La potra salvaje Isabel Aaiún repite canción del verano con 'El himno de mi peña'

Las casi tres millones de reproducciones en YouTube o las 1,8 que acumula ya en Spotify la canción 'El himno de mi peña' de la artista segoviana Isabel Aaiún presagian lo que puede ser el nuevo boom de la autora de la 'Potra Salvaje', que el año pasado reventó las pistas de baile y los escenarios de las verbenas de verano de toda España.

La difusión del 'hit' no deja de crecer como la espuma a medida que se van celebrando las fiestas patronales de municipios de toda la geografía, como asegura el responsable del trombón de varas de la charanga Jarra y Pedal, Sergio Moragues. «En cada pueblo al que vamos nos piden la de 'Mi Peña'», afirma presagiando que esta canción que apela al sentimiento más festivo y fiestero va a ser una de las grandes protagonistas de las próximas semanas.

«Espero que este verano me mandéis muchos videos cantándola con vuestras peñas» Isabel Aaiún

El tema, lanzado hace poco más de dos meses, habla sobre cómo después de «todo el año currando» llega el momento de disfrutar de las fiestas del pueblo como parte de una de las populares peñas que se reparten por cada localidad. Lo deja claro el pegadizo estribillo que es de esos que no se quitan de la cabeza tras escucharlo: «Que yo me voy con Mi Peña / Mi camiseta de oro / Ya iremos luego a la feria / cuidao' no te pierdas / ¡Que te pilla el toro!»

Isabel Aaiún, la potra salvaje

Está claro que la artista segoviana Isabel Aaiún ha sabido captar la esencia de lo que supone la canción del verano. Logró esa denominación el año pasado con su canción 'Potra Salvaje' y especialmente con la versión 'remix' que mezclaba los aires flamencos con sonidos más propios del techno y ahora, dando un giro al tipo de música que se le conocía hasta la fecha, lo hace con todo un himno que se acerca a los sonidos típicos de las charangas. El estilo del videoclip que acompaña a la canción, además, invita a la diversión puesto que muestra un ambiente festivo protagonizado por una peña denominada La Potra y al que le pone música una charanga.

La peña La Potra

Como puede leerse en la descripción del vídeo de YouTube que contiene la canción 'El himno de mi peña', el clip se grabó junto a la Xaranga Xe Kin Ampastre, radicada en la Comunidad Valenciana. En él esta agrupación musical da vida a la Charanga de la Ilusión, que es la que pone la música para que bailen y salten los miembros de la peña La Potra. Con camiseta azul, este grupo de jóvenes protagoniza el vídeo de su nuevo tema. La peña es ficticia pero está siendo utilizada por la artista para hacer comunidad. Así, Isabel Aaiún anima a todos a unirse «a la mejor peña del mundo» de la que, incluso, ha puesto a la venta en Internet unas camisetas oficiales.

La segoviana sabe que popularizar su canción este verano puede ser clave para conseguir un gran éxito y ella misma ha pedido a su seguidores en redes sociales que le envíen «muchos videos» cantando el tema con sus respectivas peñas.

Letra completa de 'El himno de mi peña', de Isabel Aaiún

Llevo todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno.Llevo mucho tiempo esperando, Hacen el pregón por la tarde, que me ha dicho el alcalde, que ya está todo puesto. Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo!!! Y yo me voy con Mi Peña María Alberto Manolo. Ya están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo El Cholo. Que yo me voy con Mi Peña Mi camiseta de oro Ya iremos luego a la feria, cuidao' no te pierdas Que te pilla el toro! Me ha dicho la prima de Nacho, Que ha venido Roberto, Que sigue con sus vicios. Qué alegría ver a Noelia que ha dejado a Baliño.... Ya no puedo más de churrasco, Pablo ya está Borracho, con su cara de perro. Vamos a liarla a lo grande, ¡Que hoy hay fiesta en mi pueblo! Y yo me voy con Mi Peña María Alberto Manolo. Ya están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo El Cholo. Que yo me voy con Mi Peña Mi camiseta de oro Ya iremos luego a la feria, cuidao' no te pierdas ¡Que te pilla el toro!Que yo me voy con Mi Peña Mi camiseta de oro Ya iremos luego a la feria, cuidao' no te pierdas Que te pilla el toroQue la noche brilla Que aún tiene que darnos Muchas alegrías... Por ti lo doy todo Yo ya lo sabía Que nada en el mundoNos separaría.... Y yo me voy con Mi Peña María Alberto Manolo. Ya están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo El Cholo. Que yo me voy con Mi Peña Mi camiseta de oro Ya iremos luego a la feria, cuidao' no te pierdas ¡Que te pilla el toro! que yo me quedo en Mi PeñaMi camiseta de oro Ya iremos luego a la feria, cuidao' no te pierdas ¡Que te pilla el toro!