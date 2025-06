«Nuestra temporada ha sido de notable alto, nos ha faltado un poco de gasolina»

El Becerril cumplirá su cuarta temporada consecutiva en Tercera RFEF el próximo curso tras un año tranquilo donde el conjunto morado ha logrado sus objetivos. ... Los becerrileños salvaron la categoría desde primera hora e incluso llegaron a merodear por momentos con la zona de 'play-off' de ascenso. El conjunto liderado por Francis Olea se ha mostrado sólido y trabajador una temporada más, con el Mariano Haro como aliado para sumar 51 puntos y terminar noveno en el grupo VIII de Tercera RFEF. Con trece puntos de margen sobre la zona de descenso, el principal objetivo ha sido más que conseguido y, con vistas a la próxima temporada, el Becerril repetirá con la salvación como gran meta.

La temporada ha sido «un éxito» para el Becerril, en palabras de su presidente, Juan Antonio Redondo. Todos los objetivos marcados durante el pasado verano se han alcanzado e incluso se llegó a soñar con cotas más altas. «El balance de la temporada es muy positivo y con una nota de notable alto. Nuestras posibilidades son pocas y nuestro objetivo principal siempre es mantener la categoría. Este año incluso hemos estado cerca de entrar en el 'play-off' durante ciertos momentos de la temporada. Nos ha faltado un poco de gasolina para esos partidos en casa que hemos perdido y que nos hubiese permitido jugar la promoción. Creo que no se puede pedir más a un equipo con muy pocos recursos, con jugadores que trabajan o estudian y que entrena poco», afirma.

La situación en la directiva durante el pasado verano estuvo marcada por la convocatoria de elecciones. Juan Antonio Redondo se vio obligado a presentarse una vez más ante la ausencia de alternativas y, pese a la intención de buscar este verano un nuevo presidente, Redondo continuará al frente del club. «No vamos a convocar elecciones este verano. Vamos a continuar al frente más o menos la misma directiva y vamos a buscar a tres o cuatro personas más que nos apoyen. Gente más joven que vaya entrando a formar parte de la junta directiva para contar con ese relevo de cara al futuro. En lo personal, no puedo dejarlo si nadie quiere coger el relevo. Algo que nos ha costado tanto esfuerzo y tiempo mantenerlo, no lo podemos dejar morir», explica.

En cuanto a los objetivos del Becerril para la próxima temporada, el presidente lo tiene claro. La permanencia debe ser la meta marcada para el conjunto morado, aunque no está prohibido soñar con algo más. «Es peligroso pensar que nuestro objetivo debe ser ahora jugar el 'play-off' la próxima temporada. Cuando te plantees estar en promoción, igual ese año luchas por no bajar. El planteamiento debe seguir siendo el mismo. Desde la humildad y el trabajo intentar hacer una buena temporada. Si hay alguna oportunidad de disputarlo alguna vez, se intentará, pero no nos tenemos que desviar del objetivo que es mantener la categoría», argumenta.

Los primeros pasos del proyecto becerrileño para la temporada 2025-26 están dados. El primero, la renovación de Francis Olea, que continuará al frente del banquillo una temporada más. «Habíamos hablado con Francis. Tenemos claro que su trabajo en Becerril es estupendo y mi principal deseo era que continuase al frente del equipo», reconoce Juan Antonio Redondo. En cuanto a la plantilla, el club irá oficializando las renovaciones a lo largo de los próximos días. Por el momento, sólo hay una confirmada, la de Miguel Ángel Sevillano 'Sevi', que continuará defendiendo la portería becerrileña.

«Todavía no hemos hablado con la plantilla. Lo primero para nosotros era cerrar al entrenador porque hay que empezar la casa por los cimientos. Ahora, una vez confirmada la continuidad de Francis Olea, veremos quién de la plantilla lo piensa dejar o pretende buscar otras opciones. Veremos la columna vertebral que nos queda y a partir de ahí construir. Veremos las posibilidades de mercado que tenemos porque, primero, los jugadores suelen colocarse en el Palencia CF o el Palencia Cristo, y después, los que queden libres, esperamos acertar en lo que incorporemos», explica Juan Antonio Redondo.

La gran temporada del Becerril puede colocar a varios de los jugadores del club en el escaparate para otros de los equipos del grupo, sobre todo, para los dos de la capital. Desde el conjunto becerrileño no preocupa en demasía esta posibilidad. «En un principio siempre tienes ese miedo, es algo normal. Es verdad que muchos de nuestros jugadores tienen una cierta edad, su trabajo y no van a dejarlo para entrenar por las mañanas. Eso nos beneficia a nosotros porque les damos la oportunidad de entrenar menos días y poder compaginarlo con el trabajo. Puede haber alguna sorpresa, siempre les hemos dicho a los jugadores que son libres, pero al final nosotros siempre nos adaptamos a lo que tengamos para competir contra todos», apostilla el presidente del Becerril.

El equipo morado seguirá contando también con su activo más valioso, su afición. El conjunto morado espera repetir éxito con su campaña de abonados y rondar nuevamente los 400 socios. «Nuestro motor principal sigue siendo nuestra masa social. El día que contemos con solo 150 socios, no nos merecerá la pena hacer todos estos esfuerzos y estar en Tercera RFEF. Gracias a Dios, pese a ser un pueblo pequeño, contamos con muchos socios tanto de Becerril como de Palencia capital. Mantenernos en torno a los 400 socios para un equipo como nosotros es muy importante y quizá nuestro mejor patrocinador. Lo fundamental es tener una masa social, que además en los días de partido llena el campo y te acompañan en cada jornada», subraya Juan Antonio Redondo.

La política de fichajes volverá a ser la misma que durante las últimas temporadas. Jugadores de la zona que busquen una oportunidad en Tercera RFEF, con la peculiaridad respecto a los dos clubes capitalinos de entrenar por las tardes. «Buscamos jugadores cercanos a la provincia y que les cuadre a ellos el entrenar por la tarde. Hay muchos jóvenes que quieren ser futbolistas y querer ganar dinero antes de empezar no es el mejor camino. Los jóvenes tienen que jugar y tener oportunidades en un equipo como el Becerril. Muchas veces firman con equipos cuyo objetivo es el ascenso y no juegan nada durante la temporada. A los jóvenes les diría que no hay un escaparate mejor que el Becerril para poder jugar sin presión adicional y contar con todo el cariño del club», concluye.