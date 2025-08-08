Nace 'La Peña La Potra': fans de Isabel Aaiún se organizan para seguir su gira por toda España

Hugo Otero Olmos Segovia Viernes, 8 de agosto 2025, 12:53 Comenta Compartir

La cantante Isabel Aaiún ha vuelto a sacar la 'canción del verano'. Tras 'La Potra Salvaje', el éxito que no paró de escucharse toda España el pasado verano, especialmente tras la consecución de la Eurocopa de fútbol, la artista está arrasando con su nueva canción, 'El Himno de Mi Peña', que ya suma más de tres millones de reproducciones en YouTube y casi dos millones en Spotify. La fiebre por la artista criada en Veganzones se extiende más allá de la provincia de Segovia. Tanto es así que un grupo de aficionados de Salamanca han creado una peña para acompañar a su heroína.

Isabel Aaiún comenzará su gira esta noche en la plaza de Toros de Cantalejo, la ciudad segoviana a diez minutos de su pueblo. Se trata del primero de los once conciertos que la artista realizará durante el 2025 alrededor de todo el país. Arenas de San Pedro, Valladolid, Oviedo, Almería, Granada, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Madrid y Valencia recibirán a la cantante. A esos destinos puede viajar la 'Peña La Potra', un grupo creado por Daniel Sierra y tres amigos que conoció en el concierto de Isabel Aaiún en Salamanca el 16 de octubre de 2024. El 9 de julio de 2025 nació en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) la 'Peña La Potra – Las Arribes'. La finalidad de la peña, además de crear un grupo de personas del entorno rural que comparten afición por la cantante, también pretende dar información a los seguidores acerca de los conciertos y eventos que realice Isabel Aaiún.

La primera aventura del nuevo grupo de aficionados de Isabel Aaiún será el viaje al concierto que tendrá lugar en Cantalejo. A través de un grupo de WhatsApp, Daniel Sierra y los creadores de este movimiento pretenden organizar el trayecto desde Salamanca hasta la localidad segoviana, en donde esperan escuchar también la canción 'Puñales', en la que colabora su paisano Raúl Díaz de Dios con el acordeón. El propio Daniel comenta que pretenden acudir al concierto en Cantalejo «seamos diez personas o trescientas» y destaca las dificultades de comenzar el proyecto. «Compagino el trabajo con la organización de la peña y por eso vamos muy justos de tiempo. Es muy ocupado organizarlo todo. Ya he mirado hasta los presupuestos de los autobuses». Hasta el momento, ha planificado la ruta del autobús, que se llevará a cabo en caso de llegar al mínimo de 35 pesonas. El recorrido comenzará en Aldeadávila de la Ribera a las 14:00 horas el mismo día del concierto para llegar a Cantalejo a las 18:40 horas. Por el camino, el autobús realizará paradas en Vitigudino, Salamanca, Peñaranca del Bracamonte y Arévalo.

Daniel explica que el evento en la localidad segoviana, además de ser el hogar de la cantante, «también ayuda a lo rural. Ir al concierto al teatro a Valladolid no es lo mismo que disfrutarlo al aire libre y colaborar con la 'España vaciada'». A pesar de su corta existencia, la 'Peña La Potra' ya cuenta con ropa personalizada y con muchas ganas de seguir a la artista por todo el territorio nacional. Según comenta el organizador, el equipo de la cantante se han puesto en contacto con la peña para documentar su primer viaje siguiendo a Isabel Aaiún.