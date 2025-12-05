El X Brindis Solidario de Protos premia la investigación de la distrofia muscular

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:09 Compartir

La Fundación Pons de Madrid, fue el lugar elegido para celebrar la gala del X Brindis Solidario de Bodegas Protos, una edición especialmente significativa que culminó con la entrega del premio al Proyecto Alpha, una investigación centrada en el estudio clínico y funcional de pacientes pediátricos y adultos afectados por distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos (LGMD-R3/4/5), una enfermedad rara, neurodegenerativa y sin tratamiento curativo disponible en la actualidad.

Desarrollado por el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic de Barcelona, en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Proyecto Alpha (www.proyectoalpha.org), el proyecto constituye un hito en la comprensión de esta enfermedad, al recoger la historia natural de la patología, establecer biomarcadores y preparar el camino hacia futuras terapias personalizadas. Además, fortalece la red entre profesionales sanitarios, investigadores y el tejido asociativo.

El premio de 10.000 euros garantizará su continuidad hasta finales de 2026, para cubrir gastos de desplazamiento de pacientes, procesar muestras biológicas y consolidar un registro nacional de pacientes, herramientas clave para mejorar el diagnóstico precoz y la atención clínica.

Carlos Villar, director general de Bodegas Protos, fue el encargado de entregar el premio y subrayó: «Este décimo brindis solidario es un homenaje a la ciencia con alma. Proyecto Alpha simboliza la lucha silenciosa de cientos de familias que no se rinden. En Protos creemos en ese compromiso, en dar visibilidad a quienes trabajan por un futuro mejor, desde la generosidad, la investigación y la esperanza».

La ceremonia contó con la participación de la presentadora de televisión Lidia Torrent, embajadora del Brindis Solidario, quien ejerció como maestra de ceremonias en una jornada cargada de significado.

En esta edición, más de 100 proyectos solidarios fueron presentados, y fue el público general, mediante votación en la web www.brindissolidarioprotos.com, quien eligió al ganador. Con esta acción, Bodegas Protos reafirma su compromiso con el entorno y su voluntad de apoyar iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las personas desde la investigación, la salud y la solidaridad.

Protos es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de Ser Primero, como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos.

Temas

Investigación

Vino