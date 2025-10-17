El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Seis denuncias a transportistas, una por no tener contrato el conductor

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local halló una serpiente en la rueda de una furgoneta estacionada en el Paseo de la Julia

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:21

La Policía Local, en un control de transporte de mercancías efectuado el jueves junto a la Guardia Civil, formuló seis denuncias (por carecer de placas de matrículas traseras, por ITV caducada, por extintor caducado, dos por exceso de masa máxima autorizada y otra porque el conductor profesional no tenía contrato de trabajo para la empresa que realizaba el servicio de transporte.

También efectuó la Policía Local de Palencia un control por la tarde en las avenidas Comunidad Europea y Derechos Humanos de vigilancia de vehículos de transporte estacionados para ver si superaban la masa máxima autorizada en el casco urbano. El resultado de la inspección fue el de dos vehículos denunciados.

Por otro lado, la Unidad de Medio Ambiente halló una serpiente en la rueda de una furgoneta estacionada en el Paseo de la Julia, la recogió depositó en la zona campestre adyacente al Parque Ribera Sur.

