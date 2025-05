Los descuentos de la Cuenta Consumo regresan el 12 de mayo

Se trata de la campaña de promoción del comercio local más efectiva de las últimas décadas. La que ha conseguido una aprobación continuada tanto por ... parte de los clientes como de los comerciantes que participan. Viene desarrollándose de forma reiterada, hasta en dos ocasiones anuales, desde el año 2021 y cada vez se espera con mayor expectación.

No importa que deba utilizarse una aplicación de telefonía móvil para recibir los beneficios, aquí no ha habido quejas por la brecha digital, puesto que las ventajas son fácilmente reconocibles para todas las partes y las facilidades de uso son evidentes. Quienes han querido aprovecharse de la promoción y ni siquiera habían descargado la 'app' han encontrado siempre una rápida de los vendedores o de otros clientes que se hallaban en la tienda. Por ello, el Ayuntamiento y la Asociación Palencia Abierta no han dudado en organizar una nueva campaña de la Cuenta Consumo, que se pondrá en funcionamiento el próximo lunes, 12 de mayo, fecha desde la que podrán rellenarse los monederos virtuales y comenzar las compras con un 20% de descuento.

«La novedad de esta edición es que no hay ninguna novedad con respecto a la última campaña«, destacaba Sergio Domínguez, gerente de Palencia Abierta. La iniciativa dispone para este año de una consignación presupuestaria de 200.000 euros, aunque para la campaña que se activa este próximo lunes, se han dispuesto 100.000 euros, que aporta el Ayuntamiento de Palencia. Esta cantidad estará disponible hasta que se agote, a medida que se vayan recargando los monederos virtuales.

El sistema de funcionamiento es el mismo de las anteriores campañas. Los clientes suman al dinero que aportan de sus bolsillos un 20% que les recarga el Ayuntamiento. Las normas establecen que se pueden hacer las recargas que se deseen, aunque el límite semanal se establece en 80 euros. De esta forma, a modo de ejemplo, si se aportan esos 80 euros al monedero, la recarga final será de 100 euros, que son con lo que realmente contará el usuario para efectuar las compras. «Con esta edición vamos a movilizar 500.000 euros», aseveró la concejal de Impulso Económico, Judith Castro, quien recordó que desde que la iniciativa se pusiera en marcha por primera vez en el año 2021 se han puesto en circulación en el comercio palentino más de 3 millones de euros.

«Es una iniciativa de impulso directo al comercio local, uno de los pilares de nuestra economía y de la vida diaria», manifestó la edil, quien señaló que el «efecto multiplicador» de la Cuenta Consumo permite «reforzar el comercio de proximidad, dinamizar la economía local tras un contexto continuo de desafíos, recuperar el hábito de comprar en Palencia y fomentar el orgullo de pertenencia a la ciudad». La concejala de Impulso Económico no dudó por ello en mandar un doble mensaje a los palentinos, dirigido por una parte a los consumidores, pero también a los vendedores. «Esta Cuenta Consumo no solo es una iniciativa económica, es también una llamada a la acción, una invitación a mirar a nuestros comercios, a nuestros vecinos que levantan la persiana cada día. Con cada compra, se está construyendo ciudad, se está creando empleo, manteniendo la vida en nuestras calles y participando en una economía mucho más humana, además de permitir el beneficio de un trato cercano, amable y profesional que distingue a nuestro comercio de otros modelos de compra», explicó Judith Castro.

Durante la presentación, Maribel Contreras, concejala por la formación Vamos Palencia, destacó que se ha conseguido por los acuerdos entre su partido y el equipo socialista incrementar la partida destinada a la Cuenta Consumo hasta 200.000 euros anuales. Asimismo, destacó que en el marco de esta negociación se ha logrado también arrancar al gobierno municipal del PSOE el compromiso de destinar este año otros 20.000 euros a nuevas campañas de fidelización del comercio que se desarrollarán a través de medidas que también tendrán como base la utilización de la aplicación de la Cuenta Consumo, como ya se hizo durante la campaña navideña de las compras de los sábados por la tarde.

La campaña se prolongará hasta el 8 de junio y las recargas podrán efectuarse también por 'bizum', además de por tarjeta bancaria. Si ya se ha participado de ediciones anteriores, no es necesario repetir el proceso de registro. La devolución del dinero recargado no bonificado se realizará una vez finalizada la campaña, a partir del 8 de junio, de manera secuencial y progresiva.