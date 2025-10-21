El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Gente con bolsas de compras por la calle, en una imagen de archivo. Marta Moras
Palencia

La Cuenta Consumo genera más de 19.000 euros en ventas en la primera jornada

Más de 247.000 euros se recargaron este lunes en los monederos virtuales de esta exitosa campaña que dura hasta el 16 de noviembre

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 21 de octubre 2025, 07:23

Comenta

La Cuenta Consumo Palencia, la campaña más deseada por los compradores que fomenta las ventas del comercio local, arrancó este lunes a más velocidad que ... en anteriores ediciones, que ya era vertiginosa. A las 20 horas, a falta de cuatro horas para que terminase la primera jornada, se habían realizado ya 2.504 recargas, con un saldo medio de 78,62 euros (siendo el tope 80 euros por recarga semanal, a lo que se añaden 20 euros de bonificación). Este lunes se habían recargado los monederos virtuales con casi la mitad del total dispuesto para la campaña, con 247.000 euros de los 500.000 globales, mientras que en la fase anterior de la misma iniciativa, que se desarrolló en mayo, el primer día se cerró con 187.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  7. 7

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  8. 8

    Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa
  9. 9

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España
  10. 10 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Cuenta Consumo genera más de 19.000 euros en ventas en la primera jornada

La Cuenta Consumo genera más de 19.000 euros en ventas en la primera jornada