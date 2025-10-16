Seis mil alumnos participarán en el primer Plan Local de Educación Vial

La Policía Local de Palencia ha puesto en marcha el primer Plan Local de Educación Vial y Convivencia, una iniciativa que nace con el objetivo ... de formar desde edades tempranas a los ciudadanos del futuro en el respeto, la convivencia y la seguridad en el espacio público. El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Palencia y desarrollado íntegramente por agentes locales, cuenta con la participación de todos los centros educativos de la capital, tanto públicos como concertados, lo que permitirá llegar a más de 6.000 alumnos.

El concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Bomberos, Antonio Casas, y el jefe de la Policía Local, David Carretero, han presentado el proyecto en la Sala de Concejales del Ayuntamiento, acompañados por dos agentes de la unidad agente-tutor, que será la encargada de ejecutar el plan en las aulas. Casas destacó la relevancia de este nuevo paso en la educación cívica de los más jóvenes, subrayando que «es una manera de educar a los ciudadanos del futuro y, sobre todo, de enseñarles a convivir en el espacio público desde el respeto».

«Es muy importante que desde pequeños entendamos que compartimos un espacio en el que jugamos, paseamos, salimos a comprar y convivimos todos los ciudadanos», explicó el edil. «Queremos formar a niños que sean peatones responsables hoy, y conductores respetuosos mañana. Su primer contacto con la conducción es un patinete, y deben aprender desde ya a respetar a los demás usuarios de la vía», argumentó Antonio Casas. Además, el concejal señaló que esta jornada era especialmente significativa para la Policía Local, ya que diez nuevos agentes tomaron posesión de su cargo tras superar la última oposición autonómica.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, David Carretero, explicó que el plan comenzó a desarrollarse a principios de año y se ha diseñado «como un proyecto técnico, didáctico y adaptado a cada etapa educativa». Basado en una metodología participativa y dinámica, el programa se estructura a través de situaciones de aprendizaje ajustadas a la edad de los alumnos, desde Educación Infantil hasta Secundaria.

Entre las actividades destaca 'PoliKids', dirigida a los más pequeños desde tercero de Infantil, cuyo objetivo es acercar una imagen amable y cercana de la Policía Local. En esta etapa, los niños aprenderán conceptos básicos como el número de emergencias o cómo actuar ante un problema. En segundo de Primaria, la actividad 'Detectives Ecológicos' buscará fomentar la conciencia medioambiental y el respeto por las normas en el entorno escolar, social y familiar. A medida que avanzan en su formación, los contenidos se amplían. En cuarto de Primaria, el taller 'Exploradores de Señales' introducirá a los alumnos en la educación vial de forma práctica, dotándoles de herramientas para moverse con seguridad por el casco urbano. En sexto de Primaria, con la iniciativa 'Activa tu Poder', se trabajará la autoestima, la motivación y las competencias emocionales y sociales, especialmente relevantes en la etapa preadolescente.

En la Educación Secundaria, el programa aborda cuestiones de mayor complejidad y calado social. En segundo de la ESO, la actividad 'Simplemente di no' promoverá conductas saludables frente a hábitos de riesgo, con especial atención al consumo de sustancias. Finalmente, en cuarto de la ESO, los alumnos participarán en 'Tus decisiones, tu historia', una propuesta orientada a la reflexión crítica sobre temas como las adicciones, la igualdad, la violencia de género y doméstica, así como los peligros asociados al mal uso de las tecnologías y las redes sociales.

Carretero destacó que este plan aprovecha «la experiencia acumulada durante años por la Policía Local en su contacto directo con menores a través de la unidad agente-tutor», lo que permite «enfocar las actividades con una función formativa y preventiva adaptada a la realidad de cada edad».

«Queremos ayudar a los jóvenes a prepararse para los problemas con los que se encontrarán, desde el respeto a los animales domésticos hasta la prevención del acoso escolar o la violencia de género», subrayó el jefe de la Policía Local. «Se trata de acompañarles en ese aprendizaje para construir una ciudad más segura, más empática y más responsable».

El Plan Local de Educación Vial y Convivencia nace así como una iniciativa integral que combina formación práctica, educación en valores y prevención social, con el objetivo de fomentar una convivencia cívica y respetuosa en Palencia desde las aulas.