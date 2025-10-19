El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Venta de Baños ensalza su pasado y presume de olla ferroviaria

Alrededor de mil personas degustaron el antiguo 'avío' que se realizaba en el tren para que pudieran comer maquinistas y fogoneros

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Los venteños vivieron ayer un día festivo con un animado programa preparado con motivo de la XII Olla Ferroviaria. Un evento que en esta ocasión ... estuvo condicionado por la lluvia, que obligó a mover algunos espacios, como la actuación de la Escuela Municipal de Danzas que se celebró en la carpa preparada para la ocasión. La jornada también contó con un mercado de alimentos y artesanía, con gran acogida del público. Uno de los momentos más esperados fue la degustación de las distintas ollas ferroviarias elaboradas al más puro estilo tradicional. Desde primeras horas de la mañana, un grupo de voluntarios bajo la maestría de Herminio Álvaro se dispusieron a preparar las ollas de patatas con callos y alubias con papada ibérica y chorizo.

