La Yutera homenajea a tres docentes jubilados y reconoce la larga trayectoria de Carmen Alario

El Salón de Actos del Campus de La Yutera ha acogido este miércoles un emotivo homenaje al profesorado jubilado de la Facultad de Educación de ... Palencia. Los protagonistas han sido Nicolás Bores Calle, José Ramón Allue Buiza y, de forma muy especial, Carmen Alario Trigueros, quien ha sido el gran referente académico y humano del centro durante las últimas décadas.

«Todos los que trabajamos en esta profesión sabemos que no hay horas. Estos tres profesores han sido un buen ejemplo para los que nos quedamos aquí unos años más. Son ese conocimiento y esa sabiduría que, pese a su marcha, queda impregnado en el campus», destacó Julio Javier Díez Casero, vicerrector del campus de Palencia. La decana de la Facultad, Sonia Ortega Gaite, subrayó que «han dedicado un enorme esfuerzo y son parte del prestigio que tiene hoy la Facultad de Educación».

Entre todos los homenajeados, la figura de Carmen Alario brilla con luz propia. Con 47 años de docencia universitaria en Palencia, ha sido profesora en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, impulsora de la coeducación y de la competencia lingüística en contextos plurilingües, y una de las principales responsables del desarrollo y consolidación de la Facultad. Fue directora de la Escuela Universitaria de Educación en dos mandatos y, posteriormente, decana de la Facultad durante otros dos, liderando el proceso de transformación y modernización del centro. Además, participó en la fundación de la Cátedra de Estudios de Género de la UVa en el año 2000 y ha publicado ocho libros.

«Es un día muy bonito que me ha servido para recordar toda una trayectoria muy larga e intensa, pero también muy fructífera, que ha puesto a la Facultad de Educación donde se merecía», expresa Carmen Alario. La profesora destacó el trabajo colectivo como clave del crecimiento del centro y reivindicó el esfuerzo compartido para visibilizar la Facultad, que, a su juicio, había quedado «un poco escondida» por su ubicación en una ciudad pequeña. «Siempre lo he afrontado con ganas, ilusión y muy bien arropada», señala.

Carmen Alario recordó también su papel en los primeros pasos de la Escuela Universitaria de Educación y en su posterior transformación en Facultad. «En el 2000 pasé a ser directora y estuve ocho años en el cargo, compaginándolo con la investigación. Cuando vi que se necesitaba un nuevo impulso, me presenté como decana», relata. Aun después de su jubilación, la profesora siente el reconocimiento de colegas y antiguos alumnos. «Muchos me dicen que son de mi escuela. Ser de la escuela de Carmen Alario es una impronta seria, que a mí me da mucha vergüenza, pero significa que hay una altísima valoración», concluye.

El acto también sirvió para agradecer la trayectoria de Nicolás Bores Calle y José Ramón Allue Buiza. Bores, profesor en el área de Didáctica de la Expresión Corporal, ha estado vinculado a la Facultad durante 21 años, tras una carrera dedicada a la pedagogía del cuerpo y la innovación en educación física. «La Facultad de Palencia ha sido para mí toda mi vida prácticamente. Fui alumno antes que profesor y he trabajado unos 32 años, una vida entera», explica.

Por su parte, José Ramón Allue Buiza, profesor en el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, se despide tras 11 años en Palencia y 34 en la Universidad de Valladolid, con una intensa actividad investigadora en el campo del estudio químico y botánico. «Estoy muy agradecido a la Facultad, donde he trabajado con unos alumnos inmejorables, muy reivindicativos y muy bien educados», afirma.

Una cálida despedida y, al mismo tiempo, en un reconocimiento público a quienes han dedicado su vida a formar y acompañar a nuevas generaciones de maestros. Un legado que, especialmente en el caso de Carmen Alario, seguirá muy presente en la identidad y el prestigio de la Facultad de Educación de Palencia.