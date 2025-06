«Lo que queremos para el club pasa por 'palentinizarlo' lo máximo posible»

El nuevo proyecto del Palencia Cristo Atlético ya está en marcha de cara a la temporada 2025/26. El cuadro morado terminó el curso como ... el mejor equipo palentino de la categoría, en octava posición y al borde de los puestos de promoción. Una segunda vuelta donde se dejaron demasiados puntos por el camino terminó costándole quedarse fuera del 'play-off' de ascenso. Ahora, la directiva liderada por José David Nieto está centrada en planificar el curso que viene, con el objetivo de «terminar lo más arriba posible».

La temporada ha dejado una sensación algo amarga dentro del club, tras la derrota por 5-1 en el campo de La Virgen del Camino. Pese a no alcanzar los puestos de 'play-off', José David Nieto, presidente del club, señala que en términos generales el curso no ha sido malo. «El balance es de un sabor agridulce. Podríamos haber entrado en el 'play-off', pero en líneas generales no ha sido una mala temporada. Hemos crecido en el fútbol base, hemos disputado una fase de ascenso con el juvenil regional y económicamente hemos llevado el destino del club como lo hacía mi padre. Ese era el objetivo, seguir manteniendo esa estructura de acabar con los pagos al día, ser honrados y cumplir todos los compromisos que adquieres».

El mensaje de la directiva durante el pasado verano era buscar un relevo, alguien que tomase las riendas del club de cara al futuro. Por el momento, la idea continúa siendo la misma, aunque ninguna de las propuestas llegadas hasta el momento han convencido del todo. «El deseo del año pasado ha continuado. El club representa un esfuerzo gigantesco y no podemos seguir llevándolo de esta manera, apostando por ello prácticamente una sola persona como quien dice a nivel económico. Tenemos que darle esa vuelta. Hemos tenido muchas ofertas de grupos inversores y reuniones, pero nada que nos haya convencido. Bien porque los casos que nos convencían, finalmente esa gente ha decidido invertir en otro sitio, u otros casos que no llegas ni a valorar porque no ves interesante para el futuro del club», reconoce José David Nieto.

La junta directiva, a priori, apunta a continuar una temporada más al frente si no hay novedades durante el verano. Un año especial para el Palencia Cristo, que cumplirá 40 años desde su fundación. «Nos hubiese gustado que este año hubiese sido el último, pero seguimos explorando esas opciones. No nos gustaría dejar morir el club porque nadie recoja el relevo. En breve tendremos una asamblea y existe alguna más que se puede dar, pero nada a concreto, ni a corto plazo. Este año el club cumple 40 años y eso nos ata un poco más, es una cifra redonda y bonita que vamos a intentar que cumpla de la mejor manera el club», expone el presidente.

La apuesta del Palencia Cristo para su banquillo es el regreso de Chuchi Jorques, que será el encargado también de diseñar la plantilla –cuenta ya con algunos jugadores renovados–. El técnico palentino regresará para afrontar su segunda etapa, después de que el club tomase la decisión de no renovar a Álex Izquierdo. Tras sondear también la posibilidad de firmar a Francis Olea, el club terminó optando finalmente por Chuchi Jorques. «Tenemos una idea clara sobre la estructura que queremos para el club de cara a consolidarlo de una manera más estable y pasa por palentinizarlo lo máximo posible. La valoración de Álex es que lo ha hecho muy bien, pero no hemos conseguido lo que el club podía haber conseguido. Por coherencia, el año pasado destituimos a Carlos Doyague, que fue muy doloroso al ser alguien de la casa, no tendría mucho sentido mantener a alguien de fuera cuando tampoco se ha conseguido el objetivo», explica José David Nieto.

Enganchar a la afición

La masa social continúa siendo la principal incógnita para el fútbol palentino. Los aficionados no han terminado de engancharse y acudir a La Balastera, pese a que el proyecto del Palencia Cristo viene de cosechar grandes resultados durante los últimos años, además de disputar tres eliminatorias de la Copa del Rey. «No hemos pensado mucho en la campaña de socios todavía. Hemos tenido en lo deportivo unos años con muchos éxitos y tampoco hemos tenido una gran masa social. A lo mejor es un proceso natural en el que la gente se tenga que volver a enganchar al fútbol. Hace tres temporadas estábamos en estas fechas jugando un 'play-off' de ascenso a Primera RFEF con seis palentinos en el once. La gente no es consciente, ni se está ayudando tampoco desde los medios para generar la ilusión que hace falta para que la gente venga a La Balastera», afirma.

Desde la directiva no descartan una unión real en el fútbol palentino. Una solución en la que trabajar todos juntos por Palencia. «La gente se piensa que el club es nuestro y es de los socios. El año pasado llevamos la propuesta a la asamblea, la leímos y los socios tomaron la decisión. A nivel personal, pienso que hay que unirse y siempre lo he pensado. No he cerrado las puertas a una unión real, si hay de por medio una operación con dinero no es una unión. Hace falta generar un buen proyecto con una estructura de trabajo donde no haya gente que esté trabajando durante todo el día y ser muchos que podamos trabajar y aportar», argumenta.

Los objetivos marcados son claros. Recortar un poco más el presupuesto para la plantilla y tratar de conseguir los mejores resultados posibles, sin descartar luchar por la promoción. «Hace dos temporadas al descender de Segunda RFEF decidimos apostar una demasía en una campaña de socios con carnés más baratos y un extra en la plantilla. El verano pasado decidimos bajar el presupuesto y nos hemos pillado un poco también las manos. Este año vamos a volver a rebajarlo otro poco, aunque tratando de mantener la plantilla más competitiva posible. No podemos pedir un objetivo que no nos corresponde, nuestro objetivo va a ser estar lo más arriba posible. Hay que ser conscientes de lo que tenemos y no se puede comparar con las ayudas que reciben equipos como Astorga, Arandina o Santa Marta», concluye el presidente morado.