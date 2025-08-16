El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Procesión con San Roque por el recorrido de los encierros en Torquemada.

Procesión con San Roque por el recorrido de los encierros en Torquemada. Luis Antonio Curiel

Torquemada se viste de gala para sus fiestas patronales

La implicación de la Comisión Taurina hace posible que vecinos y visitantes disfruten estos días de los encierros tradicionales

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:34

Torquemada celebra este sábado su día grande en honor a San Roque. Los actos festivos comenzaron con la eucaristía en la iglesia parroquial de Santa ... Eulalia, amenizada por el Coro, en la que el párroco, Carlos Martín, recordó algunos aspectos de la vida de este santo que se dedicó a curar y atender a todos los enfermos de la peste que asolaba Italia en el siglo XIV. La tradición popular decía que curaba a muchos enfermos haciendo sobre ellos la señal de la cruz.

