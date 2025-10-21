La Cuenta Consumo genera más de 19.000 euros en ventas en la primera jornada

La Cuenta Consumo Palencia, la campaña más deseada por los compradores que fomenta las ventas del comercio local, arrancó este lunes a más velocidad que ... en anteriores ediciones, que ya era vertiginosa. A las 20 horas, a falta de cuatro horas para que terminase la primera jornada, se habían realizado ya 2.504 recargas, con un saldo medio de 78,62 euros (siendo el tope 80 euros por recarga semanal, a lo que se añaden 20 euros de bonificación). Este lunes se habían recargado los monederos virtuales con casi la mitad del total dispuesto para la campaña, con 247.000 euros de los 500.000 globales, mientras que en la fase anterior de la misma iniciativa, que se desarrolló en mayo, el primer día se cerró con 187.000 euros.

El número total de usuarios de la aplicación de la Cuenta Consumo Palencia ascienden a 9.014 y hasta el momento, si bien se pueden seguir apuntando, participan 243 comercios. Este primer día se gastaron ya más de 19.000 euros en compras a través del monedero virtual, con un total de 339 ventas y una media de 55,86 euros.

El sistema de funcionamiento de la aplicación es similar a pasadas ediciones. Los clientes suman al dinero que aportan al monedero virtual un 20% que les recarga el Ayuntamiento de Palencia.

La última campaña, que también contó con el movimiento de 500.000 euros a los comercios de proximidad, se agotó en tan solo ocho días. El dinero de los monederos electrónicos de la aplicación de la Cuenta Consumo se podrá utilizar hasta el 16 de noviembre.