Siloé reúne a 150 incondicionales en la Pérgola para grabar su videoclip

Lo califican recurrentemente como «el segundo 'single' más importante» de su carrera. Es también un ajuste de cuentas, en el mejor de los sentidos, con ... Valladolid. Y al término de las fiestas, esa anomalía tan bienvenida, cuando la ciudad recupera su rutina y su estado más habitual, Siloé ha decidido que es el mejor momento para saldar los asuntos pendientes. El conjunto ha grabado este lunes un videoclip en varias localizaciones de la provincia, incluyendo la zona de Cantarranas o la Pérgola de Campo Grande, en un sencillo precisamente así titulado ('Campo Grande') y en el que han contado, para su figuración, con cerca de ciento cincuenta personas, según datos del equipo.

Ampliar Fito Robles sobre el escenario. Aida Barrio

«Es algo muy bonito aparentar un concierto aquí para este nuevo trabajo», apunta Fito Robles, vocalista del grupo. «Nos permite devolver a Valladolid, con todo el cariño que nos ha dado y lo que nos cuida con sus médicos, sus maestros... parte de lo que le debemos». Y es que, a pesar de ser ya una agrupación melódica de indiscutible renombre nacional, Siloé no puede ni quiere olvidar sus raíces: «Para nosotros es muy fácil», admite Robles, que ha jugado con la espectacularidad de «actores de talla nacional» (cuyas identidades se ha cuidado de revelar) para protagonizar este nuevo videoclip, y a la vez de dotar a la ciudad su protagonismo, enraizado en los recuerdos y memorias de quienes quedaban en el Campo Grande durante su juventud los viernes por la noche o los fines de semana, en un inequívoco punto de encuentro.

«No tenemos mayores pretensiones que cantar por la gente y para la gente», asevera el vocalista. El próximo 19 de septiembre el conjunto dará a conocer el single 'Las palabras', mientras que 'Campo Grande' verá la luz en torno a los días que la ciudad vuelva a vestirse de gala con otra de las importantes citas del año: la Seminci. «Es, insistimos, el single más relevante de la historia del grupo», reiteraron ante el entusiasta público minutos antes de grabar. Y lo mantienen a pesar de que el tema inminente que verá la luz en cuestión de días ya lleva el contundente título de 'Las palabras'.

«Creemos que las palabras son lo más poderoso que hay; en esta época marcada por los preciosismos, las inteligencias artificiales...», enumeró Fito Robles. «Las palabras sanan, reconstruyen y hacen volar».

El rodaje del videoclip, que se extenderá durante la mañana del día siguiente, culminó en la hora del lunes con numerosas tomas y paneos del más de centenar de incondicionales de Siloé congregados en la pérgola, ante un escenario con el grupo, simulando un concierto en directo. Durante los momentos previos, recogidas las indicaciones de Robles y del director, los extras pudieron escuchar en primicia el single en dos ocasiones, para empaparse de su estilo y del estribillo, y poder fundirse mejor con la escena recreada que se publicará a finales del mes de octubre.