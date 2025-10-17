El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vrankic lanza a canasta, el sábado pasado en Torrelavega. Nacho Cubero-Factoría 9

El Súper Agropal Palencia quiere su 'póker'

Recibe al Hestia Menorca con el objetivo de sumar la cuarta y mantener su pleno de victorias en este brillante arranque de temporada

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:34

Comenta

El Súper Agropal Palencia quiere prolongar su magnífico arranque de temporada y firmar el cuarto de cuatro en victorias este viernes, a partir de ... las 21 horas, en el Pabellón Municipal. Los de Natxo Lezkano, invictos tras tres jornadas disputadas, reciben al Hestia Menorca, un conjunto que aspira a pelear por el 'play-off' pese a haber comenzado con más dudas (1-2).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Súper Agropal Palencia quiere su 'póker'

El Súper Agropal Palencia quiere su &#039;póker&#039;