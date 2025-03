La ordenanza del mercadillo se cae del debate del pleno

José María Díaz Palencia Jueves, 20 de marzo 2025, 06:48 Comenta Compartir

Un nuevo retraso en la aprobación de la ordenanza del mercadillo, a pesar de que lleva caducada más de nueve año. Se tenía previsto debatir en el pleno de este jueves, 20 de marzo, pero finalmente se ha caído del orden del día y no podrá aprobarse hasta el próximo mes de abril.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha lamentado que desde la Secretaría General se haya indicado que deben efectuarse aún algunas correcciones técnicas en los informes que se adjuntan al expediente, por lo que la aprobación se retrasará un mes más. Sin embargo, la edil ha indicado que esta demora puede venir acompañada todavía de alguna mejora en el texto de la ordenanza.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Víctor Torres, ha pedido a la responsable del área de Comercio que aproveche este tiempo para mantener un encuentro con los vecinos del Paseo de la Julia, que rechazan la ubicación del mercadillo en esta zona de la ciudad de Palencia, con el fin de conocer sus reivindicaciones. La edil se ha mostrado partidaria y ha reconocido que no ha tenido ninguna reunión, «porque no hay un colectivo o agrupación que los aglutine y nunca me han pedido un encuentro. Pero si desde el PP se han reunido, les he transmitido que me hagan una solicitud y estaré encantada de recibirles y escuchar sus demandas».

La concejala de Impulso Económico ha indicado que de esta forma podrá explicar a los vecinos las mejoras en cuanto a la limpieza y las sanciones que se plantean en la ordenanza, además de resolver dudas sobre los informes relativos al tráfico en la zona. Judith Castro señaló además que se podrán recoger también sugerencias y aportaciones que se podrían incorporar al nuevo texto de la ordenanza.

