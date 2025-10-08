Arranca una nueva edición de la Cuenta Consumo Palencia a partir del lunes 20

Es la campaña de promoción del comercio de proximidad de la ciudad más efectiva. La que esperan los clientes para recargar sus monederos digitales, conseguir ... 20 euros más por cada 80 que se ingresan, y gastarlos en los pequeños establecimientos. Vuelve la Cuenta Consumo Palencia, la iniciativa local que organiza el Ayuntamiento de Palencia junto con Palencia Abierta y que se lleva desarrollando con éxito desde 2021 y hasta con dos campañas cada año. El lunes 20 de octubre arranca la segunda edición de este año, que funcionará durante cuatro semanas, hasta el 16 de noviembre.

La iniciativa dispone de 100.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Palencia, ya que la consignación presupuestaria de este 2025 era de 200.000 euros y la mitad ya se gastó en mayo en la primera edición de este año. El sistema de funcionamiento es el mismo que en las anteriores campañas. Los clientes suman al dinero que aportan de sus bolsillos un 20% que recarga el Consistorio. Las normas establecen que se pueden hacer las recargas que se deseen, aunque el límite semanal se establece en 80 euros. De esta forma, si se aportan esos 80 euros al monedero, la recarga final será de 100 euros, cantidad con la que contará el usuario para efectuar las compras que desee en las tiendas adheridas a esta iniciativa.

Así, la Cuenta Consumo pondrá en funcionamiento y movilizará 500.000 euros en los establecimientos de proximidad, 100.000 que aporta el Ayuntamiento y 400.000 de los propios clientes. Desde que esta campaña se puso en marcha hace cinco años se han puesto en circulación en el comercio palentino más de 3 millones de euros.

Ocho días. Ese fue el tiempo que tardó la anterior edición de la Cuenta Consumo Palencia, la de mayo, en agotarse. Desde el lunes 12, que dio el pistoletazo de salida a las 00 horas, hasta el lunes 19 a las 16:43 horas, momento exacto en el que la aplicación marcó la cifra de 0 euros. Y en las dos campañas anteriores tampoco pasó de los ocho días. Y en la primera jornada de la última edición, el lunes 12, se realizaron 264 compras con un importe total de 15.089 euros en 242 establecimientos distintos. Durante las 20 primeras horas del pistoletazo de salida de la Cuenta Consumo, ya se habían recargado 170.000 euros.

Pero que el saldo disponible de esta aplicación marque 0 euros no quiere decir que esta campaña se haya terminado. Simplemente comunica a los usuarios que ya no es posible realizar más recargas, pero los monederos virtuales podrán seguirse utilizando, a través de los QR que genera la aplicación, hasta el último día marcado de la campaña, en esta nueva ocasión, hasta el 16 de noviembre.