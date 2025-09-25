Venta de Baños expresará su condena a las agresiones en Isla Dos Aguas Izquierda Unida, PCE e Iniciativa por Venta de Baños convocan una concentración el domingo «ante los brutales ataques»

'Contra su odio, nuestra unidad'. Izquierda Unida, PCE e Iniciativa por Venta de Baños han convocado una concentración para condenar las agresiones que han sufrido en los últimos días dos personas en la capital. Esta iniciativa, donde invitan a toda la sociedad, también constará de la realización de un mural y la lectura de un manifiesto contra los delitos de odio. La cita será este domingo a partir de las 12:30 horas en la subida de la pasarela nueva de la Avenida de la Estación en Venta de Baños.

«Ante los brutales ataques que han sucedido en Palencia nos vemos en la obligación moral de organizar una concentración en repulsa de estos hechos y para mostrar el apoyo de la sociedad ventabañense a estas personas», ha comunicado la organización.

Desde Izquierda Unida-Podemos han advertido que estos ataques «no son hechos aislados», sino que se trata de una consecuencia directa a la que llevan los discursos de odio promovidos actualmente por los sectores de ultraderecha.

«Lo ocurrido en nuestra ciudad estos días no tiene cabida en una sociedad democrática y libre para todas las personas como es la nuestra. Desde hace un tiempo estamos viviendo una escala de violencia legitimada por los continuos discursos de odio que se lanzan indiscriminadamente y a todas horas tanto por la televisión como por redes sociales y que son promovidos por los sectores reaccionarios de la ultraderecha. El odio es peligroso y el odio mata», señaló el concejal y portavoz del grupo izquierdista, Rodrigo San Martín, cuyo partido hace un llamamiento a las instituciones palentinas para que se sumen con contundencia a la condena de los hechos tan desagradables ocurridos en Palencia.

El Consejo Local de Peñas de Palencia también ha mostrado su apoyo y solidaridad con las víctimas de las brutales agresiones del parque Isla Dos Aguas. «Nos entristece profundamente que hechos de esta naturaleza tengan lugar en nuestra ciudad. La violencia nunca tiene cabida en una sociedad democrática, y menos aún cuando está motivada por prejuicios, odio o discriminación hacia personas por razón de su orientación sexual, identidad, expresión de género u otras circunstancias personales», señalaron en un comunicado.

«Las peñas somos, por esencia, un espacio de convivencia, respeto y diversidad. Creemos firmemente que la fiesta y la cultura popular solo tienen sentido si son inclusivas, seguras y abiertas para todas las personas. Por ello, trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas de estas agresiones y a sus familias», añadió el escrito.