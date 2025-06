Miriam Andrés: «El Gobierno de España y la Junta ayudan muy poco a esta ciudad»

«Este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante por hacer atractiva la inversión en Palencia, por intentar mantener el comercio que tenemos e ir a ... por nuevas oportunidades de negocio. Necesitamos la ayuda, necesitamos la ayuda de la Junta, que no llega», afirma la alcaldesa de Palencia para reprochar a la administración regional que no haya contestado a tres peticiones para la incorporación del Ayuntamiento a la Plataforma Agroalimentaria 2030.

«Solos, aisladamente, no podremos llegar muy lejos. En este sentido, la capital ha ofrecido por activa y por pasiva a la Junta de Castilla y León recursos y personal, porque no se puede menospreciar a la capital, y la Junta no puede hacer provincia sin tener en cuenta a Palencia ciudad», ha lamentado.

También ha subrayado en el balance del ecuador del mandato municipal que el Ayuntamiento impulsa junto con la Universidad de Valladolid, la posibilidad de acogerse a la línea ICO para soluciones habitacionales para estudiantes a través de una residencia, «pero eso no es competencia del ayuntamiento, que cede el suelo para poder entrar dentro de esa línea ICO de avales. Y también necesitamos celeridad del Sepes para seguir tramitando suelo industrial en nuestra ciudad, pero son medidas que se escapan al control exhaustivo de la administración local, y no pararemos de reivindicar, ni a propios ni a ajenos», ha dicho también en un reproche al Gobierno de España. «Somos conscientes de que aún nos quedan compromisos por cumplir, pero como alcaldesa, puedo decir que tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León ayudan muy poco a esta ciudad», agrega.