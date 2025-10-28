El saldo de la Cuenta Consumo se agota en ocho días tras 5.158 recargas

Comenzó el lunes 20 con 266.904 euros en recargas el primer día, más de la mitad del total de la campaña. Y ha concluido ... el lunes siguiente, el 27, a las 00:01 minutos, después de que se hiciesen 224 ingresos en tan solo 60 segundos. La Cuenta Consumo Palencia, impulsada por el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación Comercial Palencia Abierta, ha agotado ya el saldo disponible para recargas, que asciende a 500.000 euros, 100.000 que aporta el Consistorio y los 400.000 restantes de los clientes en ocho días, ya que por cada 80 euros que ponía el cliente, se añadían 20 euros más de los fondos municipales. Sin duda ha sido la edición más rápida de esta iniciativa tan deseada por los compradores y también por los comerciantes, ya que activa las compras de las tiendas de cercanía y mueve medio millón de euros.

Y si el primer día se recargaron casi 267.000 euros, el martes 21 se superaron los 48.000 euros y el miércoles se llegó a los 23.000, siendo el domingo el día con menor número de recargas, ya que al poder hacerse solo una por semana, todos los usuarios estaban esperando que fuese lunes para repetir la operación.

Se han llevado a cabo 5.158 recargas en los monederos virtuales de la aplicación, con un valor medio de 77,56 euros (siendo el límite 80 euros), a través de los 9.886 usuarios activos y para realizar sus compras en los 248 establecimientos participantes en esta nueva edición. Hasta el momento de los 500.000 euros que se ponen en movimiento a través de esta campaña ya se han consumido 161.987,22 euros a través de 3.235 operaciones de compra, con un valor medio de 50,07 euros.

Aunque ya no sea posible realizar nuevas recargas, la campaña sigue activa hasta el próximo 16 de noviembre, para poder gastar todo el dinero que permanece en los monederos virtuales a través del QR que se genera en la aplicación a la hora de realizar las compras en los establecimientos adheridos.