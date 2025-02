Los vigilantes de incendios forestales exigen «estabilidad» laboral y amagan con movilizaciones

El Norte Palencia Viernes, 28 de febrero 2025, 16:50 Comenta Compartir

Los vigilantes de las torres de incendios de Palencia han salido este viernes a la calle para reclamar a la Junta que cumpla con el acuerdo de «mejora del operativo de lucha contra incendios» sellado tras los «terribles» fuegos que arrasaron la Sierra de la Culebra. Convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), han reclamado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, una «rectificación o cuando empiece la campaña habrá movilizaciones». «El acuerdo se iba a desarrollar en varios años y finalizaba en 2025 con la contratación de todos los trabajadores de incendios a doce meses, pero ahora comprobamos que su intención solo era parar las movilizaciones», lamenta el sindicato.

La «gran solución», como lo califica CGT a través de un comunicado, pasaba por que «todos los colectivos tuvieran un empleo de doce meses desde el 1 de enero de 2025». Es decir, una «estabilidad» laboral para poner fin a los fijos discontinuos, además de una «formación suficiente». «Por este incumplimiento, Quiñones está provocando que cuando empiece la campaña tendrá todas las movilizaciones y huelgas que él mismo está impulsando por los engaños, firmado algo que no iba a cumplir», añade el escrito.

Asimismo, la confederación sindical critica que «tampoco» se hayan modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el «documento que garantiza que de verdad los puestos, los doce meses de trabajo, a conductores, peones mangueristas, vigilantes de torreta, técnicos del centro provincial de mando y emisoristas».

«Juega con el pan»

Denuncia la CGT, al mismo tiempo, que en la provincia de Palencia quedan cinco puestos de vigilancia sin contratar de los catorce existentes, de manera que «se queda una extensa zona sin el personal suficiente para hacer las tareas de prevención».

«El consejero solo ha garantizado que no se cierra ninguna torreta de Castilla y León, pero sigue en sus trece de mantener la contratación solo seis meses. Eso no fue lo que pactó, no somos unos niños y está jugando con el pan de nuestros hijos», concluye el comunicado.