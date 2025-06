«En este equipo de gobierno hay trabajo, dedicación y honradez absoluta», afirma Miriam Andrés

No rehuyó la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, su opinión sobre si el caso de corrupción por el que altos cargos del PSOE presuntamente habrían ... participado de una trama de corrupción que incluía cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obra pública empañará su labor al frente del Ayuntamiento de Palencia. «Creo que en pleno siglo XXI la gente discierne bien entre quienes gobiernan y quienes les representan en los diferentes niveles territoriales y si bien es cierto que la imagen del PSOE se ve dañada, no lo podemos obviar, detrás de las paredes de este ayuntamiento hay un equipo de gobierno en el que las señas de identidad son el trabajo, la dedicación y la honradez absoluta», sentenció.

Sobre la comparecencia de Pedro Sánchez del lunes, en la que anunció que cuatro dirigentes coordinarán el área de Organización hasta el Comité Federal del 5 de julio en Ferraz, Miriam Andrés confesó que no le satisfizo del todo, a la vez que valoró que se haya cambiado el formato del comité federal, que pasa de Sevilla a Madrid, «porque todos somos conscientes de que debe debatirse intensamente todo lo que pasa, veremos a ver qué debate se abre, no depende de mí, pero soy partidaria de una regeneración absoluta de limpieza del partido para que estas tres personas corruptas no manchen nuestras siglas», añadió.

Sí se mostró satisfecha de que no haya un 'superdomingo' (la celebración simultánea de elecciones generales, autonómicas y municipales un mismo día), «porque los ciudadanos tienen derecho a que se hable de la gestión de lo que se va a votar, que el debate no lo enturbie nadie para hablar de otros temas que no competen y en este ayuntamiento sí que se está haciendo, salvo algunas cuestiones de humanidad y derechos humanos, se va ciñendo el debate a cuestiones locales», afirmó.