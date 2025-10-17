El Súper Agropal Palencia quiere su 'póker'

El Súper Agropal Palencia quiere prolongar su magnífico arranque de temporada y firmar el cuarto de cuatro en victorias este viernes, a partir de ... las 21 horas, en el Pabellón Municipal. Los de Natxo Lezkano, invictos tras tres jornadas disputadas, reciben al Hestia Menorca, un conjunto que aspira a pelear por el 'play-off' pese a haber comenzado con más dudas (1-2).

El gran arranque de los palentinos en resultados y sensaciones ha quedado también latente en las estadísticas. El Súper Agropal es el equipo con más valoración de todos los que componen la Primera FEB y hasta el momento cuenta con la mejor defensa (equipo que menos puntos ha encajado de los que han disputado tres encuentros). Además, a esta cuarta fecha los de Lezkano llegan en plenas condiciones. «El equipo está bien, no tenemos que lamentar bajas, está entrenando bien y con normalidad. Contento por cómo estamos trabajando y entrenando», señaló el técnico Natxo Lezkano.

Visita este viernes Palencia un Hestia Menorca que viene de perder en casa ante el Leyma Coruña, uno de los equipos favoritos al título. El inicio de los pupilos de Javi Zamora está siendo algo irregular, después de debutar ganando por 20 puntos al Obradoiro y después perder en su propio feudo ante el Fibwi Mallorca tan solo por uno.

«Es un rival de calidad, un equipo de 'play-off' que ya ha demostrado de lo que es capaz ganando a Obradoiro. Tiene jugadores de calidad en todas las posiciones, dos buenos bases, anotadores en la posición de escolta, jugadores físicos. Adams Sola es ahora mismo uno de los jugadores top en rebote de la liga, con un juego interior con Arteaga y Wembi, que les da mucho físico y muchas posibilidades a nivel defensivo. Tiene muchos jugadores diferentes con mucha calidad individual y luego es un equipo que a nivel táctico tiene muchas cosas. Exige mucho a nivel de concentración y físico», analizó el jueves al conjunto rival Natxo Lezkano.

Margen de mejora

El técnico morado tiene más que olvidado el partido de Torrelavega del sábado pasado y eso que marcaron un sonrojante 58-107. Destacó que el equipo todavía tiene margen de mejora y que siguen en crecimiento durante estas semanas después de una pretemporada con muchos contratiempos. «No existe el partido perfecto y nosotros no lo jugamos el otro día, aunque es cierto que jugamos a un buen nivel. No podemos esconder esa circunstancia, pero nos queda todavía margen de mejora. Hay mecanismos que no tenemos cogidos, automatismos que hacemos a veces o conexiones entre jugadores que todavía no están hechas. El equipo seguirá mejorando poco a poco», afirmó.

El rebote volverá a ser una de las claves para que los de Natxo Lezkano puedan sumar su cuarta victoria consecutiva en este arranque liguero. El paso adelante de Armus y Ugochukwu en los últimos dos partidos han sido una gran noticia para un Súper Agropal que espera mucho de sus dos cincos.

«Es un equipo que rebotea mucho, entonces será clave cerrarlo. Es un conjunto que también corre, por lo que nuestra transición defensiva tendrá que ser muy buena para parar sus individualidades, ya que tiene jugadores que son capaces de resolver situaciones comprometidas, como Littleson, Cone o Lobo, que de la nada son capaces de hacerte tres puntos», advirtió el entrenador vasco, sobre el rival de este viernes.