Teatro, un concierto de 'Siloé', la gira 'Potra salvaje' y un musical de Nino Bravo

Llega un nuevo fin de semana a Valladolid con diversas actividades culturales y deportivas para todos los públicos. Desde teatro y un concierto de 'Siloé', ... pasando por la gira 'Potra salvaje' de Isabel Aaiún hasta un musical de la vida de Nino Bravo y concluyendo con el partido que enfrenta al Real Valladolid con el Sporting de Gijón.

'La mirada de Lucía'

A partir el libro de relatos «Cartas que nunca llegaron», de Guillermo Delgado nace 'La mirada de Lucía', una obra de teatro que cuenta la historia de Allegra y Lea, dos hermanas que acaban de perder a su madre. Un relato al que se une Lucía, la hija de una de ellas, quien les hace reflexionar sobre su pasado; lo que provocará un vuelco en su vida.

Este espectáculo podrá verse en el Teatro Calderón tanto el viernes, como el sábado y hasta el domingo a las 20.00 horas todos los días y tiene un coste de 13,20 euros incluyendo los gastos de gestión.

La gira de Isabel Aaiún 'Potra salvaje'

El sábado llega cargado de música, en primer lugar con la gira 'Potra salvaje' de Isabel Aaiún. Un concierto en el que la cantante segoviana deleitará con sus letras a todos los asistentes, y en la que podrá escucharse uno de los grandes 'hits' del verano: 'El himno de mi peña'.

El espectáculo tendrá lugar a las 19:30 horas en el Teatro Carrión, y las entradas disponibles tienen un coste que va desde los 24 y hasta los 27 euros en patio de butacas y en anfiteatro.

Concierto de 'Siloé'

Y una hora más tarde, El grupo musical 'Siloé' actuará a partir de las 20:30 horas en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda. Así, continuarán con su gira 'Santa Trinidad' en Valladolid, ciudad que vio nacer y crecer al grupo.

Con el cartel colgado de no hay entradas, la banda tocará algunas de sus canciones más famosas como 'Todos los besos', 'Sangre en las venas' o 'Esa estrella', entre sus grandes éxitos. Con un estilo que mezcla pop y rock harán vibrar al público asistente.

'Libre', el musical de Nino Bravo

'Libre' es el nuevo musical de Nino Bravo, en el que se hará un viaje por la vida del cantautor, de manera desenfadada en un transfondo emotivo y dinámico, con un toque de humor. También se conocerán algunas de las anécdotas más personales del artista.

Una de las grandes voces que ha dado este país, sonará en el Teatro Zorrilla el domingo a partir de las 18:00. La actuación tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos. Además, su coste (con gastos de gestión incluidos) es de 27 euros.

Partido del Real Valladolid contra el Sporting de Gijón

Y el Estadio José Zorrilla será el escenario del próximo encuentro que enfrenta al Real Valladolid frente al Sporting de Gijón el domingo a las 16.15 horas, correspondiente a la décima jornada de La Liga Hypermotion. Así, el conjunto pucelano querrá seguir con la dinámica ascendente después de la victoria (0-1) en el derbi regional frente al Burgos CF.

Cabe destacar que el partido ha sido declarado del alto riesgo, por lo que habrá un mayor dispositivo policial velando por la seguridad de los asistentes.