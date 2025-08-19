Afición y tradición más allá del tiempo

Mónica Rico Villacastín Martes, 19 de agosto 2025, 09:18 Compartir

La afición a los festejos taurinos es patente en Villacastín. Cada año son varios los que aparecen en la programación de sus fiestas, desde encierros hasta capeas, pasando por novilladas u otras citas. De hecho, el municipio cada año abre el calendario de festejos de la provincia de Segovia, pues también se incluyen en su festividad de San Sebastián Mártir, que celebran durante el mes de enero. Al mismo patrón se le dedican sus fiestas de este mes de agosto.

Pero esta tradición y afición no es nueva, sino que viene de hace siglos. Se tiene constancia de que hace décadas, para ver las sueltas de astados y las corridas, se montaba un círculo de carros en la plaza del Ayuntamiento, donde también se instalaba un tablado de madera, tal y como se puede ver en algunos documentos gráficos que se conservan.Los carros pasaron a ser remolques de tractores. Con el paso de los años se optó por una plaza de toros portátil con el fin de mejorar la seguridad y ofrecer más comodidad a los asistentes.

Entre los festejos documentados, en Villacastín había una tradición que se asemeja a los 'forçados' de Portugal, aunque con diferencias. En el caso de la localidad segoviana se denominaba 'el cesto', y es que uno de los mozos de la localidad cogía un cesto de mimbre o similar de grandes dimensiones para recibir al toro a la salida de toriles o del cajón, en su caso. Se lo colocaba sobre el pecho y detrás le sujetaban varios jóvenes más. El toro, a su salida, embestía en el cesto, mientras que el grupo sujetaba al primer mozo para que no cayera.

Ahora los festejos taurinos se mantienen, aunque adaptados a la época actual. Cada año llenan parte del programa de fiestas, pero también aparecen en los días previos a las mismas, como ha ocurrido este año, pues el pasado sábado se desarrollaron dos actividades en torno al mundo taurino, una exhibición de doma y rejoneo con Rodrigo Heredero Álvarez y un concurso de recortes, quiebros y saltos, que estuvo protagonizado por cuatro novillos de la ganadería de Hermanos Mayoral, y algunos de los mejores recortadores de la zona.

Ya en plenas fiestas, mañana mismo llegará el primer encierro, que los vecinos de Villacastín y visitantes pueden disfrutar con fuerza, pues antes del mismo se ofrece un chocolate con bizcochos en el bar del campo de fútbol, organizado por las peñas Los Verdes y el Yakoti. A las 8:00 horas de la mañana es el turno de las reses, con el primer encierro diurno, al que seguirá una suelta de reses en la plaza de toros.

También en la jornada de mañana jueves, ya por la tarde, tendrá lugar la becerrada de quintos y peñas. Los jóvenes que este año cumplen los 18 y los más valientes peñistas de la localidad disfrutan y hacen disfrutar a los asistentes de una entretenida tarde. En esta ocasión será el turno de los quintos, Los Masca, El Cisne y Los Rojos.

El viernes llegará el segundo encierro diurno, que en esta ocasión, para dar algo de descanso al cuerpo, se desarrolla a partir de las 12:00 horas de la mañana. Como es habitual le seguirá una suelta de reses en la plaza de toros. También en esta ocasión durante la tarde se desarrollará una becerrada, en esta ocasión para los valientes de las peñas El Gallo Rojo, El Pato Negro, Los Verdes y El Coyote. Además, durante la noche habrá una suelta de reses en la plaza de toros.

El sábado será uno de los días grandes de las fiestas, cuando la localidad acoja a multitud de visitantes llegados de otras localidades, muchos de los cuales llegarán llamados por la celebración del tradicional encierro campero, en el que caballistas acompañan al ganado hasta las calles de la localidad. En esta ocasión la cita será a partir de las 8:30 horas de la mañana, cuando se ofrecerán las tradicionales pastas y aguardiente previos al encierro. Será junto a la manga desde donde se sueltan las reses, lo que ocurrirá una hora después, cuando se dará inicio al tradicional y arraigado encierro campero.

Para que los más pequeños sean partícipes de esta tradición taurina en el municipio, también se ha programado una actividad para ellos, un encierro de minibueyes, que tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 14:00 horas.

Los festejos taurinos en la localidad se cierran el domingo, última jornada de las fiestas, con la celebración, durante la tarde, de una novillada sin picadores.

Cabe destacar que en la mayoría de las ocasiones, de forma previa a los festejos que se celebran en la plaza de toros, como las becerradas y la novillada, los vecinos asisten al coso taurino en pasacalles. El grupo 'Batito y sus muchachos' amenizan esta subida, acompañados de autoridades, damas, místers y representantes de peñas. Este grupo es responsable del mantenimiento de la tradición de los sonidos de las dulzainas y los tamboriles en la localidad, y cada año dan vida y color a las fiestas con sus actuaciones, amenizando distintas actividades a lo largo de toda la programación. Además de esos desfiles hasta el coso local, el grupo ameniza el sábado el recorrido que se realiza hasta la ermita de la patrona, la Virgen de El Carrascal, a quien se le realiza una ofrenda floral.