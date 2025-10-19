Venta de Baños ensalza su pasado y presume de olla ferroviaria

Los venteños vivieron ayer un día festivo con un animado programa preparado con motivo de la XII Olla Ferroviaria. Un evento que en esta ocasión ... estuvo condicionado por la lluvia, que obligó a mover algunos espacios, como la actuación de la Escuela Municipal de Danzas que se celebró en la carpa preparada para la ocasión. La jornada también contó con un mercado de alimentos y artesanía, con gran acogida del público. Uno de los momentos más esperados fue la degustación de las distintas ollas ferroviarias elaboradas al más puro estilo tradicional. Desde primeras horas de la mañana, un grupo de voluntarios bajo la maestría de Herminio Álvaro se dispusieron a preparar las ollas de patatas con callos y alubias con papada ibérica y chorizo.

Alrededor de mil personas degustaron el manjar cocinado a fuego lento con carbón vegetal en las veinticinco ollas preparadas para la ocasión, rememorando de este modo el pasado ferroviario de la localidad. Con el fin de una mejor organización de los guisos, todos los asistentes sacaron previamente los tickets a un precio simbólico de 3,50 euros en cinco bares de la localidad y en la caseta del Ayuntamiento, lo que les permitió disfrutar de un sabroso plato acompañado de pan, agua y vino.

Esta iniciativa de la olla ferroviaria surgió en 2010, con motivo del 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Venta de Baños. Para conmemorar esa efeméride, una decena de bares de la localidad ofrecieron en sus establecimientos la olla ferroviaria, por lo que el Ayuntamiento quiso convertir esta iniciativa en una actividad más popular sacándola a la calle en 2013, concretamente a la Plaza Puerta del Sol y sus inmediaciones.

La idea pronto encontró respaldo en Herminio Álvaro Ortega, un ferroviario jubilado nacido en Venta de Baños y afincado desde hace más de cuarenta años en Santander. «Formo parte de la Asociación de Olleros de Cantabria y organizamos un calendario con decenas de concursos de olla ferroviaria durante todo el año en la comunidad cántabra. Por este motivo, hemos adaptado el concurso a Venta de Baños con un reparto popular. Además, con el fin de que esta iniciativa persevere en el tiempo, desde 2018 contamos con una Asociación en Venta de Baños», indicó Álvaro.

La olla ferroviaria nació de manos de los antiguos maquinistas, fogoneros y guardafrenos del ferrocarril Bilbao-La Robla. «Los ferroviarios tardaban en hacer todo el recorrido hasta siete días y entonces no había fondas en las estaciones donde poder alimentarse. Ante la necesidad de comer, se les ocurrió decir a la gente de los talleres que les fabricaran una olla que, en un principio, funcionaba cogiendo el vapor de la caldera de la máquina y posteriormente con el propio carbón del ferrocarril. En estas ollas elaboraban la comida que les permitía tenerla siempre lista», explicó el cocinero, satisfecho con la acogida cada vez más numerosa del evento. Con el fin de perseverar estas tradiciones e inculcarlas a las generaciones venideras, un grupo de venteños constituyeron la Asociación Cultural, Gastronómica y Deportiva de Atizadores Venteños en el año 2018, con gran acogida entre los vecinos y visitantes. El presidente del colectivo, Fernando Carro Sanz, se mostró muy satisfecho con la respuesta vecinal. «Este acto está plenamente consolidado, por lo que es una oportunidad para disfrutar de la calidad de nuestra gastronomía y artesanía. Cada año incrementamos el número de raciones y se agotan los tickets, lo que nos anima a seguir trabajando en la promoción de este tipo de actos. Este año, a pesar de la lluvia, hemos repartido las mil raciones previstas», destacó Carro Sanz.

Como colofón de la jornada, se procedió a la rifa de una olla ferroviaria. La jornada también estuvo animada con las danzas de la tierra, la música de dj Paco y el tardeo musical de Rock 'N' Roll Cirkus.

Productores locales

La XII Olla Ferroviaria contó con la presencia de varios artesanos y productos alimentarios de Venta de Baños o pueblos cercanos, además de distintas entidades con carácter solidario. De este modo, el Ayuntamiento quiso apostar por la economía local y reivindicar su pasado ferroviario. «Consideramos que la olla ferroviaria es un perfecto reclamo para atraer visitantes y promocionar nuestro pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, su pasado, presente y futuro. Por eso, intentamos mantener el carácter familiar durante la jornada con una clara apuesta por los artesanos y productores alimentarios de la localidad o de pueblos cercanos. También agradecemos la colaboración desinteresada de varios vecinos para preparar las ollas que luego degustamos. En esta ocasión, el tiempo no nos ha acompañado, pero los vecinos han acudido puntuales a por sus raciones de olla ferroviaria», destacaron desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Venta de Baños.