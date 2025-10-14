El único supermercado que abre los 365 días del año es el Alcampo de la Calle Mayor

El Norte Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 17:08 Comenta Compartir

El supermercado Alcampo de la calle Mayor de Palencia ha reabierto sus puertas tras una reforma completa que lo convierte en el primer establecimiento de la ciudad en operar los 365 días del año, con un horario de 7.00 a 1.00 horas. La renovación, que supuso una inversión de 1,12 millones de euros, busca adaptar el centro a las necesidades actuales de los consumidores y reforzar la presencia de la cadena en Castilla y León.

La reforma incluye mejoras significativas en sostenibilidad y eficiencia energética, como la instalación de iluminación más eficiente y muebles de frío con puertas que reducen el consumo energético. Además, se insonorizó completamente el edificio para minimizar molestias a los vecinos, especialmente en el horario nocturno, informa la compañía.

El establecimiento amplió su sala de ventas, lo que permitió incorporar un mayor surtido de productos, con secciones renovadas como la bodega, perfumería y un nuevo espacio de bazar con artículos de papelería, juguetes, prensa y menaje. También se ha modernizado el obrador de panadería para ofrecer productos frescos de mayor calidad.

Con una plantilla de 14 empleados, el supermercado mantiene su compromiso con el empleo local, reubicando al personal de mostradores en otros centros de la cadena en Palencia. Según el director de zona de Alcampo en Castilla y León, Óscar Monclús, «la reforma supone un hito en Palencia: es el primer supermercado de la ciudad en abrir los 365 días al año en horario ininterrumpido. Queremos facilitar al máximo la vida de nuestros clientes, poniendo a su alcance todo lo que necesitan en un entorno moderno y cómodo», explicó.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de Alcampo de modernizar su red comercial en Castilla y León, consolidando su apuesta por la región con instalaciones más eficientes y adaptadas a los nuevos hábitos de consumo.