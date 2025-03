Administración pública, empresas y tejido social debaten sobre empleo y salud mental

Susana Gutiérrez Valladolid Sábado, 8 de marzo 2025, 23:52 Compartir

Ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tienen empleo, siendo dentro del colectivo de personas con discapacidad las que presentan la menor tasa de actividad con un 27,4%. Los problemas de salud mental serán en 2030, la principal causa de discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad, se calcula que un 34% de la población española tiene algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población a partir de 50 años, según el Informe Anual del Sistema de Salud 2023. A parte del apoyo sanitario, estos pacientes requieren también de apoyo social para desarrollar y mantener relaciones personales, familiares, además de participar en actividades significativas como el empleo. Por ello, la administración pública, la empresa y el tejido asociativo se unen en la búsqueda de retos y soluciones para facilitar la integración laboral de las personas con problemas de salud mental.

Bajo el nombre ‘Salud mental y empleo en Castilla y León’, El Norte de Castilla ha organizado, con el impulso de Integra Centro Especial de Empleo (CEE), un foro que se desarrollará este miércoles 12 de marzo, desde las 9:30 horas en el Patio Herreriano. Administración pública, empresa y colectivos sociales ahondarán en los desafíos y estrategias a seguir para lograr la integración laboral. En el debate participarán la directora General de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, Emma Fernández; el concejal de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto; la gerente de Integra CEE Castilla y León, Marta Solares; la psiquiatra y coordinadora de la Unidad Funcional Asertivo-Comunitaria del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, María Luisa López Lucas, y la presidenta de la Asociación Puente Salud Mental Valladolid, Raquel Barbero.

«La necesidad del foro es porque existen muchas políticas a nivel público que fomentan la participación de las personas con problemas de salud mental en el ámbito laboral, pero es cierto que, cuando llevamos este tipo de cuestiones a la práctica, nos encontramos que existen muchas brechas en cuanto a la coordinación que tiene que haber entre el tejido empresarial, el tejido asociativo y, sobre todo, la administración pública. El motivo por el que nació el foro es aunar y reivindicar esta parte», detalla la gerente de Integra CEE, Marta Solares. Al respecto, explica que «la mayor parte de las contrataciones que se realizan de personas con discapacidad, se siguen dando dentro del empleo protegido, esto constata que la discriminación existe, ya que si los datos son que la mayor parte de la población trabaja en centros especiales de empleo es porque todavía no les permiten la posibilidad del mercado ordinario».

Democratizar

En esta línea, Solares incide en que el mayor desafío que tiene la salud mental y el empleo, se centra en la necesidad de humanización y dignificación, de prevención y de promoción. «Una persona que tiene un problema de salud mental tendría que estar incluida en la sociedad de la misma manera en la que tenía que estar yo, que de momento no lo tengo. El final es una manera de democratizar el problema de salud mental, cada vez hay más personas con problemas de salud mental, cada vez la necesidad de que los entornos sean inclusivos es mayor, pero para la población en general. Eso nos lleva a un reto y a un desafío que no solo pasa por la empresa», incide la gerente de Integra CEE. Al respecto, añade que el principal desafío en el empleo es que «se nos tenga en cuenta, si hay que pasar por la dignificación no hay otra manera que pasar por el empleo».

Otro de los aspectos relevantes, según Solares, es diferenciar que la discapacidad «es un colectivo de colectivos», aludiendo a que, en muchas ocasiones, los datos se centran en hablar de la discapacidad en términos generales o generalistas «que no representan la realidad» de algunos colectivos allí representados. «Seguramente no tiene en absoluto la misma tasa de empleo una persona con hipoacusia o una persona con una incapacidad física de un 33 %, que una persona que tenga una esquizofrenia. La tasa de empleo de una persona que tiene un problema de salud mental es muy inferior con respecto al que tienen las personas con discapacidad general o sin discapacidad», lamenta. En este sentido, apunta a que la tasa de empleo entre las personas con discapacidad y sin discapacidad se cifra en 40,3 puntos de diferencia, «teniendo como base la discapacidad en términos generales, si vamos a las personas que tienen un problema de salud mental grave, la distancia es mucho mayor».

Las buenas prácticas son otro de los factores importantes dentro de las estrategias a seguir. Marta Solares pone en valor la Unidad de Apoyo de Integra CEE que realiza acompañamiento sociolaboral individualizado y centrado en la persona. De esta manera, un equipo transdisciplinar de profesionales formado por expertos en el Trabajo Social, la Psicología o la Educación Social trabajan día a día por el bienestar y la inclusión sociolaboral de las personas contratadas. Las acciones llevadas a cabo por este equipo también se plantean a nivel preventivo y rehabilitador. A través de ellas, se busca la autonomía y desarrollo personal de las personas de la plantilla promoviendo, de esta manera, su bienestar biopsicosocial.