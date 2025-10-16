El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación del programa sobre educación vial. El Norte
Palencia

Seis mil alumnos participarán en el primer Plan Local de Educación Vial

El programa, impulsado por el Ayuntamiento y desarrollado por la Policía Local, llegará a todos los colegios de la capital con actividades adaptadas desde Infantil hasta Secundaria

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:45

Comenta

La Policía Local de Palencia ha puesto en marcha el primer Plan Local de Educación Vial y Convivencia, una iniciativa que nace con el objetivo ... de formar desde edades tempranas a los ciudadanos del futuro en el respeto, la convivencia y la seguridad en el espacio público. El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Palencia y desarrollado íntegramente por agentes locales, cuenta con la participación de todos los centros educativos de la capital, tanto públicos como concertados, lo que permitirá llegar a más de 6.000 alumnos.

