El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Compra realizada con la Cuenta Consumo Palencia en una edición anterior. Marta Moras

El saldo de la Cuenta Consumo se agota en ocho días tras 5.158 recargas

La campaña para reactivar las ventas del comercio local permite hacer las compras hasta el 16 de noviembre

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 28 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Comenzó el lunes 20 con 266.904 euros en recargas el primer día, más de la mitad del total de la campaña. Y ha concluido ... el lunes siguiente, el 27, a las 00:01 minutos, después de que se hiciesen 224 ingresos en tan solo 60 segundos. La Cuenta Consumo Palencia, impulsada por el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación Comercial Palencia Abierta, ha agotado ya el saldo disponible para recargas, que asciende a 500.000 euros, 100.000 que aporta el Consistorio y los 400.000 restantes de los clientes en ocho días, ya que por cada 80 euros que ponía el cliente, se añadían 20 euros más de los fondos municipales. Sin duda ha sido la edición más rápida de esta iniciativa tan deseada por los compradores y también por los comerciantes, ya que activa las compras de las tiendas de cercanía y mueve medio millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El saldo de la Cuenta Consumo se agota en ocho días tras 5.158 recargas

El saldo de la Cuenta Consumo se agota en ocho días tras 5.158 recargas