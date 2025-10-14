El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las concejalas Judith Castro y Mar Rodríguez, con Sergio Domínguez, representante de Palencia Abierta, se disponen a colocar los carteles de la nueva campaña. Adolfo Fernández
Palencia

La Cuenta Consumo moverá otro medio millón de euros en el comercio desde el lunes

Los usuarios podrán disfrutar de un 20% de descuento en sus compras en los comercios, que aún pueden adherirse a la iniciativa

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 14 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Quedan muy pocos días para que una nueva edición de la Cuenta Consumo ponga en funcionamiento y movilice 500.000 euros en los establecimientos de ... proximidad, 100.000 que aporta el Ayuntamiento y 400.000 de los propios clientes. El Ayuntamiento de Palencia y la Mesa de Comercio ponen en marcha una nueva edición de Cuenta Consumo Palencia, una herramienta que vuelve a activar el gasto en el comercio de proximidad con 500.000 euros en circulación desde el próximo lunes, 20 de octubre, hasta el 16 de noviembre.

