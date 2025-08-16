Torquemada se viste de gala para sus fiestas patronales

Torquemada celebra este sábado su día grande en honor a San Roque. Los actos festivos comenzaron con la eucaristía en la iglesia parroquial de Santa ... Eulalia, amenizada por el Coro, en la que el párroco, Carlos Martín, recordó algunos aspectos de la vida de este santo que se dedicó a curar y atender a todos los enfermos de la peste que asolaba Italia en el siglo XIV. La tradición popular decía que curaba a muchos enfermos haciendo sobre ellos la señal de la cruz.

El municipio cerrateño vistió sus mejores galas para acompañar a San Roque por las principales calles. La imagen del santo fue portada por los miembros de la Comisión Taurina de Torquemada. Por su parte, los Dulzaineros Hermanos Blanco se encargaron de amenizar la procesión. «Agradecemos de un modo especial la presencia de la Comisión Taurina, que se encargan de portar al Santo y mantienen todo a punto para la celebración de cada uno de los encierros tradicionales. Su esfuerzo y trabajo resultan fundamentales para que todos podamos disfrutar de estos festejos taurinos que cada año atraen a más público», comentó Jorge Domingo Martínez Antolín, alcalde de Torquemada, que estuvo acompañado de numerosos representantes institucionales de la comarca.

La Comisión Taurina protagonizó una emotiva entrada con San Roque al templo parroquial. Los portadores alzaron al cielo la talla del Santo y la mantuvieron así entre los vivas y animados aplausos de los fieles asistentes. Al compás del Himno de España, la Comisión Taurina entró la imagen del santo al templo parroquial.

Los encierros tradicionales arrancaron el viernes con gran afluencia de público. Ayer por la tarde, tuvo lugar el cuarto encierro tradicional y hoy domingo se desarrollarán dos nuevos encierros, uno matutino y otro vespertino, con el que despedirán sus fiestas. «Los encierros forman parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, por lo que apostamos por mantenerlos como eje central de las fiestas. Son un atractivo para todos los aficionados taurinos y cada vez atraen a más gente que acude a los seis encierros que hemos organizado, que además son un lugar de encuentro», destacó el regidor de Torquemada, Jorge Domingo Martínez Antolín

En este sentido, es fundamental el trabajo realizado por la Comisión Taurina, que cuida el ganado, mantiene la seguridad y vela por el correcto desarrollo de los encierros, siempre desde el respeto a los animales.