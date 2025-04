La oposición carga contra el cierre de los Cuatro Cantones y exige en el pleno la reapertura

Han ganado la votación los contrarios al cierre al tráfico del cruce de los Cuatro Cantones. Han impuesto su opinión frente al equipo socialista, al ... que solo ha apoyado IU-Podemos. Pero esto no quiere decir que las calles vayan a reabrirse, porque en el fondo lo que se ha aprobado es una moción defendida por los grupos de la oposición, y el cumplimiento de estas solo es vinculante si afecta a un tema cuya resolución depende del propio pleno. Pero si se trata de un asunto sobre el que la competencia recae sobre otro órgano de gobierno, como la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local, la moción queda relegada a un mero posicionamiento político, como ha ocurrido en este caso.

Porque durante el debate plenario quedó muy claro que la responsabilidad de tomar la decisión del cierre al tráfico del cruce de los Cuatro Cantones, y con ello de las calles Don Sancho y La Cestilla, había recaído directamente en la alcaldesa, Miriam Andrés. Ella misma así lo reconoció y, por ello, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, se refirió a esta decisión como una «alcaldada», término que molestó visiblemente a la regidora, quien señaló que las «alcaldadas» no pueden vincularse a decisiones que benefician al conjunto de la sociedad, como es, desde su punto de vista, el cierre de estas calles.

Y ese fue el argumento en el que incidió continuamente el portavoz socialista, Álvaro Bilbao, para sustentar el apoyo de su grupo a las restricciones al paso de vehículos impuestas en las calles Don Sancho y La Cestilla. El también edil de Urbanismo repasó diferentes estudios que avalan los beneficios para la ciudades y para la actividad comercial que conlleva la peatonalización de las calles y recalcó también que no puede tacharse la medida de «arbitraria o discrecional», tal y como manifestó la portavoz de Vox, dado que forma parte del modelo de ciudad que defiende el PSOE palentino y que ha figurado en numerosas ocasiones en sus programadas electorales.

Álvaro Bilbao reclamó mas espacio para las personas en el espacio urbano y señaló que es necesario repensar las ciudades, con el fin de que no estén diseñadas para los vehículos, que tienen a su servicio el 70% de la trama urbana. El portavoz del PSOE señaló también que la decisión, además de meditada, cuenta con el aval de un informe de la Policía Local, en el que se reconoce que el cierre de estas calles durante los más de seis meses de obras no ha supuesto ninguna afección negativa para la movilidad en las calles adyacentes. «Acabará pasando, en no mucho tiempo, como con la Calle Mayor y el Paseo del Salón», indicó Álvaro Bilbao, quien se mostró convencido de que en pocos meses no habrá contestación ciudadana al cierre de las calles y los propios comerciantes, ahora contrarios en su mayoría, se mostrarán a favor al comprobar como se benefician sus negocios.

En este mismo sentido se manifestó el único concejal de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, que fue el único que se opuso a las mociones defendidas por los otros grupos de la oposición. El portavoz izquierdista insistió en la mejora de la calidad de vida, el aumento de la socialización y los beneficios económicos que la medida traerá para el comercio. «Siempre hemos defendido la peatonalización», recordó.

Y hasta aquí la defensa del cierre al tráfico. El resto de los posicionamientos, por unos argumentos o por otros, fueron en contra. Incluso demandó la reapertura Vamos Palencia, partido que en su ideario recoge la peatonalización, aunque, tal y como explicó su portavoz, Marta Font, «no así». Porque la formación localista lo que reclama es que antes de tomar una decisión definitiva se elaboren una serie de informes y estudios detallados sobre la afección al tráfico, el cambio de sentido de calles en el barrio de La Puebla, los niveles de contaminación y las posibilidades de crear aparcamientos disuasorios en las proximidades.

Vamos Palencia logró que los dos partidos proponentes de las mociones, Vox y PP, aceptasen su propuesta y la incluyesen en el texto definitivo de la votación, con lo que sus dos concejalas votaron a favor, a pesar de que el primer punto consensuado establecía claramente una petición a la alcaldesa para que se abriese la calle.

Al final, el texto votado fue una conjunción de las peticiones del PP (se limitaba a reclamar la reapertura), de Vox (petición de reapertura y estudio para un posible cierre solo en festivos y vísperas de festivos) y de Vamos Palencia (la amplia petición de informes descritos previamente). Y la propuesta salió adelante con catorce votos a favor, ocho del PP; dos de Vox; dos de Vamos Palencia, y los dos de los ediles no adscritos, Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel.

En el caso de ambos, se mostraron contundentes en rechazar el cierre de la calle por los perjuicios posibles para la actividad económica y por la falta de diálogo y participación con la que se ha adoptado la decisión del cierre. Mientras, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, recalcó que se trataba de una «alcaldada, legal, sí, pero tiene usted a toda la ciudad en armas». La edil derechista explicó además que la situación económica y social de Palencia «no está para pasear, está por los garbanzos», indicando que la prioridad del Ayuntamiento debe ser favorecer la actividad económica y no adoptar medidas unilaterales que la frenen.

En este mismo sentido se manifestó también el portavoz del PP, Víctor Torres, muy contundente en contra del cierre de ambas calles. El edil popular recordó que el proyecto establecía claramente que se mantendría abierto uno de los sentidos de la circulación y reprochó a los socialistas «crear problemas donde no los había».