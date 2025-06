Vox reclama a la alcaldesa que rompa el pacto de gobernanza

«No es una forma de trabajar, el grupo socialista se olvida que ellos son 10 de 25, y no pueden llevar a cabo compromisos ... con nadie si no es teniendo el respaldo del pleno», ha dicho la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, sobre el acuerdo alcanzado con la Policía local por el equipo de gobierno hace más de tres meses «y que tenía que haber ido al pleno a ratificarse», ha apuntado.

«Este afán triunfalista del grupo de gobierno deja mucho que desear y creemos que hay que hacer una revisión del pacto famoso de de gobernanza», ha criticado Sonia Lalanda tras el balance de ecuador del mandato de la alcaldesa, la socialista Miriam Andrés y respecto al pacto municipal con Vamos Palencia. Lalanda ha hecho un recorrido por los principales acuerdos que ha conseguido el equipo de gobierno con otras formaciones que no son Vamos Palencia para concluir que «no tiene sentido mantener un acuerdo que está costando mucho dinero a los palentinos». Lalanda ha llegado a hablar de «chantaje» por parte de Vamos Palencia y ha puesto como ejemplo que este jueves en el pleno se va a aprobar la nueva ordenanza de mercadillos con un acuerdo entre PSOE y PP sin la formación localista.

«Todos grupos políticos tenemos un auxiliar administrativo, excepto Vamos Palencia, que inicialmente tenía tres técnicos, y como ya no saben ni a qué dedicarlos, pues solo tienen dos, que van a costar 506,356,24 euros en esta legislatura frente a los 168.872 euros del resto de grupos políticos con el auxiliar. No hay ya ninguna necesidad de mantener este lastre económico para todos los palentinos», ha dicho Sonia Lalanda, a la vez que ha pedido a Miriam Andrés que solicite la dimisión del presidente del Gobierno y, en segundo lugar, como alcaldesa, defienda los intereses de los palentinos y que se quite este lastre de encima, porque como se puede ver a través de las actas de los plenos, las cosas van saliendo con unos y con otros«, ha criticado respecto al acuerdo de gobernanza entre el PSOE y Vamos Palencia.