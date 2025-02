Más de cuarenta ponentes con el Teatro Calderón como espacio central

Viernes, 7 de febrero 2025, 22:44 Compartir

La octava edición del Foro de la Cultura, que en esta ocasión aborda el miedo como tema central, contará con más de cuarenta participantes, entre los que se cuentan filósofos, antropólogos, historiadores, escritores y otros creadores y personalidades de distintos ámbitos.

Alejandro Amenábar. Director de cine, guionista y compositor. Ha conectado tanto con el público como con la crítica desde su debut con 'Tesis' (1996). Actualmente, 'El Cautivo', proyecto sobre la juventud de Miguel de Cervantes, está en fase de postproducción.

Laura Asensio. Creativa publicitaria y diseñadora gráfia. Combina estrategia y sensibilidad con un enfoque social. Es artífice, comisaria y autora de 'Valladolid con carácter', una iniciativa en la que defiende el patrimonio (tipo) gráfico de la ciudad.

Seyran Ates. Abogada. Activista comprometida con los derechos humanos y de las mujeres, e impulsora de una vertiente liberal del islam. Sobrevivió a un atentado en 1984 y vive bajo protección policial.

Javier Botet. Artista conocido por su destacada carrera en el cine de terror: '[Rec]', 'Mamá', 'It', 'Expediente Warren 2'. Además de actuar, también se dedica al dibujo y la ilustración.

David Le Breton. Sociólogo. Considerado uno de los pensadores franceses más destacados en estudios antropológicos. Es profesor en la Universidad de Estrasburgo, autor de libros y escribe en revistas y obras colectivas.

Fabienne Brugère. Filósofa. Especialista en estética y filosofía del arte, historia de la filosofía moderna y teoría feminista. En 2015, fue nombrada Chevalier de la Légion d'Honneur por su contribución a la filosofía.

Heinz Bude.Profesor de Sociología. Imparte Sociología en la Universidad de Kassel de 2000 a 2023 y desde 2020 es el director fundador del Instituto documenta de Kassel. Entre otros, ha publicado libros sobre el miedo, la 'Stimmung' y la solidaridad.

María Caamaño.Profesora y directora del Departamento de Filosofía de la UVa. Sus principales áreas de interés son la filosofía y la metodología de la ciencia. Codirige, desde 2017, el Festival de Filosofía 'Valladolid Piensa'.

Martín Caparrós.Licenciado en Historia y periodista. En más de 30 países, ha publicado más de 40 libros. Los últimos: las novelas 'Sinfín y Sarmiento' y los ensayos 'Ñamérica' y 'El mundo entonces'. Desde 2023, Random House ha ido publicando la 'Biblioteca Martín Caparrós'.

Ana Carrasco Conde.Filósofa y profesora en la Complutense. Apasionada por las lenguas antiguas, sus inquietudes filosóficas se centran en el 'lado oscuro' de la realidad o más 'indigerible'. Su foco central de trabajo tiene como núcleo lo 'indecible' y lo 'irrepresentable'.

Nacho Carretero. Periodista, reportero y productor. Escribe en 'El País' y colabora en la Cadena Ser, además de desarrollar proyectos audiovisuales en su propia productora, Ailalelo. En 2015, publicó 'Fariña'.

Fernando Cayo. Actor, director y músico. Ha trabajado en series, películas y en más de 40 montajes de teatro. En 2024, rodó la serie 'La favorita 1922' y estrenó 'Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique'.

César Combarros. Periodista. Responsable de Cultura en la Agencia ICAL, es Premio de Periodismo Francisco de Cossío y Premio de Periodismo Benjamín Palencia.

Marcos Crespo. Músico. Está detrás de Depresión Sonora, proyecto que explora las inquietudes de su generación mediante un sonido postpunk cargado de introspección.

Wolfram Eilenberger. Filósofo y escritor. Presenta 'Sternstunde Philosophie' en la televisión suiza, y codirige el Festival phil. Cologne. Su libro 'Tiempo de magos', Premio del Libro de Baviera 2018 y con el Premio del Libro Francés en 2019.

Joseba Elola. Periodista. Coordina 'Ideas', el espacio de pensamiento contemporáneo, tendencias y debates en 'El País'. Entre los años 2000 y 2005 fue coordinador de 'El País de las Tentaciones', suplemento vanguardista.

Marta Fernández. Periodista y escritora. Desde 2017, trabaja en 'El País', y desde 2013 colabora en 'La Ventana de la Cadena Ser'. Su último libro, 'La mentira, historia de impostores y engañados', es un ensayo histórico sobre la impostura.

Desirée De Fez.Crítica de cine, periodista y escritora. Miembro del comité de selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, escribe en 'El Periódico de Catalunya' y es crítica de cine en 'Fotogramas', 'Rockdelux' y 'Culturas 2...'.

Daniel Francesconi.Filósofo y escritor. Director científico del Festival de Filosofia en Módena, Carpi y Sassuolo y miembro del Consejo Ejecutivo de la Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali. Publica trabajos sobre la historia intelectual de la Ilustración.

Sara García Alonso.Investigadora científica. Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y, desde 2022, miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), siendo la primera mujer española en conseguirlo.

Antonio Guzmán.Director de Discovery. Ha liderado proyectos estratégicos altamente innovadores. Especializado en ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial y, últimamente, computación cuántica.

Esteban Hernández.Licenciado en Derecho. Corresponsal político en 'El Confidencial', ha trabajado en 'El Mundo', 'La Vanguardia' y 'Ruta 66', entre otros. Ha publicado diferentes ensayos sobre los cambios en las sociedades occidentales.

María Hesse.Ilustradora. Ha trabajado para distintas editoriales, revistas y marcas comerciales, y su obra se ha exhibido en varias exposiciones, y está presente en 18 países. Su último libro: 'El miedo'.

Adiaratou Iglesias.Atleta paralímpica. Nacida en Bamako (Mali), ganó dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado de 2019, y una de oro y otra de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Daniel Inneraty.Doctor en Filosofía Política. Colaborador en 'El Correo', 'El Diario Vaso', 'La Vanguardia' y 'El País', es investigador Ikerbasque en la UPV y titular de la cátedra 'Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia.

Clara Jiménez.Periodista. Cofundadora y CEO de 'Maldita', fundación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación y promueve la transparencia a través de la verificación de hechos y el periodismo de datos.

Victoria Martín Niño.Trabaja como periodista en El Norte de Castilla. Es autora, junto al fotógrafo Nacho Carretero, del libro 'Músicos sin etiqueta', sobre la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Esther Neila.Periodista. Es redactora en 'El Mundo de Castilla y León'. Especializada en entrevistas, reportajes, transparencia y datos. Un compañero la llama 'Éxcel Neila'.

Robert Peckham.Historiador cultural. Fundador de la organización 'Open Cube', y catedrático de Humanidades y Medicina en la Universidad de Hong Kong. En 2024 publica 'Miedo: Una historia alternativa del mundo'.

Nerea Pérez de Las Heras.Periodista. Conocida por su trabajo como comunicadora en diferentes plataformas, siempre usando el humor como herramienta de reflexión. Dirige y conduce los pódcast 'Saldremos mejores' y 'Lo Normal'.

Xavi Puig.Licenciado en Filosofía y Comunicación Audiovisual. Escribe comedia desde hace veinte años y se le conoce por su trabajo en 'El Mundo Today', medio satírico nacido en el año 2009 del que es fundador y director junto a su socio Kike García.

Patricia Ramírez.Víctima de delito violento mediático. Defensora del respeto hacia la dignidad y el honor de las víctimas y la consiguiente revictimización, se define como «víctima de delito violento mediático tras asesinato de su hijo Gabriel y de daños a la integridad moral».

María Ramos.Periodista. Dirige y presenta el programa de cultura 'RTVCYL Clap'. Es premio de periodismo Mariano del Mazo por 'Clap' y guionista del capítulo 7 de la serie 'Memento Mori'.

Joaquín Reyes.Cómico, actor y dibujante. Referente en el panorama del humor internacional por su estilo y un sello personal único. Ha publicado 'Subidón', la primera novela existencialista manchega, y también escribe en 'Cinemanía' y 'Rockdelux'.

Sara Rivero.Licenciada en Interpretación Textual. Actualmente, forma parte de la serie 'La Moderna' y ha formado parte del reparto de otras como 'Amar es para siempre', 'La Caza Tramuntana', 'Velvet' o 'Isabel'. En cine, protagonizó 'Lope Enamorada'.

Fito Robles.Cantante. Vocalista y compositor de la banda vallisoletana Siloé. Hoy, ultima su próximo álbum junto al productor Pablo Cebrián.

Lucía Rodil.Periodista. Trabaja en RTVE. Empezó su carrera en Informativos Telecinco. En Castilla y León Televisión, ha sido jefa de 'Sociedad' y directora adjunta.

Eduardo Sáenz de Cabezón.Matemático, licenciado en Teología. Docente y divulgador científico, es doctor en Matemáticas por la Universidad de La Rioja, donde ejerce como profesor titular. Ha ganado popularidad como divulgador científico.

Mar Sancho.Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León. También es Comisionada para la Lengua Española de la Junta de Castilla y León. Es escritora y su obra ha conseguido numerosos premios.

Daria Serenko.Escritora y periodista. Activista feminista, escritora, opositora y periodista rusa exiliada en Georgia, en busca y captura en su país natal desde 2022. Cofundadora de la Resistencia Feminista Antibélica.

Sara Socas.Campeona en la Final Nacional de la Batalla de Maestros 2021 y semifinalista de la Red Bull 2019, en 2023 la tinerfeña anunció su despedida del mundo de la competición para dar paso a su carrera como cantante.

Juan Soto Ivars.Escritor y columnista. Escribe habitualmente en 'El Confidencial0 y 'El Periódico de Catalunya'. Autor de varias novelas y ensayos, tiene una sección de libros en 'Cuarto Milenio' y en en 'Por fin', espacio de 'Onda Cero'.

Mara Torres.Periodista. Presentadora en la 'Cadena SER' de 'El Faro', un programa nocturno con idea original suya, que incorpora una novedosa fórmula desarrollada entre invitados y oyentes.

Paz Velasco.Criminóloga, escritora y jurista. Está especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Conocida por sus libros 'Criminal-mente' y 'Homo Criminalis', imparte docencia en la Universidad Internacional de Valencia y en la Católica de Murcia.

McKenzie Wark.Profesora. Docente de Estudios Culturales y Medios de Comunicación en el Lang College de la New School for Social Research de Nueva York, ha publicado ensayos de crítica cultural sobre el legado cultural y político de la Internacional Situacionista.

Lea Ypi.Filósofa y escritora. Filósofa, académica y autora albanesa reconocida por su trabajo en teoría política y filosofía contemporánea. Ganó notoriedad más allá del ámbito académico con su libro de memorias 'Free: Coming of Age at the End of History' (2021).

