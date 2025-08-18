Torquemada celebra seis encierros que reflejan su atractivo en toda la comarca

La intensa noche festiva del sábado dio paso a una nueva cita con los tradicionales encierros de Torquemada. A las 10:00 horas, jóvenes y ... mayores se congregaron por el recorrido de los encierros, que fue recobrando vida y los más valientes bailaron al ritmo de la música. También algunos niños acudieron a ver los encierros y preguntaban impacientes, '¿cuándo sale la vaquilla?'.

La Comisión Taurina de Torquemada fue revisando cada una de las puertas del recorrido y velando por el control de los asistentes, evitando así que corran los menores y personas bajo los efectos del alcohol. Todo listo para el comienzo de los encierros, que fue avisado por los cohetes. La primera vaquilla estuvo muy animada y protagonizó un vistoso encierro, en el que los más valientes se lanzaron con capotes improvisados con chaquetas y camisetas para dar los correspondientes pases. La vaquilla no quería regresar a los toriles, por lo que la Comisión Taurina tuvo que sacar los becerros y cabestros para devolverla de nuevo a los corrales.

En el encierro salieron otras vaquillas, prolongándose hasta media mañana en un ambiente festivo muy especial, que congregó a numerosos peñistas, vecinos de la localidad y aficionados taurinos del Cerrato, Palencia y otras ciudades cercanas. Durante el encierro, la Comisión Taurina estuvo supervisando en todo momento el bienestar del ganado dadas las elevadas temperaturas. El quinto encierro se saldó sin incidentes, aunque hubo algún que otro revolcón.

Por la tarde, se celebró el sexto y último encierro tradicional de este año, que puso el broche de oro a las Fiestas Patronales en honor a la Virgen y San Roque. «La masiva presencia de aficionados en los distintos encierros refleja un claro apoyo a nuestra tradición como parte cultural de nuestras fiestas. La verdad es que había muchas ganas de disfrutar de los encierros y los nuestros son los primeros que se celebran en la provincia, por lo que han congregado a cantidad de público y aficionados», destacó Jorge Domingo Martínez Antolín, alcalde de la localidad, que también se animó a correr las vaquillas.

La organización de los festejos taurinos corresponde a la empresa Sotoverde Tradición, siempre en colaboración con el Ayuntamiento de Torquemada y la Comisión Taurina de la localidad, que cuida todos los detalles relacionados con el mundo taurino y cada año selecciona la mejor ganadería para los encierros. De hecho, este año acudieron cerca de doscientos vecinos para disfrutar de un día de capea y elegir el ganado para los encierros. En esta ocasión, el ganado que ha desfilado por las calles torquemadenses durante los seis encierros ha sido de varias ganaderías, como 'Voltalegre', 'Torrestrella', 'Luis González Conde' y 'Cayetano Muñoz'.

Para cada encierro, Torquemada cuenta con la Comisión Taurina formada por quince miembros liderados por Ángel Félix Acitores de Bustos, que desempeña un papel decisivo. En los últimos años, han entrado jóvenes para colaborar con la Comisión y tomar el relevo en las tareas de organización del encierro, como el cuidado del ganado, la coordinación del ganado que sale cada día, la recogida del ganado cuando acaba el festejo, el cuidado del orden, la seguridad dentro de todo el recorrido, la revisión de las talanqueras y además garantiza el trato adecuado a la ganadería, entre otros cometidos. Los encierros también cuentan con un 'director de lidia', que es el encargado de intervenir con un capote en el caso de que se produzca una embestida; personal y medios sanitarios y la Guardia Civil.

En cada uno de los encierros se invierten aproximadamente 3.500 euros, que incluyen las vaquillas y el coste en lo relativo a la seguridad, que es el pellizco más fuerte.