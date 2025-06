Vamos Palencia pide cambiar el mercadillo de La Julia por la suciedad y el «rechazo vecinal»

El Norte Palencia Jueves, 19 de junio 2025, 07:04 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia abordará este jueves la ordenanza reguladora de venta ambulante de carácter periódico, pero este miércoles los mercadillos ya han estado sobre la mesa de debate político. El grupo municipal Vamos Palencia ha criticado que se mantenga la ubicación en el Paseo de la Julia, ya que es un emplazamiento que se planteó como «solución provisional y ya lleva catorce años» y, además, cada martes, tras su celebración, «se acumulan residuos en las márgenes del río». «Esta ubicación supone un grave problema para la ciudad, tanto por su impacto en la calidad de vida de los vecinos como por las consecuencias medioambientales en el entorno del Carrión», ha afirmado la formación a través de un comunicado en el que ha lamentado que no se trata de una situación «puntual ni de falta de normativa».

En este sentido, Vamos Palencia ha instado a «dar un paseo por la zona para comprobar la acumulación sistemática de restos» (plásticos, cartones, perchas, latas, restos de comida…) en la ribera del río. «El aire se lleva los plásticos y papeles que acaban en el Carrión, pero también hay perchas y cajas de fruta que no mueve el viento», han subrayado fuentes del grupo. Pero, además, «más de 1.500 vecinos de La Julia» ya han evidenciado su rechazo a esta decisión a través de firmas. «A esta denuncia se suman otras quejas como cortes de tráfico, supresión de plazas de aparcamiento en una zona ya saturada, afección directa a algunos negocios… Algunos comercios aseguran haber notado una bajada en su actividad y, aún así, la ordenanza propuesta mantiene el emplazamiento sin cambios», han remarcado estas mismas fuentes.

Para ello, Vamos Palencia ha planteado reducir a dos las ubicaciones de los mercadillos de la capital «o concentrar la actividad en aquellos que no generen conflictos vecinales ni medioambientales». «No entendemos la necesidad de hacer tres mercadillos en tres ubicaciones distintas cada semana. Las otras dos cuentan con informes favorables y no hay oposición por parte de los vecinos», han señalado, al tiempo que han pedido al equipo de Gobierno «sensatez y diálogo» a la hora de impulsar una medida que «de momento no convence a una parte importante de la ciudadanía».

Un planteamiento que no ha sentado bien en el Grupo Municipal Popular, que ha solicitado a la formación localista que «trate con respeto a los vecinos del Paseo de la Julia y deje de tomarles el pelo con la nueva ordenanza reguladora de la venta ambulante».

El motivo, según han explicado los populares, es porque «cuentan desde hace dos años con un pacto de gobernanza con el equipo de Gobierno y podrían haber exigido un cambio de ubicación». «Es una cuestión que han dejado sin tratar y sobre la que nunca han mostrado interés», han apuntado desde el PP, mientras han tildado de «partidista» la manera de abordar la problemática. «Está muy bien transmitir el malestar vecinal, pero no tiene sentido hacer cuando nunca se ha luchado por mejorar la situación», ha aseverado el portavoz popular, Víctor Torres.

Temas

Ayuntamiento de Palencia