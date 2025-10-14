La Cuenta Consumo moverá otro medio millón de euros en el comercio desde el lunes

Quedan muy pocos días para que una nueva edición de la Cuenta Consumo ponga en funcionamiento y movilice 500.000 euros en los establecimientos de ... proximidad, 100.000 que aporta el Ayuntamiento y 400.000 de los propios clientes. El Ayuntamiento de Palencia y la Mesa de Comercio ponen en marcha una nueva edición de Cuenta Consumo Palencia, una herramienta que vuelve a activar el gasto en el comercio de proximidad con 500.000 euros en circulación desde el próximo lunes, 20 de octubre, hasta el 16 de noviembre.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, acompañada por el representante de los comerciantes, Sergio Domínguez, y la concejala de Mayores e Igualdad, Mar Rodríguez, ha presentado la iniciativa este martes a pie de calle, en los Cuatro Cantones. «Es un comercio humano, que ofrece una atención cuidada, conoce nuestras preferencias y está gestionado por profesionales con sensibilidad». Castro subrayó que esta campaña no solo beneficia a los consumidores, sino que también «fomenta el empleo, mejora la imagen de la ciudad y genera actividad económica».

Los usuarios podrán disfrutar de un 20% de descuento en sus compras en los comercios adheridos utilizando la app gratuita Cuenta Consumo Palencia, disponible para recargas desde el 20 de octubre mediante cuenta corriente o Bizum, con un límite de 100 euros semanales (incluido el bonus). Quienes ya hayan usado la aplicación en ediciones anteriores, no necesitarán registrarse nuevamente.

Los comercios interesados pueden inscribirse a través de la web oficial de la iniciativa, mientras que los ya participantes solo deberán aceptar las condiciones legales nuevamente. Cada establecimiento podrá gestionar un máximo de 12.500 euros en ventas durante la campaña. El Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes esperan que los establecimientos que se adhieran lleguen hasta los 300.

Los clientes muestran gran interés en esta iniciativa. Si se tienen en cuenta los datos de la anterior campaña, lanzada en mayo, el saldo disponible se agotó en ocho días exactamente tras 5.172 recargas de los clientes.