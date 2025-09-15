El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fito Robles se dirige a los voluntarios que participan en el rodaje del videoclip.

Fito Robles se dirige a los voluntarios que participan en el rodaje del videoclip. Aída Barrio

Valladolid

Siloé reúne a 150 incondicionales en la Pérgola para grabar su videoclip

El conjunto vallisoletano presentará su 'Campo Grande' en octubre

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:02

Lo califican recurrentemente como «el segundo 'single' más importante» de su carrera. Es también un ajuste de cuentas, en el mejor de los sentidos, con ... Valladolid. Y al término de las fiestas, esa anomalía tan bienvenida, cuando la ciudad recupera su rutina y su estado más habitual, Siloé ha decidido que es el mejor momento para saldar los asuntos pendientes. El conjunto ha grabado este lunes un videoclip en varias localizaciones de la provincia, incluyendo la zona de Cantarranas o la Pérgola de Campo Grande, en un sencillo precisamente así titulado ('Campo Grande') y en el que han contado, para su figuración, con cerca de ciento cincuenta personas, según datos del equipo.

