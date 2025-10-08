El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel promocional de la campaña Cuenta Consumo de una pasada edición. Manuel Brágimo

Arranca una nueva edición de la Cuenta Consumo Palencia a partir del lunes 20

La campaña de promoción al comercio de proximidad se mantendrá activa hasta el 16 de noviembre, con una aportación de 100.000 euros del Ayuntamiento

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:50

Es la campaña de promoción del comercio de proximidad de la ciudad más efectiva. La que esperan los clientes para recargar sus monederos digitales, conseguir ... 20 euros más por cada 80 que se ingresan, y gastarlos en los pequeños establecimientos. Vuelve la Cuenta Consumo Palencia, la iniciativa local que organiza el Ayuntamiento de Palencia junto con Palencia Abierta y que se lleva desarrollando con éxito desde 2021 y hasta con dos campañas cada año. El lunes 20 de octubre arranca la segunda edición de este año, que funcionará durante cuatro semanas, hasta el 16 de noviembre.

