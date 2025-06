El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia saca pecho de la inversión en los barrios

En el ecuador de la legislatura, justo dos años desde la toma de posesión, el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia ... ha remarcado que se encuentra «ejecutando a contrarreloj el segundo presupuesto conseguido, después de que en 2024 tuviéramos que hacer frente a una abultada carga de obligaciones heredadas con un estado de ingresos que no era real a lo que se venía presupuestando», señala la alcaldesa, Miriam Andrés. «Hemos logrado ordenar tanto los ingresos como los gastos de este ayuntamiento, gozando además de un superávit que ayudará a una reducción muy importante de la deuda de este ayuntamiento», añade.

Arropada por siete concejales (son diez los socialistas en la corporación que preside Miriam Andrés), también ha recordado que hace dos años el déficit de personal era acuciante, y que en el ecuador del mandado, son 22 plazas de administrativos, ocho conserjes, cinco técnicos de administración general, cuatro arquitectos a punto de terminar y un letrado asesor. Estamos iniciando los de cinco jardineros y diez bomberos, y el próximo 7 de julio se incorporarán diez policías locales y hemos logrado completar la escala de mandos«, ha afirmado la alcaldesa para destacar que se ha estabilizado el puesto de 62 trabajadores »para trabajar de una manera mucho más eficiente».

Fuera del capítulo de Hacienda y Personal que la alcaldesa reconoce que tienen menos proyección hacia el ciudadano, ha garantizado el esfuerzo de su equipo de gobierno por materializar su modelo de ciudad, «mucho más amable con el peatón y potenciando la transformación de los espacios públicos para convertirlos en verdaderos centros de reunión y convivencia social», dice aludiendo a la reciente y «sonada» peatonalización de las calles Burgos, Don Sancho y La Cestilla. También recuerda obras importantes que se están ejecutando en la plaza Virrey Velasco y en torno a la Alcoholera de Pan y Guindas, «y en esta transformación seguimos ejecutando un Plan de Sostenibilidad Turística del Cristo del Otero, que estaba cogido con pinzas y que tuvimos que modificar en su casi totalidad ante la Comisión de Patrimonio», explica.

«La mayor accesibilidad al barrio del Cristo que se está ejecutando y las 67 calles que se están asfaltando a lo largo y ancho de la ciudad suponen alrededor de 2.800.000 euros, y para encontrarnos con una inversión semejante en los barrios de la ciudad hay que retrotraerse a más de doce años, por lo que escuchar aquello de la poca ambición en inversiones, la falta de proyecto de ciudad o el abandono de la misma responde mucho más a frases hechas en el papel de la oposición, que pueden vender poco o nada», ha respondido así a las recientes críticas del PP. «Resulta hiperbólico pedir al nuevo equipo de gobierno que arregle en dos años lo que ha sido fruto de una dejadez de más de doce», matiza la alcaldesa de Palencia.

Otros ejemplos de inversión para la mejora de la actividad local han sido la inversión en la Plaza de Abastos, que no recibía una inyección económica municipal desde 2012, y ha enumerado la alcaldesa la instalación de red Wi-F en el mercado, la aprobación de un nuevo reglamento y la reforma de eficiencia energética, «todo con una apuesta de seguir revitalizando el consumo local y poniendo en valor nuestro comercio de proximidad», agrega.

«Hemos dado la posibilidad a la hostelería de potenciar, a través de subvenciones y de programas, gastronómicamente nuestros productos, como eje dinamizador de esa economía y del turismo, que va en alza y que desde el año pasado ha logrado asentar las dos noches de pernoctación a las que históricamente no llegábamos. Estamos por el 2,25 y aún nos queda mucho que hacer, y seguimos potenciando para ello el turismo de congresos», apunta.

Por otro lado, se ha referido la regidora al plan con Cruz Roja para paliar la soledad no deseada, a la casa de acogida adaptada, al acuerdo con Cocemfe para actualizar el plan de accesibilidad de la ciudad, «porque desde los tiempos de Heliodoro Gallego, donde recibimos el premio Reina Sofía de Accesibilidad, no se ha vuelto a hacer ni una sola actuación integral de accesibilidad en el marco de la ciudad», dijo aludiendo también al trabajo del clúster Palencia-Ciudad de los Cuidados, a la Receta Deportiva, «en la que participan ya más de 100 personas de nuestra ciudad, es uno de los programas pioneros en esta ciudad y pioneros en nuestra comunidad, y aborda problemáticas como la inactividad física, la soledad no deseada y el abordaje de la recuperación ante caídas en la población mayor», y a otros planes para niños y jóvenes. «En ese ámbito de los más vulnerables, también y por primera vez, en el marco del acuerdo con Cáritas, el centro de transeúntes abrirá durante el mes de agosto, porque la necesidad no se va de vacaciones», anunció recordando que una de las escuelas infantiles de la ciudad también abre en el mes de agosto.