Trasladado al hospital de Palencia un motorista tras un accidente en Cervera de Pisuerga

El accidente se produjo en el punto kilométrico 15 de la P-210

Palencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:53

Un hombre, de 56 años, ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico en el punto kilométrico 15 de la P-210 en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 12:21 horas en el que se alertaba de que estaba herido un motorista y que se encontraba consciente.

Hasta el lugar de los hechos acudió una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias. El hombre ha sido atendido allí y posteriormente trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia.

