y sólo centrarse en disfrutar?

-Exacto. Comenzamos el viernes con huevos fritos con chorizo y lomo. El sábado toca paella. El lunes caldereta y, por la noche, hamburguesas. El martes, cocido o macarrones para comer y bacalao con tomate para cenar. Un plan perfecto para no tener que guisar en casa y disfrutar con los amigos de una gastronomía muy variada.

-Los actos religiosos también tienen un papel destacado

-Sí, Abades es un pueblo muy participativo en las celebraciones religiosas. Como ya he comentado, nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, es el verdadero corazón de estas fiestas, el punto de encuentro que nos une a todos. Representa nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad, por eso los actos que se celebran en su honor, la ofrenda de flores del sábado y la misa y procesión del domingo, se viven con emoción, orgullo y participación.

-Un deseo para estas fiestas

-Que todos los que estén en Abades estos días disfruten plenamente de todo lo organizado, y que lo hagan en armonía, con alegría y entusiasmo.