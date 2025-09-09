«Animamos a todos a vivir la fiesta con nosotros»

Música, vaquillas y espectáculos para disfrutar hasta el próximo día 16 en Fuensaldaña

Andrea Díez Fuensaldaña Martes, 9 de septiembre 2025, 22:36

El municipio vallisoletano de Fuensaldaña abre sus puertas e invita a vecinos y visitantes a dejarse llevar por el ambiente festivo que ya se respira en cada rincón de sus calles. Tal y como apunta su alcaldesa, Pilar Peña, todo está preparado para vivir estos días de celebración en honor a su patrón, San Cipriano, antes de la entrada oficial del otoño el próximo día 23. Una cita en la que se suceden las actividades para todos los públicos y en las que los jóvenes que harán las veces de rey y reina de las fiestas, cobran un especial protagonismo

–No hay fiesta patronal sin pregonero, pero tampoco sin sus reyes, ¿qué representan estos cargos en los festejos de San Cipriano?

–Los reyes son parte importante de las fiestas, es una tradición que a los jóvenes les gusta. Normalmente, se presentan chicos y chicas de 18 años y hay que hacer una selección, pero este año solo se presentaron Inés y Alonso.

–En esta ocasión, la peña 'Las Licoretas' darán el pregón, ¿de qué otra forma participan las peñas?

–Las peñas son el peso de las fiestas, sus colores, su música, su participación y ganas de disfrutar llenan la fiesta.

–Son tres años al frente de la organización de estos festejos. ¿Sigue habiendo nervios?

–Son tres años en los que se emplea mucho tiempo y trabajo en fiestas, hay que dar gusto a todas edades y a veces es difícil y no siempre a gusto de todos, pero tengo la suerte de tener una concejala de fiestas muy joven que disfruta mucho preparándolas, aunque todo el equipo de Gobierno colabora porque es mucho trabajo, aquí todo el mundo arrima el hombro.

–¿Hay alguna novedad en el programa de este año?

–Solemos apostar por artistas conocidos del panorama musical así que este año la novedad es Henry Méndez. Además, también tendremos una exhibición de cortes.

–Precisamente, además de la citada exhibición de cortes no faltarán las populares sueltas…

–Nosotros no tenemos toros, son vaquillas, aún no me atrevo con toros, ponemos plaza portátil que atrae a bastante gente y con eso es suficiente.

–En estas fiestas de Fuensaldaña tampoco faltan los espectáculos musicales para todos los gustos

–La música va más orientada a los jóvenes, aunque hay actuaciones para todos los públicos, incluso un dúo musical que visitará la residencia de mayores.

–Y, ¿qué actividades se han pensado para los más pequeños?

–Los más pequeños tienen encierro con minibueyes, hinchables y un concurso de cortes con carretones en los que estarán los recortadores Fran Leguiche y Mario Parrado.

–El concurso de pinchos es ya un clásico, dieciséis ediciones, ¿qué expectativas tienen?

–El concurso de pinchos tiene gran aceptación, ya que son pinchos con mucha calidad, participan seis establecimientos entre bares y restaurante, atraen a vecinos de las localidades vecinas.

–Como alcaldesa, ¿cuál es el momento más emotivo de cuantos se viven en estas fiestas?

–El recorrido y encuentro con los reyes para ir al pregón es el momento más emotivo, ahí sí, ya arrancan oficialmente las fiestas.

–Son días en honor a San Cipriano, ¿qué significa para los vecinos de Fuensaldaña?

–Es la semana en que dejan atrás sus tareas cotidianas para distraerse después de un año, son días en los que muchos vecinos se vuelven a ver ya que algunos vuelven al pueblo estos días y eso hace que sean días esperados.

–Qué invitación lanza para animar a divertirse en las fiestas de Fuensaldaña…

–Los vecinos de Fuensaldaña son cordiales y divertidos por eso animamos a vivir la fiesta con nosotros a todos aquellos que quieran acercarse a compartir cualquier momento con nosotros, siempre serán bien recibidos.

Ampliar Alonso Pascual e Inés Gil son los reyes de las fiestas de Fuensaldaña 2025. José C.Castillo

PROGRAMA

Miércoles, 10 de septiembre:

19:00 h. Entrega del pañuelo de fiestas en el Ayuntamiento. A continuación, desfile de peñas y concurso de limonada peñas.

21:30 h. Cena (trae tu cena o hazla tu mismo en las parrillas habilitadas).

23:00 h. Gymnaka (edad mínima para participar: nacidos en 2008). Después DJ de la peña 'El Desmadre'.

Jueves, 11 de septiembre:

19:00 h. Pasacalles y recepción de autoridades, invitados y vecinos. Recorrido para recoger al Rey y Reina de San Cipriano 2025.

20:00 h. Pregón de fiestas. Proclamación de los Reyes de las fiestas. Chupinazo y fuegos artificiales. A continuación, degustación de tradicional limonada y pastas típicas de Fuensaldaña.

21:30 h. Verbena con la orquesta Génesis.

02:30 h. Dj en las peñas 'Jaleo' y 'Tentación'.

Viernes, 12 de septiembre:

17:30 h. Desfile de peñas y suelta de vaquillas.

18:00 h. Exhibición de cortes a cargo de Fran Leguiche, Mario Parrado, Christian Peñas y Jesús Gallego. A continuación suelta de vaquillas.

22:00 h. Cena popular. Bocadillo de salchichas (previa recogida de tickets).

00:00 h- 04:00 h. Macro orquesta Selvática.

Sábado, 13 de septiembre:

12:30 h. Paseo infantil de minibueyes.

17:30 h. Pasacalles y concurso de disfraces.

18:30 h. Gran Prix entre peñas y a continuación, suelta de vaquillas.

00:00 h. Sesión Remember Party con Dr Bellido y Henry Méndez. Entrega de los premios de distintos campeonatos y a continuación, Dj La Jungla.

Domingo, 14 de septiembre:

08:00 h. Diana.

09:00 h. Chocolatada.

10:00 h. Encierro campero y entrada a la plaza de toros.

14:30 h. Paella popular (recogida previa de tickets).

17:00 h. Actuación 'Guerreras'.

18:30 h. Entrega premio al mejor pincho San Cipriano 2025.

Lunes, 15 de septiembre:

17:30 h. Concurso infantil de cortes con los recortadores Fran Leguiche y Mario Parrado.

Martes, 16 de septiembre:

12:30 h. Misa solemne en honor al patrón, San Cipriano.

13:30 h. Recorrido de la Iglesia a la plaza.

17:00 h. Actuación dedicada a nuestros mayores Grupo 'Versiona2'.

17:00 h. Hinchables.