«La temporada ha sido un fracaso rotundo»

La temporada ha terminado como un auténtico tormento para el Palencia CF. El conjunto morado arrancó el curso con mucha ilusión de la mano de ... Jonathan Prado pero lo ha cerrado con hasta cuatro entrenadores y muchos altibajos. Después de marcar el ascenso directo como objetivo, quedó incluso de la pelea por el 'playoff'. Con todo el verano por delante para resetear, el Palencia CF afronta la próxima campaña con el objetivo del ascenso intacto, pero con una estrategia más pausada basada en el trabajo diario en busca de ese ansiado ascenso a Segunda RFEF.

La temporada del Palencia CF ha sido un «fracaso rotundo», dice su presidente, Sadok Moumni. El objetivo de terminar como campeón del grupo octavo de Tercera RFEF quedó demasiado lejos, hasta el punto de quedar apeado de la lucha por la zona de 'playoff' con todavía varias jornadas por disputar. «La planificación que hicimos de jugadores y cuerpo técnico no ha ido acorde con lo que se ha visto en el verde. En el día a día el trabajo ha sido bueno, pero luego no hemos sabido competir bien. En enero recibimos un duro golpe ante rivales directos, cambiamos de entrenador y trajimos a Miñambres. Con ese mensaje tampoco nos dio, viene Javi, que nos dura cinco días. Al final el balance es malo, tenemos que hacer autocrítica y ver dónde hemos fallado para que no vuelva a suceder una temporada tan desastrosa», analiza.

El exceso de presión ha sido una de las principales problemáticas para este fracaso tras el primer análisis de la directiva. De cara a la próxima temporada, el club buscará trabajar de una manera más tranquila y dar un paso adelante. «Hemos sido un poco el rival a batir, los equipos vienen a jugarte con ganas y creo que ahí es donde no hemos estado a la altura. Dar un paso adelante para tener ese tipo de presión automática que se genera. Por eso este año quiero tomar muchas decisiones de una forma pausada», afirma Sadok Moumni.

El presidente morado seguirá al frente del proyecto la próxima temporada, pese a los rumores que habían circulado durante los últimos meses por la capital respecto a su salida. «Voy a continuar 100% en Palencia. Ese rumor es algo que no termino de entender. En ningún momento he dado señal de debilidad o de inestabilidad. He fallado muchas veces y al año siguiente he continuado. Si tuviera que marcharme, lo diría o se notaría. Es cierto que en el fútbol nunca sabes qué te puede deparar, las oportunidades salen de un día para otro, pero tengo muy claro mi objetivo con el Palencia y quiero seguir luchando por este proyecto», expresa.

La hoja de ruta pasa en primera instancia por la continuidad de varios futbolistas del bloque de este curso. El Palencia CF ha hecho ya oficiales las renovaciones de Capi, Adri Calvo, Marcos, Unai, Viti, Adrián Real y Vallecillo. «Estoy intentando mantener una base de jugadores de la actual plantilla para evitar esa sensación de estos años en Tercera, que parece que en verano el equipo empieza de nuevo porque son muchos jugadores nuevos. Contamos con ocho o nueve, además de alguno pendiente de volver a hablar, para generar esa cultura para los nuevos y conozcan la presión del club», señala Sadok Moumni.

En cuanto a entrenador todavía no hay nada concreto para el Palencia CF. Sadok Moumni sigue estudiando varios perfiles, aunque la decisión final no corre prisa en estos momentos en el despacho de La Balastera. «Quiero conocer muy bien al entrenador, estoy entrevistando a muchos entrenadores estos días. Es una pasada poder contar con muchos y buenos candidatos. Entrenadores jóvenes que vienen de hacerlo bien o de jugar 'playoff' y tienen la mirada puesta en Palencia. Quiero este año elegir bien, conocerle, ver su manera de pensar y tomarme varias reuniones con el candidato. Que tenga energía, juventud y hambre de crecer de la mano del club», argumenta.

Una vez confirmado el nuevo entrenador, comenzará el trabajo de construcción para terminar de dar forma a la plantilla. Será el encargado de cerrar esas últimas incorporaciones que se sumarán al bloque de renovados. «Las renovaciones parten de mi porque son jugadores que conozco desde el inicio. Vamos a hacer cambios en el club, con una directiva muy clara. Rodearme de un equipo de trabajo para todo el club, no sólo para el primer equipo. Mi plan es que todos sean de Palencia y que podamos consensuar las decisiones. Dependiendo del entrenador que venga, veremos si la figura del director deportivo es necesaria. La idea es firmar un entrenador que pueda terminar de construir la plantilla, con la premisa de no contar con una plantilla tan larga como la temporada pasada», adelanta Sadok Moumni.

Hacer crecer la masa social es otro de los grandes propósitos donde seguir creciendo por parte del conjunto morado la próxima temporada. Sadok Moumni señala este hándicap como uno de los detalles que pueden marcar la diferencia ante otros equipos como Becerril, Bembibre, Astorga o Tordesillas, que cuentan con una notable cantidad de aficionados empujando en cada encuentro. «Vamos a trabajar con mucha fuerza y humildad como siempre. La idea es ilusionar a la gente otra vez, desde el resultado y desde la primera jornada. Ahora nos toca conformar una plantilla con la que la gente se pueda sentir identificada. Sacaremos nuestra campaña de abonados y buscaremos de ilusionar a los palentinos con trabajo», expone.

El conjunto morado tiene como principal deseo el ascenso a Segunda RFEF, aunque con algo menos de presión respecto al pasado curso y buscando trabajar paso a paso. «Siempre somos ambiciosos, no estamos aquí para quedarnos en Tercera. Vamos a intentar ascender. A diferencia del año pasado, que hice público mi deseo de ser campeones, que sigo manteniendo, creo que el objetivo es ir construyendo mes a mes. Vamos a ir a por todas, trabajar mucho y esperar que el fútbol esta vez sí nos dé esa recompensa», concluye Sadok Moumni.