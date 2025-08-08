El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Aaiún, durante uno de los conciertos de su gira. Álex López

Isabel Aaiún | Cantante

«El verano de después de La Potra Salvaje es todavía mucho mejor»

La artista ofrece esta noche en Cantalejo el único concierto de su gira en la provincia de Segovia

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:31

Isabel Casado es con pleno derecho Isabel Aaiún, el nombre artístico de 'La Zapatera' de Veganzones, que aúna el orgullo familiar con la fama de ... grandes escenarios. Su 'Potra Salvaje' ha pasado en un año de los 12 millones de reproducciones, que ya era un hito, a superar los 100, una estadística a la que sumar 50 millones de visualizaciones y cinco discos de platino. Su misión es transformar una canción del verano en una carrera discográfica. Y en ello está, aprovechando esa ventana viral para mostrar la profundidad de sus letras. Las que llevará esta noche a Cantalejo. «No podía pasar este año sin hacer un concierto en Segovia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  3. 3

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  6. 6

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  7. 7

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  8. 8 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  9. 9

    Muere a los 97 años Julio García Villalón, primer decano elegido de la Facultad de Económicas
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «El verano de después de La Potra Salvaje es todavía mucho mejor»

«El verano de después de La Potra Salvaje es todavía mucho mejor»